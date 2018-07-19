Приют для животных «Новый ковчег» переезжает на новое место… с черепашьей скоростью!

Зоозащитная организация «Новый Ковчег» под руководством Анны МОГИЛЬНЕР в настоящее время базируется в двух местах: по улице Шацкого и в районе очистных сооружений. В настоящий момент приют для животных освобождает территорию на Шацкого. Правда, движется все очень медленно.



В одном из прошлых номеров «Недели» мы рассказывали о проблемах и нуждах зоозащитной организации. В общем и целом все упирается в деньги. Будь у организации достаточное количество финансов, проблем не было бы никаких. Но оно и логично. Деньги в наше время решают все.

Напомним, в 2014-м году для нужд приюта была выделена муниципальная земля в районе очистных сооружений с той целью, чтобы «Ковчег» переехал из черты города за его пределы. Полностью перебраться из одного места в другое за вышеуказанный период Анне Могильнер не удалось.

Все, что получилось сделать - собрать энную сумму средств, которой хватило на установку нескольких бытовок, строительство небольшого домика и открытых вольеров для выгула максимум сорока собак, установку септика. Также было проведены электричество и водопровод. Всего, к слову, в приюте находятся почти полторы сотни собак.

Что же касается приюта на Шацкого, то количество жалоб от людей на постоянный лай росло в геометрической прогрессии. Более того, с собственниками земли было заключено соглашение, что «Ковчег» располагается здесь на временной основе.

В июне владельцы участка на Шацкого попросили Анну Александровну освободить помещение и перебраться в новое место. Срок был поставлен до конца прошлого месяца.

Однако на данный момент переезд не закончен.

- Мы переезжаем, но медленными темпами. Есть свои сложности, - пояснила руководитель зоозащитного центра.

Что еще интересно - вместить всех животных в новый приют на очистных не получится даже при всем желании. Уже сейчас там все забито под завязку.

- Кого-то будем пристраивать на передержку, но, думаю, придется потесниться, - рассказал один из волонтеров приюта.

Остается только надеяться, что в связи с необходимостью переезда, город Обнинск не пополнится стаей бездомных собак.

Пока окончательная дата, когда будет освобождено помещение на Шацкого - неизвестна. Анну Александровну не торопят, все относятся с пониманием. И никто не отменяет внесенного ей вклада в жизнь приюта. Но сейчас складывается впечатление, что Могильнер несколько устала и больше не в силах справляться с грузом ответственности.

Игорь ГЕБЕР

Другие статьи из рубрики «»