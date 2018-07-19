Семейный конфликт завел судьбу ребенка-инвалида в тупик

Максим Горький когда-то сказал, что дети - цветы жизни, и был абсолютно прав. Какими бы они ни были: взбалмошными, спокойными, здоровыми или насквозь больными - они наши дети, самое ценное, что есть у нас.

К сожалению, порой случается так, что самые близкие люди оказываются в одночасье чужими.

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

Девять лет назад на свет появилась маленькая девочка с тяжелой судьбой. У малышки очень редкое генетическое заболевание - синдром Ретта. Физически ребенок развивается, а вот психически сильно отстает.

Надежды на полное выздоровление и ремиссию - нет. Только регресс. Жизнь девочки целиком и полностью зависит от своевременного приема лекарств, надлежащего ухода и, конечно же, любви родных и близких людей.

Все это у ребенка было. Полноценная семья: мать, отец, старший брат, тетушка, бабушка. Девочке были созданы все условия для нормальной, если так можно выразиться, жизни. Медики, необходимые лекарственные препараты, даже путешествия - родные люди старались сделать все возможное, чтобы дочь ни в чем не нуждалась.

При этом роль отца в истории достаточно размыта. Все, что мы знаем о нем, со слов начальника отдела опеки и попечительства Татьяны СТРУКОВОЙ, так это то, что он несколько раз оплачивал услуги сиделки.

В основном все тянула на себе мать и другие родственники.

И все было бы хорошо, если бы в апреле не произошли страшные события, которые сейчас могут кардинально изменить жизнь девочки. И не факт, что в лучшую сторону.

Весной скоропостижно скончалась мать. Знаете, смерть никогда не будет событием, к которому морально готов. Это всегда горе. Терять тяжело, особенно близких людей.

После кончины матери права и обязанности по воспитанию ребенка перешли к отцу. Это логично и правильно. Но есть одна проблема... папе ребенок оказался не очень-то и нужен!

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ

Каждый переживает потерю близкого человека по-своему. Папа решил найти утешение в алкоголе. Причем утешался он настолько долго и настолько обильно, что в один из прекрасных дней к нему в дом нагрянула полиция и сотрудники опеки, которых вызвали родственники.

И так как папа остался единственным законным опекуном, то обязанности по уходу за ребенком полностью легли на его плечи.

А теперь подумайте, о каком полноценном уходе вообще может идти речь, если глава семейства топит свое горе в бутылке?

Если вам кажется, что один «запойный» эпизод стал причиной, чтобы лишить отца родительских прав - вы ошибаетесь. Мужчину вызвали на комиссию, прочитали нотацию о надлежащем поведении, он покаялся, на этом все и закончилось.

А что же девочка?

Девочка во время алкогольного тура папы осталась фактически без присмотра. К ней не могли попасть ни бабушка, ни тетя. Как они утверждают, двери им никто не открывал в течение нескольких дней. Это и стало поводом для обращения в правоохранительные органы.

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД...

Тут надо еще добавить, что отношения между отцом и родственниками покойной матери сложились не самые теплые. Какие причины семейного конфликта, сейчас не суть важно, главное здесь другое.

И бабушка, и тетя могут и готовы полностью взять на себя ответственность по уходу за ребенком. Одна загвоздка: папа ни под каким предлогом не хочет отдавать девочку в руки любящих родственников.

Вместо этого отец придумал кое-что «получше». Он принимает решение поместить свою дочь в Полотняно-Заводской детский дом-интернат, расположенный в Дзержинском районе Калужской области. Надо сказать, что даже при таком раскладе папа сохраняет большую часть социальных выплат, положенных ему по закону, так как он является отцом ребенка-инвалида.

Для справки: дом-интернат - специализированное заведение, где находятся дети со сложными диагнозами. Абсолютное большинство сотрудников - врачи. Причем интернат не является закрытым учреждением, родственники могут навещать своих чад в любое время, забирать домой на каникулы, выходные и так далее. Казалось бы, девочке там будет хорошо и безопасно, если бы не одно «но».

И уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА, опека, и директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» Светлана ДРОБЫШЕВА в один голос твердят: ребенку будет лучше в семье!

ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ

В течение пары недель девочка находилась в КБ №8, где ей были обеспечены необходимый уход и лечение. Ее навещали родственники, даже отец не отходил от койки дочери. Но пока к общему знаменателю никто не пришел. Закон на стороне папы. Именно он как опекун вправе распорядиться судьбой своего ребенка.

И, с одной стороны, папу можно понять: он хочет, чтобы девочка находилась под постоянным присмотром врачей, но с другой стороны, почему бы не услышать бабушку и тетю, не оформить доверенность и не отдать ребенка им, раз уж сам не справляется? Честно говоря, поведение главы семейства напоминает банальную попытку сбежать от ответственности, когда под маской благого дела скрывается равнодушие.

Сейчас за ситуацией зорко следят и органы опеки, и калужский омбудсмен. Что касается Светланы Дробышевой, так она вообще чуть ли не живет в этой семье. Именно Светлана Николаевна помогла оформить девочку в больницу, постоянно находится в контакте с родственниками, старается помочь по мере своих возможностей.

Ольга Коробова также выразила готовность участвовать в решении всех возникающих проблем.

- Мы работаем в интересах ребенка, его благополучие - первостепенная важность, - заявила Коробова.

И если это действительно так, то, может, стоит попробовать поговорить с отцом, попытаться найти консенсус, уговорить его оформить доверенность на родственников? Ведь всем понятно, что в родном доме девочке будет гораздо спокойнее, тем более что находиться рядом с ребенком 24/7 от отца никто не требует.

Возможно, и самому отцу стоит задуматься, что, когда речь идет о благополучии собственной дочери, семейные конфликты лучше отодвинуть на второй план.

Ведь никто не знает, когда у девочки будет последний день. И гораздо лучше, если она уйдет в мир иной в собственной кровати, в окружении любящих ее людей, а не в холодных стенах казенного учреждения.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Когда верстался номер

В день верстки газеты стало известно, что в четверг состоялась очередная комиссия, где обсуждались вопросы семьи. На данный момент девочка выписана из медицинского учреждения и находится дома с отцом.

Отец сейчас ухаживает за дочерью и является временно безработным. К сожалению, семейный конфликт по-прежнему не улажен, но как уверили сотрудники органов опеки, у отца появилось понимание, что ребенку все-таки будет лучше в семье.

Сейчас самое главное укрепить в нем эту позицию.

Поэтому на заседании социальные службы составили план работы с этой сложной семьей.

Надо сказать, что сейчас с родственниками и законным опекуном девочки будут поддерживать связи психологи, сотрудники ПДН, которые будут зорко следить за тем, чтобы отец хорошо выполнял свои родительские обязанности, а также врачи.

Сами сотрудники органов опеки также настаивают на том, что ребенок должен остаться в семье и будут делать все возможное, чтобы добиться этого.

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