Александр Михалев: «Наша работа не просто важна, она жизненно необходима»

Восемнадцатого июля профессиональный праздник отмечают сотрудники органов государственного пожарного надзора. Для многих такое понятие как «надзор» рисует в голове людей в костюмах, которые постоянно что-то проверяют и ищут несоответствия. На деле все немного иначе. В первую очередь работа заключается в обеспечении безопасности граждан.

О своей деятельности, ее тонкостях и особенностях рассказал начальник отдела надзорной деятельности по городу Обнинску Александр МИХАЛЕВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- Александр Николаевич, большинство людей представляют вашу работу как череду обязательных проверок на различных объектах, так ли это на самом деле?

- На самом деле это лишь часть наших обязанностей. Каждая проверка заканчивается противопожарным инструктажем и тренировкой по эвакуации. Кроме того, мы рассматриваем обращения граждан и организаций, занимаемся дознанием по делам о пожарах, вопросами гражданской обороны и защитой от чрезвычайных ситуаций. И, конечно, активно работаем с населением.

- Когда говорят «профилактические мероприятия», имеется в виду как раз работа с гражданами?

- Безусловно. Мы постоянно проводим встречи с горожанами и дачниками, разъясняем правила пожарной безопасности не только в быту, но и на отдыхе или на природе.

- Насколько важна, на ваш взгляд, работа надзорных органов?

- Я бы сказал, не просто важна, а жизненно необходима. С каждым годом инфраструктура становится сложнее, и именно от нашей работы зависит, смогут ли люди безопасно трудиться, отдыхать и ходить за покупками.

- Сколько сотрудников работает в вашем отделе на данный момент и есть ли необходимость расширения кадров?

- На данный момент четыре человека, хотя по факту работает только три. Прямо сейчас решаем вопрос по замещению вакантной должности.

- Есть ли специальные требования к кандидату? Штат укомплектовывается только из рядов МЧС или пройти собеседование может любой желающий?

- В принципе, любой желающий, но с тем условием, что у него будет высшее профессиональное образование ведомственных образовательных учреждений МЧС России.

- А какой ВУЗ заканчивали вы?

- Ивановский институт государственной противопожарной службы МЧС России, а потом еще академию ГПС МЧС России в Москве.

- Что именно привело вас в эту профессию?

- Хороший вопрос (улыбается). Вообще работа спасателей привлекала меня с детства. Помню, как, оказавшись с экскурсией в пожарной части, увидел тренировку сотрудников, оборудование. Понравилось. Порядок, слаженность, дисциплина и, конечно, благое дело, которым занимаются. Одни - профилактикой, другие - непосредственно тушением - но все вместе - спасением жизни людей.

- А как попали в отдел по надзорной деятельности?

- Это уже во время обучения сделал выбор. Работа непростая, но приятно осознавать, что направлена на то, чтобы сделать жизнь безопаснее.

УЧЕБНЫХ ТРЕВОГ НЕ БЫВАЕТ

- Насколько благополучен Обнинск в плане пожарной безопасности?

- Наверное, как и везде. На одних объектах все безупречно, на других имеется ряд нарушений, которые стараются оперативно устранять. Встречаются и такие, где нарушения носят капитальный характер и для их устранения требуется выполнение огромного комплекса мероприятий.

- От чего это зависит?

- В первую очередь от руководителя и его уровня ответственности. Если человек следит за своим предприятием и относится к нему серьезно, то даже выявленные недочеты устраняются буквально в считаные дни.

- С какими нарушениями сталкиваетесь чаще всего?

- Сложно выделить что-то конкретно. Бывает, что где-то не назначен ответственный за пожарную безопасность, в других компаниях вроде все есть, а сигнализация не работает в принципе. Невозможно назвать что-то одно.

- После Кемеровской трагедии была организована тщательная проверка всех торговых центров в городе Обнинске. Тогда нарушений практически не было, однако некоторые скептики утверждали, что, когда шум уляжется, снова появятся различные недочеты. На ваш взгляд, насколько это мнение актуально?

- Проверки ТЦ нами совместно с прокуратурой проводились и ранее. После трагедии в Кемерово они возобновились. По всем недочетам были выписаны предписания, за исполнением которых мы тщательно следим. Хочется отметить, что большая часть собственников постарались исправить ситуацию, не дожидаясь истечения обозначенного нами срока.

- Стали ли обнинцы бдительнее после «Зимней вишни»? Стали ли чаще обращаться в надзорный орган?

- Безусловно. Стало поступать больше обращений. Большинство из них затрагивало вопросы, которые уже были проверены в рамках вышеуказанных проверок, какие-то содержали факты нарушений, которые действительно подтвердились и были устранены уже в ходе предварительной проверки. Были и совсем безосновательные, но видно, что беда не оставила людей равнодушными.

- Александр Николаевич, поговаривали, что после проверки было выявлено много недочетов в ТЦ «Капитал», даже ходили слухи о его закрытии, насколько это соответствует реальному положению дел?

- Был выявлен ряд серьезных нарушений требований пожарной безопасности, вопрос устранения которых осложнен тем, что у здания 64 собственника. Как сообщала управляющая компания, сейчас они активно работают над исправлением ситуации. Что касается приостановки работы торгового центра, то решать подобные вопросы должен суд, но, как я думаю, если недочеты действительно будут устраняться, то работу ТЦ приостанавливать не будут.

- Насколько серьезными должны быть нарушения, чтобы предприятие закрылось?

- Должна быть прямая угроза жизни посетителей. Заблокированные пути эвакуации, отсутствие систем тушения огня. Здесь все зависит от типа объекта, везде свои особенности.

- Вы ранее отмечали, что люди у нас зачастую игнорируют сигнал тревоги, продолжая совершать покупки или заниматься своими делами, не воспринимая угрозу всерьез. Помогают ли профилактические беседы или учебные тревоги донести до жителей правила поведения в чрезвычайных ситуациях?

- Такое случается, даже после всех объявлений и страшных пожаров. Звучит тревога - люди игнорируют. Спрашиваем, почему - говорят, мол, учебная же. Нужно понимать, что сегодня это тренировка, а завтра вопрос жизни и смерти, поэтому подобное отношение недопустимо. Хотя, честно сказать, в большинстве своем эвакуации проходят, как положено, и такие случаи достаточно редки.

- То есть учебных тревог не бывает?

- Именно так. Относиться ко всему нужно очень серьезно.

- Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в этот день?

- Хотелось бы от всей души поздравить с профессиональным праздником, пожелать побольше сил, везения, чтобы ни один огонек, дымок не появился там, где ему не место. Желаю, чтобы работа не осталась незамеченной и была достойна уважения и благодарности. Пусть жизнь будет наполнена любовью, дружбой, радостными моментами, а все задуманное исполнится. Ну и, конечно, здоровья и финансового благополучия!

Степан ФЕДОРОВ

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