Одинокой лежачей пенсионерке починили кабельное

На этой неделе одинокая лежачая пенсионерка Любовь Никифоровна, проживающая на Маркса, 88, осталась без единственной радости в жизни - кабельного телевидения.

По словам бабушки, живет она одна, с постели не встает и на улицу не выходит. Единственное, что позволяло ей быть в курсе мировых новостей, это кабельное телевидение от «Домофона». Однако несколько дней назад, для удобства, бабушка попросила перенести ее ложе в соседнюю комнату, вместе с ней переместился и любимый телевизор. Но случилась неприятность - из-за «переезда» каналы перестали работать.

По словам бабушки, сотрудник «Домофона», которого она вызвала, заявил, что для того, чтобы каналы вновь заработали, кабель необходимо протянуть внутри квартиры, но делать это он отказался и ушел.

- Я не понимаю, как такое может быть? Ведь именно «Домофон» должен обслуживать эту технику, - негодует Любовь Никифоровна. - Я просила помочь специалистов из других компаний, но все отказались.

Бабушка чуть ли не плача просила помощи - она была готова заплатить за работу, только вот никто браться за нее не хотел.

Как пояснил руководитель «Домофона» Сергей ПАСЫНКОВ, отказ его сотрудника провести кабель вполне объясним - внутри квартиры выполнять такие работы категорически запрещено, так как сотрудник может случайно повредить другие провода, спрятанные под плинтусом. Кроме того, иногда работникам достается от хозяев и за то, что они, например, испачкали обои или как-то еще «травмировали» интерьер.

- Я готов помочь бабушке, но для этого необходимо, чтобы в квартире находился ответственный человек, который бы контролировал монтажные работы, - сказал Пасынков.

Мы, в свою очередь, предоставили контакты пенсионерки и уже на следующий же день сотрудники «Домофона» связались с бабушкой и организовали поход к ней в гости.

Как выяснилось, в итоге бабушке наладили не только кабельное телевидение, но и домофон.

- Понимаете, я - лежачая, и когда ко мне приезжала скорая, возникали проблемы, так как я сама не могла открыть им дверь, - говорит бабушка. - А сегодня мне не только кабельное сделали, но и провели прямо ко мне кнопку для домофона! И даже денег с меня не взяли.

Римма СУББОТИНА

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