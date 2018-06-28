Работа нового регионального оператора в Обнинске началась со скандала!

В четверг, 28-го июня, в Обнинск приехал новый региональный оператор по вывозу ТБО, под ответственность которого перешла свалка в деревне Тимашево. Однако не успели все стороны подписать документы и пожать руки, как разразился настоящий скандал...

«ЧТО ОН СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ?»

Именно такой вопрос задали корреспондентам «Недели» возмущенные подрядчики, которые занимаются вывозом ТБО из города Обнинска. Адресовался он директору «Калужского регионального экологического оператора» Сергею КЛИМЕНКО.

По словам «мусорщиков» Клименко не успев принять тимашевскую свалку, сразу начал устанавливать в ней свои порядки. Сначала Сергей Владимирович чуть ли не в три раза взвинтил тариф за кубический метр мусора!

- Раньше платили по 75 рублей, а сейчас с нас требуют по 260! Что он себе позволяет? Это же возмутительно! - возмущались перевозчики.

Более того, новоиспеченный директор полигона даже перекрыл въезд на свалку, дескать, не платите, так езжайте на все четыре стороны.

- В четверг утром здесь была перекрыта вся дорога! Стояли машины с мусором, никого не пускали! Мы в таких условиях работать не согласны! - продолжили подрядчики.

В итоге, правда, дело разрешилось мирным путем. Перевозчики решили выбить клин клином и устроили своеобразный пикет у свалки, добившись в итоге того, что Клименко, якобы, «заморозил» цену до тридцатого июня. Что будет дальше - пока никто не знает.



НАМЕРЕННАЯ ПРОВОКАЦИЯ?

Мы обратились непосредственно к Сергею Клименко с просьбой прояснить ситуацию и дать комментарии по поводу случившегося. Надо сказать, что Сергей Владимирович сильно удивился тому, что он, оказывается, повышал тарифы.

- Как региональный оператор я начну свою работу только первого января будущего года, - пояснил Сергей Клименко. - На данный момент я являюсь директором полигона в Тимашево. Расценки я не менял, и менять не имею права. Новые расценки будут установлены к 2019-му году.

Что же касается невозможности заехать на свалку, то тут Сергей Владимирович подтвердил: да, такое действительно было. Правда, совсем не так, как это преподнесли корреспондентам часом ранее.

- В половину восьмого утра приехала машина на полигон и просила пустить их, но ворота были закрыты, так как работа начинается с восьми часов. Ругайся, не ругайся, никто не обязан начинать свой рабочий день на полчаса раньше. В восемь утра ворота открыли, и машина спокойно заехала, - рассказал Клименко.

Вообще Сергей Владимирович подозревает, что подобные звонки могут совершать его недоброжелатели, посему посоветовал, всегда обращаться к нему за любыми разъяснениями и выразил готовность ответить на любые вопросы.

«Я ВООБЩЕ НЕ В КУРСЕ»

Экс-директор мусорного полигона в Тимашево Дмитрий КОЗАКОВ также оказался в неведении.

- Я вообще не в курсе ситуации, - сказал Дмитрий Юрьевич. - Честно говоря, впервые слышу.

Как пояснил Козаков, в среду он и Сергей Клименко подписали бумаги о передаче полигона последнему, и больше Дмитрий Юрьевич делами тимашевской свалки не интересовался.

На данный момент экс-директор сворачивает все дела и, как он честно признался, искренне рад, что больше ему не придется работать в этом месте.

Возможно, вся эта истерия была нужна какому-то конкретному человеку. Впрочем, будем надеяться, что подобная провокация - не больше чем защитная реакция подрядчиков на нового оператора и в будущем не повторится.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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