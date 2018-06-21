21.06.2018

Геннадий Артемьев: «В Обнинске деньги тратятся с умом»



Основная деятельность контрольно-счетной палаты сосредоточена на осуществлении контроля над  расходованием бюджетных средств. Однако помимо проведения проверок, специалисты следят, насколько быстро чиновники исправляют обнаруженные недочеты.

В мае сотрудники КСП провели проверку отчета администрации по исполнению бюджета за прошлый год.

- Мы проанализировали бюджетную отчетность администрации, городского собрания, а также управлений финансов, образования и культуры. Также проверили расходование средств дорожного и резервного фонда администрации города, - рассказал председатель контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ.

Геннадий Юрьевич подчеркнул, что в случае выявления недочетов, КСП направляет представления об устранении выявленных нарушений и строго контролирует весь процесс.

Нарушитель в свою очередь должен предоставить план мероприятий по устранению недочетов. КСП отчитывается перед депутатами о результатах проведенных мероприятий, а все материалы проверок направляются в прокуратуру города.  

- Те или иные недочеты, как правило, обнаруживаются у всех организаций, однако серьезных проступков вроде нецелевого расходования бюджетных средств аудиторы за год не выявили, - пояснил Геннадий Юрьевич. - Так что бюджетные средства тратятся по назначению.

Порой случается и такое, что заметив нарушение в одном месте, сотрудники палаты обнаруживают гораздо более серьезную проблему.

Так, например, в прошлом году проводились проверки некоторых учреждений, и были выявлены проблемы с формированием муниципального задания. Чтобы не допустить подобного в будущем, КСП уже проверила все учреждения культуры, сейчас идет проверка образовательных учреждений и в дальнейшем будут проверены все спортивные учреждения города. В 2019-ом году контрольно-счетная палата проведет повторную проверку и поставит финальную точку в этом вопросе.

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