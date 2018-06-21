Геннадий Артемьев: «В Обнинске деньги тратятся с умом»

Основная деятельность контрольно-счетной палаты сосредоточена на осуществлении контроля над расходованием бюджетных средств. Однако помимо проведения проверок, специалисты следят, насколько быстро чиновники исправляют обнаруженные недочеты.
В мае сотрудники КСП провели проверку отчета администрации по исполнению бюджета за прошлый год.
- Мы проанализировали бюджетную отчетность администрации, городского собрания, а также управлений финансов, образования и культуры. Также проверили расходование средств дорожного и резервного фонда администрации города, - рассказал председатель контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ.
Геннадий Юрьевич подчеркнул, что в случае выявления недочетов, КСП направляет представления об устранении выявленных нарушений и строго контролирует весь процесс.
Нарушитель в свою очередь должен предоставить план мероприятий по устранению недочетов. КСП отчитывается перед депутатами о результатах проведенных мероприятий, а все материалы проверок направляются в прокуратуру города.
- Те или иные недочеты, как правило, обнаруживаются у всех организаций, однако серьезных проступков вроде нецелевого расходования бюджетных средств аудиторы за год не выявили, - пояснил Геннадий Юрьевич. - Так что бюджетные средства тратятся по назначению.
Порой случается и такое, что заметив нарушение в одном месте, сотрудники палаты обнаруживают гораздо более серьезную проблему.