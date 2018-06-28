У «безымянных» домов на Варшавском шоссе появится свой адрес

В администрацию города Обнинска поступила просьба присвоить домам на Варшавском шоссе физический адрес. Обращение было одобрено как на заседании топонимической комиссии, так и парламентариями. Однако сами владельцы «безымянных» участков очень удивились такому повороту событий...

ЖИТЕЛИ БЕЗ АДРЕСА

Домов вдоль шоссе в районе Красной Горки наберется около двенадцати штук. По большей части это дачные участки, владельцы которых проживают в Обнинске или Москве. Документально земля относится к наукограду, но много лет никого не беспокоило, что у строений нет физического адреса.

Изначально здесь стояли бараки для дорожных рабочих, после стали строиться первые дома. Тогда о том, чтобы придумать для улицы отдельное название никто не задумывался, а после закрытия малоярославецкого ДРСУ№6 о домах вовсе забыли.

Сегодня у улицы наконец-то появится название - Шоссейный проезд, именно так ее много лет называли в народе.

Но, как в итоге выяснилось, местные жители понятия не имеют, что, оказывается, писали обращение в администрацию с просьбой присвоить домам адрес.

- Очень странно. Мы тут всю жизнь жили без адреса. Зачем он нам тут нужен, это же дачные участки в большинстве своем, а живут-то все в городе? - недоумевает владелец одного из домов Михаил СЕРКОВ. - Я вообще от вас впервые слышу, что мы теперь Шоссейный проезд будем называться, честно говоря, подумал, что вы шутите.

Получается, что спасибо стоит сказать одному неизвестному активисту, который действовал исключительно от своего имени и не посчитал нужным организовать собрание или хотя бы поставить в известность соседей.

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

С другой стороны, отменять важность наличия адреса - нельзя. Если «сезонникам» все равно как называется улица, где у них расположен дачный участок, то вот постоянно проживающим здесь людям - нет.

Одна из неприятных вещей - отсутствие почтового индекса, это значит, что за всей корреспонденцией приходится ездить в город. Та же ситуация и с квитанциями за электричество. Чтобы оплатить счет, местные жители собирают показатели счетчиков и деньги со всех домов, а после кто-то отправляется на почту.

Как подозревает Михаил Серков, обратиться к властям могла постоянно проживающая здесь семья из Армении, они переехали в Обнинск несколько лет назад. Понятно, что людям необходима регистрация, а прописаться в несуществующем месте не выйдет. Впрочем, сами члены семьи свою причастность отрицают.

Еще одним человеком, по мнению Михаила, может быть некая Галина, которая тоже проживает здесь на постоянной основе. Дескать, у нее есть внук, которого нужно в следующем году оформлять в школу, а к какому учебному заведению могут относиться никому не известные дома - тот еще вопрос.

С самой Галиной поговорить не удалось, так как женщина не оказалось дома ни днем, ни вечером. Нас встретил только увесистый замок.

Впрочем, другие соседи уверены, что Галина тут не при чем, так как сама проживает в Москве, да и внука у нее никакого нет.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

В общем и целом складывается картина, что адрес-то никому не нужен и кто этот таинственный активист - люди не понимают. А к переменам отнеслись скорее настороженно.

- Еще мой отец этот дом построил, и мы здесь без адреса сколько лет. Кому это понадобилось, теперь, наверное, придется бумаги переделывать, оформлять как-то, - посетовала Надежда ВОЛКОВА.

Сейчас во всех документах на землю, участки называются просто шоссейными домами, но с присвоением нового названия такая формулировка больше работать не будет, а значит, бумаги придется переоформлять. Не меньше интересует горожан вопрос с номерами домов, как и в каком порядке их будут присваивать, и нужно ли для этого куда-то обращаться.

Как рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА, процедура получения адреса довольно проста, достаточно просто прийти в управление архитектуры и подать заявление.

- Это наша работа, жители пишут обращение, и мы присваиваем им конкретный физический и почтовый адрес, теперь с появлением проезда у них появилась такая возможность, и мы с удовольствием поможем в этих вопросах, - рассказала Ольга Ивановна.

В целом же, люди не без опасения ждут, когда чиновники объявят им новое название официально и надеются узнать от них, что им теперь делать дальше и как жить на новой улице, которая им по большому счету и не нужна.

Игорь ГЕБЕР