В Обнинске продолжается перекладка водопроводных сетей

Ежегодно сотрудники МП «Водоканал» занимаются ремонтными работами. Меняют трубы, чинят, перекладывают сети. К сожалению, не всегда получается действовать согласно планам из-за отсутствия достаточного количества финансирования.

Серьезных поломок в этом году немного. Недавно коммунальщики завершили перекладку сетей по улице Заводская, в районе домов номер 13 и 15.

Там меняли участок магистрального трубопровода диаметром 500 мм, также проводили установку запорной арматуры. Общая протяженность - 65 метров.

По завершению ремонтных работ сотрудники МП «Водоканал» провели работы по благоустройству.

Вообще, как говорят коммунальщики, перекладка сетей - дело важное и нужное. Особенно для города Обнинска. Не секрет, что большинство труб в наукограде морально и физически устарели, и нуждаются в обязательной замене.

- Например, по улице Заводская трубопровод был проложен в 1965-м году, - рассказывает начальник цеха водоснабжения МП «Водоканал» Владимир ВЫСОЦКИЙ. - Состояние аварийное, на участке неоднократно случались утечки воды, в итоге целый микрорайон мог остаться без водоснабжения.

Вообще сотрудники Водоканала, можно сказать, работают по принципу «Найди. Посчитай. Сделай». То есть, сначала определяются аварийные участки, затем подсчитывается смета и потом ремонтные работы.

- В год по всему городу случается порядка 120 порывов сетей различной сложности. Наиболее опасные аварийные участки мы намечаем и ремонтируем в первую очередь, - продолжил Владимир Иванович.

Часто так бывает, что между «посчитай» и «сделай» может пройти немало времени. Хотя, по-хорошему, ремонтировать трубы нужно здесь и сейчас.

- Проблема с финансированием - постоянная, - вздыхает Высоцкий. - Поэтому приходится выкручиваться. Ремонтируем небольшие участки, что-то откладываем на следующий год. Вспоминая улицу Заводскую, на ремонт было выделено всего два миллиона рублей из городского бюджета. По результатам торгов определился подрядчик, который снизил стоимость работ до 1,8 миллиона.

- Так же недавно был отремонтирован аварийный участок магистрального трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 45 м в районе торгового центра «Плаза» - переход через проспект Маркса. Прокладку новой полиэтиленовой трубы подрядчик осуществил в стальной гильзе диаметром 720 мм, которую установил методом горизонтального направленного бурения, - добавил начальник цеха.

Кстати сказать, полезность перекладки труб, помимо обновления системы сказывается еще на надежности системы водоснабжения, и на качестве подаваемой в краны воды.

Следующая точка, куда отправятся коммунальщики - улица Энгельса. Но, надо признаться, сами они не до конца уверены, что работы будут проведены в этом году. И снова - проблема в финансировании. Есть шанс получить деньги по региональной программе «Чистая вода». В противном случае - все мероприятия по перекладке сетей передвинутся на 2019-ый год.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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