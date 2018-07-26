Власти считают комфорт и безопасность жителей нерациональным?

Поселок Обнинское является одним из старейших и не самых благоустроенных микрорайонов наукограда. Список проблем можно растянуть на несколько листов. И в числе первых будет стоять отсутствие остановочного пункта.

ПУТЬ НА ВЫЖИВАНИЕ

Уже не первый год местные жители пытаются обратить на себя внимание местных властей, которые очень неохотно реагируют на просьбы.

Добраться домой - целый квест. Всего несколько остановок, разбросанных друг от друга на приличном расстоянии: одна на вокзале со стороны поселка, еще две - на «киевке», отсутствие нормальных тротуаров, знаменитый «коровий проход». Не жизнь, а сказка, правда, сюрреалистичная.

- От вокзала до стекольного завода нет ни одной остановки - приходится идти пешком полтора километра, - сетует пенсионерка Нина Егоровна. - Я инвалид, перенесла инсульт, теперь мучаюсь сахарным диабетом, ноги практически не ходят. Так вот, если мне надо в больницу, - вызываю такси. Это триста рублей в обе стороны, а живу я на одну пенсию!

Переживает Нина Егоровна и за местных школьников. Мальчишкам и девчонкам приходится идти домой фактически по проезжей части, а также через знаменитый «коровий проход» - жалкое подобие тоннеля, соединяющего Обнинск и поселок Обнинское.

- Мы давно просим сделать остановку, писали несколько раз письма в администрацию, так нам приходил один и тот же ответ - организация остановочного пункта нецелесообразна! - возмущается женщина.

Странная логика получается. Почему вдруг комфорт и безопасность жителей попали в категорию «нецелесообразных»?

ПОПЫТКА №...?

Надо сказать, что сейчас активисты могут попытать счастья еще раз. Напомним, что на данный момент разрабатывается план изменения и расширения маршрутной сети города Обнинска. Как заявила начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, все пожелания жителей будут учтены.

В то же самое время вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН подтверждает: остановку делать не имеет смысла.

- Вы поймите, мы не можем посреди микрорайона ставить остановку, это нелогично. Вот вы же не будете между жилыми домами в городе такое делать потому, что это кому-то удобно? - парировал Вячеслав Вячеславович.

Но до двухтысячного года остановка на улице Московской была, потом власти приняли решение о ее ликвидации.

- У 67-го дома есть отличный карман, там можно сделать остановку, но, как мы понимаем, ничего не изменится, - грустно добавляют местные активисты.

Впрочем, та же инициативная группа сейчас может обратиться к Анне Красиковой, и, пока вопрос актуален, попытаться достучаться до властей в очередной раз. А заодно и напомнить Анне Всеволодовне и всем ответственным лицам, что, по закону, остановки не могут находиться на расстоянии, превышающем пятьсот метров.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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