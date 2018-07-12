Депутаты обеспокоены, что администрация наступит на те же грабли

Федеральная программа «Комфортная городская среда» пришла в Обнинск год назад. Тогда были благоустроены семь дворов и несколько общественных территорий. Напомним, что в 2017-м работы начались в позднее время и заканчивались уже ближе к зиме, поэтому власти торжественно обещали учесть все ошибки и не повторить их в 2018-м.

Однако на дворе середина июля, а о старте работ пока даже речи не идет...

Больше всех на данный момент переживают жители города и обнинские депутаты. Если первые ждут, не дождутся, когда их дворы преобразятся, то вторые серьезно обеспокоены тем, что работы по благоустройству давно пора начинать, но почему-то этого не происходит.

Так, депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ считает, что власти немного затянули со стартом реализации проекта.

- На самом деле все зависит от подрядчика, или он приведет двух работяг, или бригаду. В целом, конечно, не знаю, почему дело так затянулось, насколько я помню, обещали пораньше начать, чтобы было больше времени на работы, но если этого пока не сделано, то, наверное, есть веские причины.

Народная избранница Светлана ЛУКЬЯНЕНКО поддерживает своего коллегу по цеху.

- Честно скажу, мне непонятна задержка проведения торгов по дворам. Почему они состоялись только летом, если те дворы, которые планируется благоустроить за счет федеральной программы, были выбраны комиссией в администрации еще в марте? Говорить о том, что жители виноваты в этом - неправильно. Хотя некоторые чиновники так прокомментировали эту задержку в прессе. Жители все свои пожелания выразили в документах (протоколах решения собственников), которые комиссия рассматривала при отборе дворов, поэтому повторюсь - я не понимаю, по каким причинам получилась такая задержка, - заявила Светлана Сергеевна.

Как говорится - не поспоришь. Если вспомнить прошлый год, то заявки на участие в федеральной программе активисты подавали в конце июня. В 2018-м уже весной было известно, какие придомовые территории будут благоустроены. Более того, некоторые дворы перешли с прошлого года.

Скептически к нынешнему положению дел относится и депутат Анатолий ШАТУХИН.

- Торги прошли по большинству контрактов. Понадобится на месяц, чтобы утрясти все бюрократические вопросы, заключить договора и так далее. Только потом бригады выйдут на объекты. Это считайте уже август. К сожалению, могу констатировать факт, что традиционная русская игра «наступи на грабли» по-прежнему актуальны. «Комфортная среда», конечно, реализуется, но очень медленно и со скрипом.

Впрочем, сами власти скептицизм народных избранников не разделяют и утверждают, что ни задержек, ни поздней сдачи объектов, как в том году - не будет.

- Мы выходим на объекты на месяц раньше, чем в прошлом году, - пояснил мэр наукограда Владислав ШАПША. - Поэтому переживать, что работы по благоустройству будут закончены в поздние сроки - не стоит.

Подтвердил слова Владислава Валерьевича вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН. Как подчеркнул Вячеслав Вячеславович, все работы проводятся планомерно и согласно заранее намеченному графику.

- Все торги отыграны, сейчас мы ведем разъяснительные работы с подрядчиками. Нам самим важно, чтобы все было сделано не только в срок, но и качественно, - уверил Лежнин.

Напомним, что в этом году в программу по благоустройству попали следующие придомовые территории: Маркса, 18, Маркса, 63, Курчатова, 11, Победы, 5а, Курчатова, 54. Также будут продолжены работы в Гурьяновском лесу и на проспекте Маркса.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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