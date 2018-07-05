Николай Калиничев: «Обнинск не может развиваться в существующих условиях»

Между властями Боровского района и города Обнинска ведутся переговоры о присоединении к наукограду части земель сельского поселения Кривское. Напомним, что ранее Обнинску отошли земли сельского поселения Совхоз Боровский, сейчас проект находится на финальной стадии: ожидает одобрения депутатов регионального заксобрания.

Чем подобные перемены могут обернуться для соседнего с наукоградом муниципалитета, разбирались корреспонденты «Недели».

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Прежде всего, нужно понимать, что сельские поселения живут за счет налогов на землю. Поэтому когда муниципальное образование теряет часть ранее принадлежащих ему участков, оно теряет деньги.

Например, бюджет Совхоза Боровский, по словам главы поселения Антона МАСНЯКА, лишился чуть больше пяти миллионов рублей. Но Антон Александрович уверен, что это никак не отразится на жизни населенного пункта. Чиновник считает эту потерю обоснованной.

- У Обнинска должно быть развитие. Те территории, которые были согласованы к передаче на баланс наукограда, относятся к перспективным с точки зрения размещения производств. Но для того, чтобы хоть какое-то предприятие могло здесь построиться, необходимо обеспечить инфраструктуру. Такой возможности у Совхоза Боровский нет, но она есть у Обнинска, - рассказывает Антон Масняк. - Нецелесообразно препятствовать расширению города, мы это понимали с самого начала. Поэтому нашу работу считаю успешной, ведь мы собрались не для того, чтобы каждый глава на себя одеяло тянул, а чтобы совместными усилиями способствовать развитию Калужской области.

Кроме того, такие перемены в будущем, наоборот, могут принести пользу Совхозу Боровский. Как сообщил глава сельского поселения, с властями наукограда сложились добрососедские отношения, и он уверен, что, если понадобится помощь, отказа не будет. Однако, вспоминая, сколько проблем в самом Обнинске, рассчитывать на что-то глобальное не стоит.

ВТОРОЙ ЭТАП

Что касается сельского поселения Кривское, то его глава Алексей МАКСИМЕНКО не знает, какие именно земли будут переданы Обнинску. - Переговоры ведутся между главой Боровского района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ и мэром Обнинска Владиславом ШАПШОЙ, нашего участия здесь нет, - сообщил Алексей Витальевич. Точно известно одно: населенные территории присоединены не будут. Такое решение было принято в связи с тем, чтобы не создавать сложность жителям в переоформлении документов, перепрописке и прочих бюрократических вопросах. - Более того, если бы мы присоединили населенные территории Кривского, это привело бы к ликвидации административного центра, - пояснил мэр Обнинска Владислав ШАПША. - Поэтому речь идет только о свободных землях, которые не введены в оборот и которые мы готовы использовать, чтобы размещать там или жилищное строительство, или предприятия. Глава Боровского района Николай Калиничев также уверен, что расширение границ Обнинска (за счет земель муниципалитета) не отразится негативно ни на доходах, ни на уровне жизни населения. - Вполне понятно, что Обнинск не может развиваться в существующих условиях. Так как мы работаем в одной команде, то преследовать интересы только своего поселения - неправильно. И при рассмотрении вопроса с этой точки зрения, очевидно, что расширение границ наукограда - важный шаг, других выходов тут нет для дальнейшего развития всей северной агломерации. Передача земель не станет критичной потерей для бюджета Боровского района, на жизни людей это никак не отразится, в этом я могу вас уверить, - заявил Николай Александрович.

Точка в вопросе передачи земель будет поставлена к концу этого года. И, как бы там ни было, делать выводы о том, насколько сильно отразится расширение границ Обнинска на жизни Боровского района - пока рано.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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