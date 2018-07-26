Единицы и нули

Школьники наукограда учатся быть крутыми программистами в «Академии Технолаб».

Открывая любое приложение на своем телефоне или переходя на какой-либо сайт на компьютере, простой обыватель видит, скажем так, конечный продукт - интерфейс, картинку, текст, видео или игру. Но если копнуть глубже, то за всей этой «магией» откроется еще более волшебный мир - мир единиц и нулей, программного кода, алгоритмов.

В «Академии Технолаб» обнинских школьников учат ловко лавировать среди буквенных и цифровых значений, создавая из простых слов и чисел полезные программы.

ШКОЛА БУДУЩЕГО

Несколько лет назад широко известная компания Samsung запустила проект под названием «IT школа Samsung». Изначально идея нашла реализацию в крупных городах России, но поскольку рядом с Обнинском стоит крупное подразделение компании и город является его основным поставщиком квалифицированных специалистов, для города решено было сделать исключение.

Школа базируется в «Академии Технолаб» вот уже четвертый год. Ее основная цель - обучить подрастающее поколение основам информационных технологий и программирования на углубленном уровне. То есть это не просто что-то вроде дополнительных уроков информатики, это целый пласт технологий, где школьники учатся разрабатывать мобильные приложения на платформе Android.

Возьмите свой телефон и откройте любое приложение. Возможно, его создал кто-то из обнинских школьников.

Важно отметить, что обучение в школе проводится на бесплатной основе. Поступить сюда могут ученики начиная с восьмого класса. Вообще, по правилам набора, ученик должен обучаться в 9-м или 10-м классе, но в «Академии Технолаб» решили немного схитрить. И причины вполне логичны и объяснимы.

- Программа обучения очень сложная, многие ученики не выдерживают нагрузки, - рассказывает руководитель «Академии Технолаб» Евгения ЕЛИЧЕВА. - Поэтому мы решили набирать учеников начиная с восьмого класса, они хотя бы не настолько заняты подготовкой к выпускным экзаменам, репетиторами и прочим.

Занятия в школе проходят в строго вечернее время несколько раз в неделю - здесь преподаются и теория, и практика. Проводят курсы высококвалифицированные преподаватели. Материально-техническая база также продумана до мелочей.

Длится обучение ровно девять месяцев, по истечении которых школьник представляет свой проект и, при успешной его защите, получает сертификат от компании Samsung. Так называемый диплом об окончании ИТ-школы дает дополнительные преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.

Но если вы думаете, что поступить в школу может любой желающий, то не спешите радоваться. Здесь обучаются только лучшие из лучших, самые перспективные обнинские школьники. Перед тем, как школьника зачислят, ему нужно сдать тест, отметим, не самый легкий, и, если он справится со всеми заданиями, придется пройти еще собеседование, и только тогда он может считать себя полноправным участником команды.

Но, согласитесь, что попытать счастья обязательно стоит, тем более, что такой шанс выпадает раз в год, а упускать возможность бесплатно улучшить свои навыки в такой перспективной сфере, как ИТ - несколько опрометчиво.

Поэтому дерзайте! Прямо сейчас переходите на сайт myitschool.ru и заполняйте заявку на бесплатное обучение. Важный момент: обязательно укажите актуальные телефоны (свой и родителей), а также адрес электронной почты. Также не забудьте выбрать город Обнинск в графе «Площадка IT Школы Samsung».

ПРОГРАММИСТЫ-ЛИЦЕИСТЫ

Также на базе «Академии Технолаб» открыты двери еще одной учебной программы дополнительного образования. «Яндекс. Лицей» учит ребят программировать на языке Python и обрабатывать большие объемы данных.

Поступить в «лицей» также можно начиная с восьмого класса. И снова - важно не просто интересоваться информатикой и точными науками, а преуспевать в этих областях.

Чтобы оказаться в числе лицеистов, нужно пройти конкурсный отбор, который стартует ежегодно в конце августа и длится ровно месяц.

Надо сказать, что учебная программа «Яндекс. Лицея» разработана в школе анализа данных Яндекса, поэтому все преподаватели, прежде чем учить других, сами проходят специальное обучение. Курс делится на две части, каждый из которых длится один учебный год.

Работать будущих программистов, как мы уже сказали выше, учат на языке Python. Он относится к одному из самых несложных языков программирования, в то же самое время являясь самым популярным и востребованным.

Занятия традиционно бесплатные. Школьники собираются два раза в неделю и на полтора часа погружаются в мир программирования. Теория идет рука об руку с практикой. Группы небольшие - всего по пятнадцать человек в каждой. Кстати, лениться на занятиях не выйдет. Тех, кто приходит просто «убить» время, отчислят сразу же.

Программа в «Яндекс. Лицее» условно делится на четыре блока.

Первый курс «Основы программирования на языке Python»

Первое полугодие. Знакомство с языком, основные понятия и конструкции: переменные, условия, циклы, операторы. Списки. Функции.

Второе полугодие. Словари. Работа со стандартной библиотекой и с внешними библиотеками. Основы объектноориентированного программирования.

Второй курс «Основы промышленного программирования»

Третье полугодие. Продолжение изучения объектноориентированного программирования в Python. Технологии разработки программ. Графические интерфейсы.

Четвертое полугодие. Решение прикладных задач и создание приложений с графическим интерфейсом и использованием различных библиотек.

Новый набор в «Яндекс.Лицей» откроется 30-го августа, но «Академия Технолаб» уже начала принимать заявки. Так что еще есть время хорошенечко подготовиться к тестированию.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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