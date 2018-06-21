На Белкинских прудах снова утонул человек

Таблички с надписью «Купание запрещено» для горожан чаще всего носят не запрещающий, а рекомендательный характер. В итоге подобная беспечность приводит к трагическим последствиям.

Так случилось и восемнадцатого июня.

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ

На пульт дежурного диспетчерской службы «112» около половины третьего дня поступил звонок с сообщением: «на Белкинских прудах утонул человек».

Хотя водоем относится к Боровскому району, на поиски утопленника были брошены силы обнинских спасателей.

- На место отправилась группа, дежурившая на городском пляже, водолаза пришлось вызывать из Малоярославца, - вспоминает начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО.

Через полчаса после звонка в службу «112» операция по поиску тела шла полным ходом.

- Ребята отработали отлично, справились за час, - продолжил Сергей Петрович. - Поражает другое: за несколько месяцев до начала купального сезона мы проводили профилактические беседы с горожанами, предупреждали, что купаться в неположенных местах опасно для жизни и здоровья.

Тем более плавать в Белкинских прудах, извините, верх безумия. Всем известно, что здесь со дна бьют холодные источники, схватить судорогу проще простого, а сведенная мышца, помноженная на невозможность нормально передвигаться и панику, - равносильны смертному приговору.

За последние десять лет в Белкинских прудах утонули шесть человек.

КАК ЭТО БЫЛО

- На берегу отдыхала компания из семи человек. Они пили алкоголь в больших количествах. Я пришла сюда в двенадцать часов, а ребята уже отдыхали и, судя по их состоянию, довольно давно, - рассказывает очевидица Ирина. - Потом один из них решил поплавать. Дальше я отвлеклась и услышала уже только крики. Это было около двух часов дня.

Дальше показания очевидцев расходятся. Кто-то утверждает, что погибший несколько раз переплыл пруд, а потом, видимо, не хватило сил. Другие говорят, что он находился в воде вместе со своим товарищем, который пытался его спасти. Третьи - что на спасение мужчины бросился один из отдыхающих, но сам едва не погиб.

- Мы просили, мы просили его не плавать! - говорят шокированные друзья. - Он находился на другом берегу, мы кричали «обойди пешком, не плыви обратно!» Он не послушал...

Употребление алкогольных напитков компания не отрицает.

- Спасти тонущего человека после того, как он ушел под воду, можно в течение 10-15 минут. Алкоголь лишает даже этого шанса, поскольку в состоянии опьянения пострадавший проглатывает слишком много воды, - грустно подытожил Сергей Краско.

БЕЗРАССУДСТВО И РАВНОДУШИЕ

Самое поразительное: другие отдыхающие даже не подумали выходить из воды и продолжали плавать, пока шли поиски трупа. То есть людям было абсолютно все равно, что в десяти метрах от них находится утопленник.

- Такое холодное равнодушие поражает! - возмущенно говорит жительница Обнинска Мария СЕМЕНОВА.

Некоторые даже приплывали с противоположного берега, поинтересоваться, чем заняты спасатели.

Надо сказать, что у Белкинских прудов имеется не одна табличка, запрещающая купание. Правда, большинство обнинцев предпочитают делать вид, что их нет.

Руководство фонда «Усадьба Белкино» прокомментировало ситуацию так:

- Со своей стороны, мы проводим постоянную работу и с населением, и с сотрудниками лодочной станции, и с остальными нашими соседями. Везде стоят запрещающие купание таблички, и, честно говоря, я даже не знаю, что тут еще можно придумать, - посетовала директор фонда «Усадьба Белкино» Маргарита ЗОТОВА.

Сами спасатели мрачно шутят, что поможет в данной ситуации только колючая проволока, да и то найдутся диверсанты, которых она не остановит. К сожалению, в их словах есть большая доля истины.

Виной трагедий чаще всего становится безалаберность и наплевательское отношение людей к собственной жизни.

КАРДИНАЛЬНАЯ МЕРА?

- Сейчас мы готовим письмо за подписью мэра Обнинска Владислава ШАПШИ к главе администрации Боровского района Николаю КАЛИНИЧЕВУ с просьбой обратиться к руководству фонда «Усадьбы Белкино» организовать на прудах постоянное дежурство. У нас есть казачья община «Спас», их можно обучить правилам оказания первой медицинской помощи утопающему. Других выходов из сложившейся ситуации я не вижу, - сказал Сергей Краско.

В то же время Владислав Валерьевич сомневается в эффективности подобных мер, считая, что в первую очередь горожане должны задуматься над последствиями своих поступков.

- К сожалению, мы не можем защитить людей от них самих. Даже если поставить на каждом углу полицейского, то вряд ли это коренным образом изменит ситуацию. Важно, чтобы каждый житель был в первую очередь благоразумным, только тогда нам удастся избежать подобных ситуаций, - заявил Владислав Валерьевич.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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