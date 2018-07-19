Обнинцы согласны жить под наблюдением видеокамер

В прошлом году Обнинск впервые принял участие в федеральной программе «Комфортная среда», согласно которой были обновлены семь придомовых территорий и пара общественных пространств.

Но не прошло и года, как некоторые дворы стали выглядеть еще хуже, чем были до благоустройства.

Разрисованные скамейки, сломанные качели, изуродованные игровые элементы - такое «наследие» оставили обнинские вандалы детям.

Казалось бы, бороться с социальным явлением можно при помощи камер, но способно ли «всевидящее око» хоть кого-нибудь остановить?

ГЛАЗ НАРОДА.

В прошлом году расположенный за магазином «Товары для мужчин» двор переделали буквально с чистого листа. Установили новые детскую и спортивную площадки, проложили дорожки и обновили лавочки, в общем, навели полный порядок. Казалось бы, живи и радуйся, но нет!

Сегодня состояние придомовой территории иначе как удручающим не назовешь. Все конструкции исписаны граффити с похабными словечками, лавочки завалены пустыми бутылками и прочим мусором. Какая-то «Некомфортная среда» в итоге получилась.

Логика подсказывает, что наличие видеокамер, желательно - на видном месте, могло бы помочь предотвратить акты вандализма. Человеку психологически дискомфортно знать, что за ним наблюдают.

Однако монтаж камер, как отметил мэр Обнинска Владислав ШАПША, дело не всегда простое. - Конечно, видеонаблюдение - это тот путь, по которому мы должны идти. Кроме камер во дворах мы также рассматриваем возможность установки систем видеонаблюдения на подъездах, но очень важно учесть все нюансы. Далеко не все горожане готовы жить под постоянным наблюдением, поэтому такие вопросы должны рассматриваться в каждом конкретном случае отдельно, - пояснил Владислав Валерьевич.

Недовольные найдутся всегда, однако судя по сегодняшнему настроению жителей, перспектива жить под наблюдением их нисколько не пугает, а наоборот, является желательной.

- Это, простите, свинство, когда благоустраивают двор, а через несколько месяцев его превращают в помойку. Теперь с внучкой опять вынуждены играть на соседней площадке. Так что мое мнение - наблюдение просто необходимо, - негодует пенсионерка Лидия ПЕРОВА.

Того же мнения придерживаются большинство горожан, принявших участие в опросе на портале «Obninsk.name» - более 60% респондентов были бы рады оказаться под надзором «Большого брата».

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Впрочем, как показывает практика, желания далеко не всегда совпадают с техническими возможностями. Для установки камеры и ее последующей работы потребуется не только источник питания, но и высокоскоростной интернет для передачи изображения.

На отремонтированных в прошлом году территориях это может стать серьезной проблемой, так как раскапывать двор, чтобы протянуть коммуникации - дело долгое и затратное. Но есть и другой вариант: протянуть кабели по воздуху.

Дворам, которые будут ремонтировать в этом году, организовать видеонаблюдение будет гораздо проще. Если в проекте прописан пункт, касающийся камер, то все провода можно будет протянуть под землей.

Неплохой идеей также было бы подключить все устройства в некую единую сеть, чтобы с информацией напрямую работали представители правоохранительных или надзорных органов.

Лучшим вариантом на данный момент является подключение к системе «Безопасный город». Причем, как рассказал, глава управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, это вполне осуществимо, если продумать реализацию заранее. - Важно правильно подойти к формированию технического задания. Главное - чтобы у полиции был прямой доступ к данным. Если все согласовать заранее и продумать, как передавать записи, то это возможно, - отмечает Сергей Петрович.



ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Еще одним потенциальным камнем преткновения становится финансовый вопрос. Работы по федеральной программе ведутся по минимальному перечню, установка видеонаблюдения в него не входит. Да и самих горожан, как выяснилось, куда больше заботит ремонт двора, а не его сохранность.

- В этом году не было ни одной заявки, в которой бы система видеонаблюдения была включена в пожелания. В том же случае, если впоследствии у жителей появится желание организовать её на свои средства, мы готовы эту инициативу поддержать и помочь с оформлением бумаг и разрешений, - прокомментировал начальник отдела по благоустройству Андрей БЕЛИКОВ.

Положительные примеры, кстати, в Обнинске есть. Например, двор по улице Ленина возле дома № 180, при поддержке депутата Светланы ЛУКЬЯНЕНКО и компании «Макснет» организовал видеонаблюдение. А в доме № 11 по улице Курчатова, куда благоустройство придет в этом году, жильцы заранее установили камеру на один из подъездов, не дожидаясь даже начала работ.

Получается, что состояние нашего двора зависит исключительно от готовности горожан вложиться в его безопасность. Пока такие случаи единичны и говорить о создании какой-то единой системы рано. Впрочем с каждым днем у жителей растет понимание необходимости оборудовать свою территорию видеонаблюдением.

Степан ФЕДОРОВ

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