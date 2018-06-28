К концу лета Обнинск будет полностью готов к отопительному сезону!

За техническим состоянием тепловых сетей зорко следят сотрудники МП «Теплоснабжение». Сейчас коммунальщикам необходимо за три летних месяца привести коммуникации в нормативное состояние, отвечающее требованиям технической эксплуатации по надежности, прочности, герметичности и тепловой эффективности.

Как отмечают сотрудники «Теплоснабжения» ремонт осложняется тем, что его приходится выполнять без перерывов в подаче горячей воды в квартиры. И если раньше, в 80-е годы, к работам привлекались сотрудники крупных организаций города - ФЭИ, завода «Сигнал», ФХИ, НПО «Технология» и других, то сейчас помощи от сторонних предприятий ждать не приходится.

В данной ситуации МП «Теплоснабжение» вынуждено на конкурсной основе заключать договоры подряда со специализированными организациями.

Так, после опрессовок был составлен план капитального ремонта сетей, куда вошли 99 участков, выявленных в результате испытаний, 24 участка выявлены в период прохождения отопительного сезона и 75 плановых участков, ранее запланированных к замене, находящихся в эксплуатации более 40 лет, состояние которых вызывает опасение. Итого 198 участка тепловых сетей необходимо заменить до начала отопительного сезона.

В этот раз за ремонт и его качество отвечает СМУ-325, которую возглавляет Александр ЛУХАНИН. Как честно признались сотрудники МП «Теплоснабжение» - данная организация наиболее квалифицированная и надежная среди тех, с которыми приходилось работать ранее.

На данный момент уже выполнена замена трубопроводов на 99-ти участках, протяженностью более 1700 метров. Выполнены ремонтные работы на магистральных теплосетях диаметром от 250 до 700 мм. по улице Ленина, 86, 188, 200, Королёва, 6, Комарова,8,10, Маркса, 26, Гагарина, 35, 45, Курчатова, 30, Курчатова, 19, Маркса-Северная.

В планах также перекладка магистральных теплосетей по улицам Энгельса, 14, Ленина, 159, замена более 100 единиц запорной арматуры и благоустройство после проведенных раскопок с восстановлением асфальтового покрытия.

Все указанные работы должны быть выполнены до 30-го августа 2018-го года.

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