Мутная и с «ароматом»

Жители поселка Обнинское боятся пить воду из-под крана.

Уже вторую неделю в поселке Обнинское не утихают страсти вокруг очередного коммунального скандала. После замены труб люди боятся пить воду из-под крана и принимать душ в мутной и пахучей жидкости, а работники городского «Водоканала», в свою очередь, уверяют, что все лабораторные показатели в норме.

ТРУБЫ ЗАМЕНИЛИ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК...

В начале прошлой недели на нескольких улицах поселка начали менять трубы. Но, несмотря на это положительное событие, люди остались недовольны, так как качество воды неожиданно стало даже хуже, чем было.

Особенно негодуют жители улицы Кошевого, у которых из-под крана вместо прозрачной питьевой воды полилась жидкость коричневого цвета с «ароматом» болота.

- Мы, конечно, понимали, что после замены труб будет промывка, и вода какое-то время будет ржавая, но не до такой же степени! - возмущаются жители. - Тем более, это продолжается уже неделю.

За это время несколько человек, выпивших мутную воду, пролежали, извините, с диареей, а у кого-то после принятия душа стало чесаться тело. В связи с этим люди собрали подписи и направили в Роспотребнадзор и прокуратуру соответствующую жалобу, в которой попросили провести бактериологический анализ воды и предоставить им результаты, чтобы убедиться, что она безопасна.

В начале этой недели обратившиеся в редакцию люди рассказали, что вода стала светлее, но она все еще остается мутной и «благоухающей», и пить ее никто не рискует.

- Получается, что это уже не рядовая промывка труб, а что-то серьезное, раз на протяжении стольких дней вода не становится чище, - строят догадки обеспокоенные жители.

«ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ, НО СМУЩАЮТ МУТНОСТЬ И ЦВЕТ»

В подрядной организации «Реммонтажстрой», которая проводила работы по замене труб, нас заверили, что они со своей стороны всё сделали качественно, и «Водоканал» их работы принял, так что к ним претензий быть не может.

В самом «Водоканале» к панике жителей тоже относятся спокойно. Директор предприятия Александр КРУГЛОВ сообщил, что вода первое время после подключения новых труб действительно идет ржавая, но это обычное дело - нужно лишь пару дней подождать. По его словам, со дня перекладки труб в аварийно-диспетчерскую службу поступило лишь два обращения от жителей поселка, связанных с качеством водопроводной воды. В итоге, после приемки работ 27 июля, 31 числа «Водоканал» вынужден был взять новые пробы.

- Протокол лабораторных испытаний, которые мы получили, показал, что показатели воды в норме, - уверяет Круглов. - Единственное, что меня беспокоит -мутность и цветность.

По его словам, несмотря на то, что эти показатели не выбиваются из гигиенических норм, они, тем не менее, могут создать проблемы.

- На поселке была очень большая перекладка труб, мы делали три прокола. Меняли старую систему на новую, и то, что текла такая вода, - это результат переходных процессов, которые неизбежны в любом случае: переключаются участки сети, происходят изменения гидродинамических процессов, у воды появляется осадок, - объяснил директор водоканала и порекомендовал в этом случае кипятить воду.

Жители поселка к такому предложению отнеслись скептически:

- Мы пробовали кипятить, но в чайнике остается страшный осадок, - уверяют жители улицы Кошевого. - А фильтры от такой воды вообще засоряются. Все это время нам приходится покупать бутилированную. Кроме того, нам в такой ситуации никто даже не обеспечил подвоз воды...

КТО КОМПЕНСИРУЕТ УБЫТКИ?

А пока жители самостоятельно решают свои коммунальные проблемы, «Водоканал» пытается разобраться в ситуации. Дело в том, что поменяли лишь один участок труб, а вот остальные несколько сотен метров допотопных коммуникаций не меняли десятилетиями, и именно на этом участке в воду подмешиваются посторонние микроэлементы.

- Очень много карбонатных соединений, которые выпадают из хорошей воды и наслаиваются на трубах. Поэтому когда мы их заменили, увеличилось давление, это вызвало возмущение устоявшихся наслоений, и они попали в воду, - объясняет Круглов.

По его словам, разрешить ситуацию можно, лишь заменив коммуникации целиком.

- Если в результате выделения бюджетных средств по программе «Чистая вода» нам удастся получить деньги на оставшийся участок улицы Чайковского - это 350 метров, - то мы выполним работы до зимы, - говорит Александр Леонтьевич. - Если не получится, то будем менять в следующем году.

Пока же «Водоканалу» пришлось вновь на несколько часов отключить воду и провести повторную промывку труб. Жители, конечно, могут все это понять и даже еще немного потерпеть, но у них остается один вопрос - а кто компенсирует им затраты на бутилированную воду, которую им придется покупать, пока не заменят трубы?

Диана КОРШИКОВА

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