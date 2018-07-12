В Обнинске запустили производство инновационных имплантов

В наукограде запущен завод по производству имплантов «Sanatmetal». Продукция компании используется в медицине и ветеринарии, обнинское подразделение будет выпускать травматологические и ортопедические протезы, а также необходимые для проведения операций инструменты.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На торжественное открытие производства приехало множество именитых гостей, среди которых Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России Янош БАЛЛА и губернатор региона Анатолий АРТАМОНОВ.

Венгерская компания «Sanatmetal» в настоящее время является одним из ведущих игроков в своем сегменте рынка, специализирующейся на разработке инновационных в отрасли продуктов. Корпорация занимается производством имплантов с 1967-го года.

Сегодня гигант представлен по всему миру, имея свои офисы и заводы в тридцати пяти странах, работая с мировыми лидерами в области ортопедии и травматологии.

Соглашение о строительстве в Обнинске нового завода было подписано еще в марте 2016-го года, объем инвестиций составил порядка 230-ти миллионов рублей. Изначально, представители компании планировали разместить производство на территории Тульской области, однако после визита в Обнинск поменяли планы. Не последнюю роль также сыграла политика региона в отношении инновационных проектов, подразумевающая более выгодные условия, чем у соседей.

Сегодня на производстве трудятся два десятка рабочих, которые прошли шестинедельные курсы повышения квалификации в венгерском городе Эгер. В будущем планируется, что штат предприятия составит шестьдесят человек.

Ожидается, что в год предприятие будет выпускать порядка 150-180-ти тысяч имплантов, однако в дальнейшем, если спрос на продукцию будет достаточно стабильным, не исключено расширение производственного комплекса.

Подобный сценарий видится экспертам вполне реальным, ведь на сегодняшний день аналогов протезам компании «Sanatmetal» попросту не существует.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ

Взятый Россией курс на импортозамещение сделал более выгодным производство продукции на территории нашей страны, нежели ввоз её из-за рубежа. - В будущем мы планируем занять около 15% российского рынка. Также очень важна возможность объединить российские и венгерские наработки в этой области для достижения наших общих целей, - отметил в своей речи генеральный директор «Sanatmetal» Йожеф ФАРКАШ.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, считает, что новый завод отлично впишется в существующий в регионе фармкластер, и поможет ему перейти на новый уровень. - Строительство производственного комплекса способно не только помочь в дальнейшем развитии региональной фармацевтической отрасли, но и положительно сказаться на уровне медицинской помощи в стране, - заявил Анатолий Дмитриевич.

Надо сказать, что уже сегодня завод готов предоставить широкий спектр производимой продукции, при этом линейка создана с учетом потребностей населения и условно делится на два направления.

Первое - лечение переломов. Для этого выпускаются винты, пластины и интрамедуллярные штифты. Второе - ортопедия. Здесь речь идет о компонентах для протезов тазобедренного и коленного суставов. При этом руководители предприятия отмечают, что этот перечень со временем обязательно расширится.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ИННОВАЦИИ

Мэр наукограда Владислав ШАПША, который так же присутствовал на открытии завода, высоко оценил техническое оснащение предприятия. - Комплекс не самый большой, но очень наукоемкий и социально направленный. Производство имплантов - очень важное направление, а то, что компания решила построить завод именно у нас, подчеркивает нацеленность города на размещение высокотехнологичных предприятий, - подчеркнул Владислав Валерьевич.

Также градоначальник отметил, что если венгерские партнеры окажутся довольны работой предприятия, предусмотрено дальнейшее расширение существующего производства.

Иными словами, для компании «Sanatmetal» были созданы все условия, необходимые для хорошего старта, и перспективы видятся самыми оптимистичными. Уже сейчас представители компании говорят о том, что планируют не ограничиваться распространением продукции в странах СНГ, а намерены экспортировать её и на территорию Евросоюза.

Обнинск в свою очередь заполучил нового резидента, что, безусловно, положительно отразится на многих аспектах жизни наукограда.

- В первую очередь это создание высокотехнологичных рабочих мест и нового направления - производства медицинской техники. Но не стоит забывать и об имиджевом аспекте. Это компания мирового уровня, и её производство будет очень емким как в плане технологий, так и в получаемых доходах, - считает директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ.

Насколько сбудутся прогнозы экспертов, мы сможем узнать лишь спустя некоторое время, но пока создание столь важного для всей страны предприятия именно в Обнинске видится большим успехом не только для наукограда, но и всего региона.

Степан ФЕДОРОВ

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