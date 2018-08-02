Обнинские общаги наводят жуть на гостей и жителей наукограда

Жители Обнинска уже привыкли к тому, что в наукограде десятилетиями не меняется ситуация с общежитиями. Причем большая часть из них находится на центральных улицах города, и, если не заглядывать под эту обложку, то никогда и не скажешь, что под ней скрываются ужасы похлеще произведений Стивена Кинга.

ИЗ ПОДЪЕЗДА - В АРТ-ОБЪЕКТ

Впрочем, если вы человек творческий, то «общажный» колорит придется вам по душе. Например, на этой неделе к нашим журналистам обратилась влюбленная парочка из столицы, которая приехала в Обнинск к друзьям. Молодые люди попали на Энгельса, 23, и решили, что увиденное - это тема для новостей.

- Зрелище в подъезде было довольно жутким - все исписано граффити, стены облуплены, - ни одного живого места. Если бы я был гротескным фотографом, то обязательно сделал бы здесь фотосет, - признается молодой человек Максим.

Красок аутентичному интерьеру добавил шум водопада из прохудившейся трубы и разговоры пожилых соседок о том, как жарить кабачки. В общем, с точки зрения современного искусства, молодой арт-художник таким перфомансом остался доволен.

Нам же, в свою очередь, пришлось сообщить, что никакой Америки для журналистов Максим не открыл, и обнинские общаги в таком состоянии находятся уже долгие годы.

«ВЕСЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ»

Впрочем, несколько месяцев назад появилась надежда на то, что ситуация все-таки изменится. Все 24 городские общежития были переданы в управление МП «УЖКХ» под руководством Сергея ВОЛОТОВСКОГО. Дом на Энгельса, 23, был передан 1 апреля, и, по словам Волотовского, за пару месяцев даже при всем желании УК не смогла бы привести все это безобразие в божеский вид.

- Понимаете, все годы этим общежитием кто-то управлял (а именно ликвидированная УК «Комфорт». - Прим. ред.), брал деньги с жильцов, и в таком состоянии нам досталось это веселое наследие. Мы сюда только вошли, и пока ничего не собрали, - объясняет Сергей Васильевич.

По его словам, в объект нужно серьезно вложиться, но собранные с жильцов общаги денежные суммы за коммунальные расходы, как правило, на порядок меньше, чем в обычных домах. Точный баланс дома будет известен в конце года, когда подведут итоги, но уже сейчас Волотовский уверен, что долги на Энгельса, 23, будут превышать сотни тысяч рублей. Разумеется, при таком раскладе ни о какой «косметике» и речи быть не может. Из первоочередных задач - выполнение аварийно-восстановительных работ и ремонт инженерных коммуникаций.

КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ОБЩАГИ КОНФЕТКУ?

- Мы бы хотели пойти по пути УК «ЧИП», когда Евгений ХАЛЕЦКИЙ предложил сделать из общежития конфетку и поставил тариф 80 рублей, за который проголосовали жильцы, - признается Сергей Васильевич. - Но для этого нужны инициативные жители, кроме того, это проще сделать с одним проблемным домом, а не когда у тебя их 24, а большая часть квартир - сдается, и хозяевам все равно, что там происходит.

Надо признать, что Волотовский, получивший действительно очень тяжелый жилфонд, ставит для себя правильные ориентиры и перенимает успешный опыт коллег. Так что перспективы в реанимации обнинских общаг выглядят чуть более радужно, чем, например, еще год назад.

Что касается временных мер, то, по словам Волотовского, несмотря на скудные сборы с Энгельса, 23, управляющая компания берет на себя все обязательства по подготовке жилфонда к холодам и уверяет, что дом зимовку переживет.

Диана КОРШИКОВА

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