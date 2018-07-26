Вместо 30 минут - 3 часа!

Обнинцев достали километровые пробки на «Киевке».

Разговоры о реконструкции Киевской трассы у обнинцев уже давно набили оскомину, из года в год эта тема муссируется, но ничего толком не происходит. Эволюционируют лишь многокилометровые пробки, в которых жители наукограда вынуждены простаивать по несколько часов!

ПОРА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ

Нет, конечно, подвижки есть - на «киевке» в сторону Калуги открыли пусть и платный, но качественный участок дороги. Но кому от этого стало легче? Если говорить откровенно - жители Обнинска все-таки больше предпочитают работать, учиться и развлекаться в Москве, чем в Калуге, поэтому именно это направление шоссе интересует больше всего. А в этом направлении у нас, извините, ж***.

Именно в нее каждые выходные или будние часы пик попадают автомобилисты, пытающиеся выехать или въехать в столицу со стороны области. Автор этого материала на днях сама простояла в пробке 2 часа! Причиной тому был печально известный и раздражающий светофор в поселке Киевское. Никаких аварий и форс-мажоров в это время на трассе не было - просто работал светофор и был сезонный наплыв московских дачников. Последних, кстати, мы бы ругать не стали - люди не виноваты в том, что так по-дурацки у нас организована дорожная инфраструктура. Тут вопросы именно к ответственным службам.

О том, что с перегруженной и узкой «киевкой» надо что-то делать, региональные и федеральные власти начали говорить еще в 2014 году, когда «Автодор» предложил реконструировать шоссе. Компания озвучила правительству Москвы амбициозные планы превращения в скоростную магистраль участка с 31-го по 65-й километр (приблизительно от первого бетонного кольца до Наро-Фоминска). Тогда же они озвучили идею самостоятельно реконструировать участок с 65-го по 194-й километр, который должен был потом стать платным. И если дорога от Малоярославца до Калуги действительно претерпела внешние изменения, то с самым проблемным московским участком до сих пор ничего не решилось.

ДВА «МЕРТВЫХ» МЕСТА

Длина пробок (что в сторону области, что в сторону столицы) на Киевской трассе превышает все разумные пределы, километраж бесцельно проводящих время водителей зашкаливает. И главное, ответы «Автодора» на все вопросы о пробках, о бессмысленных оранжевых столбиках, о качестве дороги сводятся к одному ответу - подождите, скоро будет реконструкция. Эту реконструкцию мы ждем несколько лет, а ездить без пробок хотим уже сейчас. По сути, от Обнинска до Москвы не так-то и далеко, если без коллапсов.

- «Киевку» давно пора как-то расширить, или как минимум убрать лишние светофоры и сделать развязку, - считает обнинец и водитель со стажем Владимир СУХОРУКОВ. - Два «мертвых» места по выходным, когда активизируются дачники, первое - в Селятино, где происходит сужение из четырёх рядов в два, второе - у светофора посёлка Киевский. Простоять тут можно несколько часов! Я понимаю, если на шоссе действительно случается какая-то серьезная авария и люди бессильны что-либо сделать, чтобы поскорее ее объехать, но тут же ситуация совсем другая. Здесь просто светофор!

«РЕКОНСТРУКЦИЮ НАЧАЛИ НЕ ТАМ, ГДЕ НАДО»

Обнинский справедливоросс Александр ТРУШКОВ удивляется - почему реконструкцию «киевки» начали с участка, где дорога и так была в порядке?

- Реконструкция вообще началась не там где она должна была начаться - на территории от новой Москвы и Селятино - до Балабаново. В первую очередь «Росавтодор» должен был озаботиться именно этим куском, и мне совершенно не понятно, почему его нет даже в планах, - возмущается Трушков.

Также Александр Витальевич напомнил, что в районе Ворсино собираются строить Дисней-Ленд, который, по задумке областных властей, должен привлечь и жителей столицы. А теперь ответьте - захотят ли москвичи ради того, чтобы покататься на карусельках где-то в Калужской области, стоять в многокилометровых пробках? Подробнее, кстати, на тему этого парка развлечений, мы с вами еще поговорим в ближайших номерах «Недели Обнинска», а пока вернемся к проблеме дорог.

Обнинец и депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН признался, что эта ситуация беспокоит его давно.

- Я вижу негатив со стороны Обнинска, ведь все понимают, что до бывшего поста ДПС на Ленинском проспекте - всего 83 километра, которые можно проехать за 35-40 минут. Но с учетом трафика, неадекватной работы светофоров и организации движения, жителям Обнинска приходится часами стоять в пробках. Количество транспорта выросло, две полосы уже не спасают, дорогу надо срочно расширять, - уверен Деньгин.

По его словам, реконструкция, если все-таки и произойдет, то будет сделана, по сути, за нас счет - платная дорога вынудит водителей, которые регулярно мотаются из Обнинска в Москву, выбирать другие пути, например, «можайку». И тогда пробки будут уже там. В общем, классический российский замкнутый круг.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ НАПРАВИТ ЗАПРОС В «РОСАВТОДОР»

Но, когда бы все-таки не состоялась реконструкция, решать проблему необходимо уже сейчас. В качестве временной меры, например, можно предложить увеличить интервал «зеленого света» на светофорах у поселка Киевский и Рассудово, чтобы хоть немного разгрузить движение на «киевке». Кстати, в самом поселке Киевский с населением в 10 000 человек проблемы обнинцев никого не волнуют - их жители должны же как-то выезжать на трассу. В администрации поселка нам сообщили, что работа светофора всех устраивает, и вообще, их и так уже зажали, дескать, для выезда есть всего несколько секунд.

Лояльно относятся к пробкам и некоторые обнинцы. Например, один наш читатель заявил, что проблемный светофор установили «не просто так», мол, автомобильная пробка на скоростном шоссе всегда пригодится на случай плана-перехвата - преступник в ней просто застрянет и будет пойман. Доля разумной мысли тут, конечно, есть, только вот план-перехват у нас объявляют куда реже, чем люди ездят на работу.

И, тем не менее, кое-чего нам удалось добиться. Депутат Госдумы Вадим Деньгин пообещал в ближайшие дни направить депутатский запрос начальнику ГИБДД Московской области и в «Росавтодор» с вопросом о сроках реконструкции Киевского шоссе и предложением увеличить интервал на двух упомянутых светофорах. Ответ мы обязательно опубликуем в ближайших номерах «Недели Обнинска».

Диана КОРШИКОВА

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