У обнинского ПАТП дела пошли в гору после повышения тарифов на проезд в маршрутках

В начале этого года в Обнинске были приняты новые тарифы на перевозку пассажиров в маршрутных такси. Цена выросла с 16 до 20 рублей.

Не будем напоминать, что это вызвало волну возмущения среди горожан. Впрочем, кое-какую альтернативу обнинцам предоставили: ездить на муниципальных автобусах за привычные 16 рублей.

Как в итоге оказалось, подобные перемены сыграли «на руку» обнинскому МП «ОПАТП».

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ

В январе 2018-го чиновники сделали ставку: дела обнинского автобусного парка должны пойти в гору после повышения цены на проезд в маршрутках. Объяснение простое: разница в четыре рубля выступит отличной мотивацией подождать муниципальный транспорт. Как оказалось, не ошиблись.

По информации, предоставленной руководством МП «ОПАТП», с апреля 2018-го года наблюдался рост величины доходов от реализации разовых проездных билетов в автобусах по сравнению с 2017-м годом.

В итоге доход автобусного парка с января по май составил порядка ста тысяч рублей (увеличение на 12,5%).

- Тарифы сохранились на уровне 16 рублей за одну поездку, что послужило причиной увеличения доходов, - говорит начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей Анатолий ПЛЕХАНОВ.

Следует отметить, что также изменилось и количество выполненных рейсов, правда, с тенденцией к уменьшению. Например, в январе этого года оно составило 89,1% от числа запланированных, а в мае - 98,9%. Почему? Ответ простой. Автобусный парк изношен практически на сто процентов.

Поломки транспорта - явление довольно частое, вследствие чего в город выезжает меньше автобусов. Так что даже увеличение дохода - понятие довольно условное, так как все средства сразу тратятся на ремонт и обслуживание машин.

КАК У ДРУГИХ?

Надо сказать, что в Обнинске сохраняется один из самых низких тарифов на перевозку пассажиров в муниципальном транспорте по сравнению с другими городами Калужской области. Выглядит это следующим образом:

Калуга - не более 22 рублей;

Боровский район - не более 19 рублей;

Город Людиново и Людиновский район - не более 20 рублей;

Город Киров и Кировский район - не более 22 рублей;

Тарусский район - не более 22 рублей;

Думиничский район - не более 22 рублей;

Сухиничский район - не более 19 рублей;

Износковский район - не более 22 рублей.

Информация предоставлена управлением потребительского рынка транспорта и связи Администрации города Обнинска.

БУДУЩЕЕ ТУМАННО

Первоочередной задачей для руководства МП «ОПАТП» сейчас является обновление автобусного парка.

Оптимальным вариантом для перевозок по городу Обнинску специалисты называют автобусы марки ЛиАЗ-429260 (низкопольный, 3-дверный, количество мест - 18/75). Цена - 6,8 миллиона рублей. Если покупать транспортное средство в лизинг, то ежемесячный платеж составит более двухсот тысяч рублей. Как вы понимаете, при скудных доходах автобусного парка это невозможно.

Второй вариант: закупить московские автобусы, которые уже «отъездили» свое. Он выглядит более реальным, так как цена существенно ниже, впрочем, как и состояние.

- Окончательное решение о необходимом количестве автобусов будет принято после завершения работ по оптимизации маршрутной сети города Обнинска. Все будет сделано с учетом требований населений и нужд наукограда, для наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города, - подытожил Анатолий Плеханов.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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