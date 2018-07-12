В школах наукограда появятся новые классы и пищеблоки

Пока школьники отдыхают и готовятся к новому учебному году, в образовательных учреждениях наукограда проводится ремонт помещений.

Что к первому сентября изменится до неузнаваемости, а какие проблемы останутся без внимания разбирались корреспонденты «Недели».

О СТАРОМ НА НОВЫЙ ЛАД

На нужды образовательных учреждений из городского бюджета ежегодно выделяется десять миллионов рублей. Для имеющегося в наукограде количества школ, сумма недостаточная, так как проблем внутри каждой из них предостаточно, начиная от отсутствия ремонта во внутренних помещениях, заканчивая благоустройством.

В этом году одной из главных статей расходов для руководителей образовательных учреждений станет замена окон. Ремонтные работы уже начаты в первой, четвертой, одиннадцатой и двенадцатой школах.

- На школу приходится примерно пятьсот тысяч рублей. Нам этого хватило, чтобы поменять десять окон и постелить новый линолеум в столовой, вот и весь ремонт. Это не серьезно, но каждый год мы видим одно и то же. Пока в администрации не поменяют свое видение суммы необходимых средств, кардинальных перемен ждать не стоит, - уверен директор школы №4 Владимир СВЕТЛАКОВ.

Остался без внимания и вопрос с состоянием территорий образовательных учреждений. Денег, чтобы привести в порядок дороги и заделать все ямы не хватит, а ситуация с каждым годом становится все критичнее.

ДЕНЬГИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тем не менее, нельзя не отметить, что в экстренных ситуациях муниципалитет всегда готов протянуть образованию руку помощи.

Хорошим примером можно назвать ремонт кровли в обниснкой гимназии. Чтобы заменить пришедшую в негодность крышу, было дополнительно выделено более двух миллионов рублей.

Кроме того, латать протекающую кровлю будут также в пятой и девятой школах, в Техническом лицее и «Державе».

Не жалеют власти дополнительных денег на реализацию значимых для города проектов. Один из таких - ремонт мастерских и зимнего сада в школе № 1. Приурочены работы к 140-летию С.Т. Шацкого, имя которого носит учреждение.

Еще одной статьей дополнительных расходов стало строительство второго пищеблока в лицее «Держава».

- На реализацию проекта выделил 4,5 миллиона рублей. Уже закуплено необходимое оборудование, в настоящей момент компанией «Санта» разрабатывается документация для выхода на торги. Надеемся успеть к началу учебного года, чтобы была возможность разместить больше детишек, - рассказала начальник отдела общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. Всего же, по словам Татьяны Валерьевны, дополнительно из бюджета выделили еще порядка десяти миллионов, в дополнение к средствам, заложенным в начале года.

В ПЕРВЫЙ РАЗ В НОВЫЙ КЛАСС

Также сейчас активно ведутся работы по ремонту классных помещений, так как количество первоклашек в новом 2018-м году заметно увеличилось.

Сейчас ремонт запланирован в шестой, седьмой, двенадцатой, тринадцатой и шестнадцатой школах.

- У нас школы работают с превышением проектной мощности, и чтобы избежать ввода второй смены мы нагружаем их по полной программе. Нужно уже как-то дотерпеть оставшееся время, другого выхода нет, - поясняет Татьяна Валерьевна.

Увидеть своими глазами все упомянутые изменения можно будет уже в сентябре. Приемка работ запланирована на тринадцатое августа, а значит, всего через месяц учебные заведения смогут похвастаться новыми кабинетами и окнами.

Что же касается увеличения финансирования, то в ближайшее время вряд ли стоит ждать каких-то кардинальных изменений.

Как не раз отмечали сами директора, сколько бы ни выделяли денег, их всегда найдется куда потратить, другое дело, что через пару лет состояние школьных территорий грозит превратиться в настоящую проблему. И тогда уже ограничиться парой дополнительных миллионов у чиновников не выйдет.

Игорь ГЕБЕР

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