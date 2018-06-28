Депутаты Горсобрания приняли неработающий документ

В Обнинске принято положение о самообложении граждан, согласно которому, жители города могут принимать активное участие в изменении облика наукограда. Насколько оно окажется полезным и востребованным в городе, разбирались корреспонденты «Недели».

БЕСПОЛЕЗНАЯ ЗАТЕЯ

Самообложение граждан - это установленный референдумом сбор денег на те или иные цели. То есть люди собрались и решили, например, строить станцию обезжелезивания. По итогам устанавливается сумма сбора с каждого двора. Выписываются квитанции, которые необходимо оплатить в пользу бюджета на эту конкретную цель. Это обязательно должен быть целевой платеж.

По состоянию на сегодняшний день механизм нельзя назвать рабочим. Во-первых, сложно провести референдум, во-вторых, самообложение коснется только прописанных в доме граждан. В-третьих, существует сложность в привлечении средств, то есть многие люди могут попросту не платить взнос, и в итоге собрать необходимую сумму даже через десять лет может не получиться.

Существует еще благотворительный марафон - аналогичная схема, как и самообложение, но в более упрощенном варианте. Десять лет назад в соседнем с Обнинском Боровске был запущен подобный проект, когда люди собирали деньги на ремонт детского сада в поселке Институт. В нем участвовали и жители, и предприятия, и бизнесмены.

По мнению специалистов, единственная работающая система, которая могла бы «выстрелить» в Обнинске - инициативное бюджетирование. Его суть: когда граждане собирают некоторую сумму средств (хотя бы 10-20% необходимой) и подают заявку в администрацию города, дальше уже подключается бюджет, из которого выделяется недостающее количество денег на те или иные работы.

Инициативное бюджетирование - проект Минфина РФ с участием всемирного банка, финансовых органов всех субъектов РФ и муниципалитетов. Он направлен на участие населения в освоении бюджетных средств путем привлечения своих денег и проявления инициативы, куда их, собственно, потратить.

Люди создают инициативную группу, уличком (уличный комитет), ТОС и решают, что они хотят делать: детскую площадку, водопровод, канализацию, отремонтировать комнату в ДК. В общем, ограничений как таковых нет.

Если самообложение и благотворительный марафон требуют именно социальной важности, то инициативное бюджетирование - не имеет границ и рамок. Хотите - делайте уличное освещение, хотите - ремонтируйте Дом культуры. Границ никаких. Единственное условие: наличие той самой инициативы и готовности граждан участвовать.

Надо сказать, что в Обнинске уже есть некое подобие инициативного бюджетирования. Как пояснил глава города Владислав ШАПША, хороший пример - реализация программы «Комфортная среда», когда граждане сами активно включались в реализацию программы.

- Мы собираем предложения граждан на протяжении всего года. Затем анализируем, обобщаем и, исходя из полученных данных, формируем бюджет, - рассказал Владислав Валерьевич. - Но мы стараемся не злоупотреблять и не навязывать горожанам финансовое участие в реализации тех или иных проектов.

ЗАКОН НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Несмотря на то что положение о самообложении граждан было принято депутатами Городского собрания, сами народные избранники до конца не понимают, зачем оно нужно и что с ним делать.

Обсуждение этого вопроса на законодательном комитете вызвало большой интерес со стороны депутата Константина ПАХОМЕНКО, попытавшегося выяснить все нюансы работы нового механизма. - Больше всего меня интересовало, кто может стать инициатором сбора. Хорошо, что речь идет именно о горожанах, а не о каких-то организациях и объединениях. Честно говоря, сомневаюсь, что этой возможностью будут часто пользоваться, но в качестве дополнительного инструмента для населения, почему бы и нет, - поделился мнением Константин Валентинович. Согласен с коллегой и депутат Анатолий ШАТУХИН. - Дело в том, что в разных регионах закон представлен по-своему, и единой правоприменительной практики у нас пока нет. Приятно, что горожане могут проявить инициативу, однако есть много моментов, к которым нужно присмотреться и доработать, - пояснил Анатолий Ефимович. По мнению Владислава Шапши, обнинцам не нужны никакие новые законодательные акты, и положение о самообложении - скорее вещь бесполезная, чем нужная. - У нас есть хороший пример на улице Ленина, когда люди за свои средства сделали детскую площадку. Если есть инициативные граждане, то в плане закона их никак не ограничивают. Новое же положение говорит о глобальных вещах, значимых для города проектах. Это очень важный документ, но все-таки скорее программный, нежели реально работающий, поскольку все существующие проблемы города требуют серьезного объема средств, которые таким образом привлечь просто невозможно, - подытожил Владислав Валерьевич.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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