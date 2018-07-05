Горожан напугала история об «отравленном» фонтане

Недавно в соцсетях одна из жительниц наукограда рассказала жуткую историю о плавающих в фонтане на улице Победы мертвых голубях и идущем от воды сильном запахе хлорки. Сообщение обеспокоило многих горожан, и они задались вопросом, кто должен следить за состоянием сооружения и не опасно ли вообще там отдыхать?

Каждое лето фонтан на улице Победы превращается в одно из самых популярных мест отдыха обнинцев. И дело не столько в проходящих здесь на выходных красочных шоу, а в возможности, не покидая город, посидеть возле прохладного водоема и немного отдохнуть от стоящей в городе духоты.

Само собой, новость, что досуг может обернуться проблемами со здоровьем, взбудоражила горожан, и наши корреспонденты поспешили разобраться в происходящем.

Если с водой действительно что-то не так, то последствия страшно представить. Что может случиться, если какой-нибудь карапуз, зачерпнув лопаткой воду, случайно попадет себе в глаз или на кожу, или вовсе глотнет гиперхлорированную воду?

Мы обратились за разъяснениями СЭС, однако, как выяснилось, качество воды в фонтане они не проверяют. - Для фонтанов не существует требований к воде, это объект, не предназначенный для купания или питья, это нужно понимать в первую очередь, - рассказал главный санитарный врач города Владимир МАРКОВ.

Сам объект находится на балансе МПКХ, и его директор Владислав УС заверил, что сообщение никак не может быть правдой, поскольку хлорка в воду не добавляется.

- Вода поступает в фонтан из сетей МП «Водоканал», то есть, это та же самая питьевая вода, что течет у вас из крана. Единственное, что мы делаем, - добавляем в насос немного смягчающего реагента, чтобы не так сильно изнашивалось оборудование, но ни о какой хлорке и речи быть не может, - пояснил Владислав Юрьевич.

Что до мертвых голубей, то, как говорится, у страха глаза велики. Такую возможность Ус отрицать не стал, но попросил не связывать их смерть с фонтаном.

- У нас в городе много больных птиц, и не секрет, что в жару они стараются держаться поближе к воде. Один из таких голубей вполне мог умереть где-то в районе фонтана, но не из-за какого-то отравления, а по вполне естественным причинам, - отметил Владислав Юрьевич.

Так что горожане могут и дальше отдыхать в своем любимом месте, однако, по настоянию специалистов, от купаний и питья лучше все-таки воздержаться.

Степан ФЕДОРОВ

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