Создание единой велосипедной «артерии» в Обнинске - вопрос времени

В последние годы в России набирает популярность велодвижение. Обнинск - не исключение. Несколько лет назад в наукограде власти задумались о развитии велоинфраструктуры, и все реализуемые программы по благоустройству обязательно включали в себя такой пункт, как «наличие велосипедной дорожки».

ПЕШЕХОДЫ vs ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

Сегодня в Обнинске велосипедные дорожки можно найти по проспекту Маркса, улицам Ленина, Энгельса и Королева. Правда состояние большей части из них оставляет желать лучшего. Вторая проблема - некая «разорванность» маршрута. То есть, например, по Энгельса есть участок для велосипедистов протяженностью в двести метров, потом несколько кварталов - пешеходная зона. Передвигаться таким способом, сами понимаете, неудобно.

Третья проблема - пешеходы. Но это явление, скорее, неискоренимое. Мамочки с колясками, случайные прохожие, парочки - все они почему-то считают, что прогулочная зона и велосипедная дорожка - одно и то же.

- А какая разница, где ходить? Надо велосипедисту - пусть объедет, а мне с ребенком с коляской здесь удобнее, - говорит молодая мама Ирина ВОЛОВА,

Другие обнинцы недовольны тем, что ширина тротуаров заметно уменьшилась.

- Все равно никто не ездит по ним, так что теперь и пешеходам не гулять? - заявляет жительница наукограда Светлана ПАВЛОВА.

Надо сказать, что сами велосипедисты и рады бы проехаться по удобным дорожкам, только не могут, из-за вышеобозначенных проблем. - С радостью бы ездил по велодорожкам, но с нашими людьми это сплошная морока. Кататься здесь или по обычному тротуару - никакой разницы, постоянно приходится кого-то объезжать. К тому же проложены пути только вокруг «Плазы», а в остальных частях города их днем с огнем не найдешь, - посетовал велолюбитель Роман ГУБЕНОК.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Возвращаясь к проблеме «разорванного» маршрута, выяснилась одна интересная деталь. Сделать единую велосипедную инфраструктуру в Обнинске мешает сам город, как бы абсурдно это ни звучало.

Как пояснил начальник отдела по благоустройству Андрей БЕЛИКОВ, отсутствие системности в строительстве велодорожек кроется в проходящих под землей инженерных коммуникациях.

Проще говоря, когда Обнинск только закладывался, как город, никто особо не задумывался о том, что через пятьдесят лет велодорожки будут актуальными.

Более того, как добавил Беликов, свою роль здесь играет и ГИБДД, с которым необходимо согласовывать обустройство маршрутов в обязательном порядке.

- Согласно плану развития дорожной сети, изначально было предусмотрено создание маршрута по улицам Королева-Курчатова-Энгельса-Маркса. Проект реализуется поэтапно, - подытожил Андрей Юрьевич.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что Обнинск - город стремительно и активно развивающийся.

- Например, в «Заовражье» велодорожка есть на улице Табулевича, но её пока еще не сдали в эксплуатацию, позднее еще появится и на Ленина. Вообще над вопросом организации дорожек для велосипедистов ведется очень плотная работа, и в управлении городского хозяйства существует отдельный план по развитию велоинфраструктуры, - рассказала начальник управления архитектуры Ольга ЛАПИНА.

- Честно говоря, отдельные велодорожки - большая необходимость, - считает Роман. - Поэтому надеюсь, что в скором времени «отрезанные» друг от друга участки, которые сейчас больше напоминают пазл, соединятся в единую велосипедную «артерию».

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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