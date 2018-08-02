Побои за 23 тысячи в месяц

Или в яслях дети калечат друг друга, а воспитателям наплевать?

Центр практической психологии и детской нейропсихологии «Элис», при котором также действуют ясли, оказывает услуги за 23 тысячи в месяц. Правда, за такую сумму родители рискуют получить не полный пансион для детей, а травмированного ребенка. Как, например, это случилось с дочерью Светланы МЕЛИХОВОЙ.

СЛЕЗЫ ВМЕСТО УЛЫБКИ

Светлана привела свою дочь Злату в «Элис» в возрасте восьми месяцев. Надо сказать, что девушка отлично знакома с руководителями учреждения, их связывала многолетняя дружба. Поэтому, когда встал вопрос, куда отдавать ребенка, - сомнений не было. Тем более что у малышки была небольшая задержка в развитии.

- Мы пришли в «Элис» в июне прошлого года. Дочь директоров, моя подруга, Ирина КАПУСТИНА посоветовала приводить ребенка хотя бы ненадолго, только на прогулки, чтобы Злата адаптировалась, - рассказывает Светлана.

Первое время, с июня по октябрь, девочка посещала центр на безвозмездной основе. Что, впрочем, логично - платить 23 тысячи в месяц только за двухчасовую прогулку нецелесообразно. В сентябре, как рассказала Светлана, они с дочерью уехали на отдых. В октябре снова вернулись в Обнинск, правда, ясли посещали редко - раз в неделю.

- В ноябре мы заключили договор, и я уже оставила Злату на полный день, - продолжила девушка.

И если в первый день все прошло гладко, то на второй маме вернули ребенка... с прокушенным лицом!

Шокированная Светлана с ужасом вспоминает события почти годовалой давности. Представьте себе: вы приводите ребенка, отдаете его в руки воспитателей, доверяете им, а вместо улыбающегося чада вам возвращают зареванного малыша с рваными ранами на лице и четкими отпечатками зубов!

Возникает логичный вопрос: а где были воспитатели в тот момент, когда произошли эти события? Какого, извините, черта родители должны платить такую огромную сумму (не для всех 23 тысячи в месяц - дешево или хотя бы приемлемо) и взамен получать наплевательское отношение?

Небольшая ремарка: когда Светлана ехала забирать ребенка из детского сада, она знала, что что-то случилось, так как прочла об этом в закрытом чате воспитателей, куда ее добавила подруга - дочь директоров учреждения. Но она и подумать не могла, что все настолько серьезно!

- Конечно, я стала спрашивать, что произошло. С воспитателями мне поговорить не дали, вместо этого всунули телефонную трубку, где на проводе уже была директор центра Наталья. Она нас попыталась успокоить, сказала, чтобы шли домой, пообещала перезвонить и решить проблему, - говорит девушка.

Однако Светлане так никто и не перезвонил.

На следующий день девушка отправилась в больницу снимать побои. Позже Светлана обратится в суд и даже выиграет дело (последнее заседание состоялось в конце июля). Ей удастся получить около 85 тысяч рублей компенсации.

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?

Маленькую Злату покусала другая девочка - Алиса. К слову, прежде за ребенком не было замечено агрессии по отношению к другим детям. Так что случившееся стало сюрпризом для всех.

Все произошло во время подготовки малышей к прогулке. Пока воспитатели переодевали детей, один ребенок напал на другого. Надо отметить, что группы в «Элис» небольшие - 14-15 человек, наблюдают за которыми три специалиста.

Согласитесь, что не заметить и не услышать, как кричит и плачет ребенок, когда его кусают, - невозможно. Вряд ли он будет спокойно стоять, смотреть и не проронит ни звука, пока его лицо методично «компостируют».

Тем более маловероятно, что все случилось за одну секунду, так, что воспитатели просто не успели отреагировать.

Так почему же никто и пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить случившееся?

«ОНА САМА ВИНОВАТА!»

Мы связались с руководителем центра «Элис» Григорием САВИНОВЫМ и попытались выяснить подробности произошедшего, а заодно и понять, как такое вообще могло случиться. Честно говоря, манера разговора Григория Васильевича - человека, работающего с детьми, - довольно своеобразная.

Беседу Савинов начал с того, что уточнил у корреспондента, имеются ли у нее свои дети и, получив отрицательный ответ, чуть ли не фыркнул, заявив, что разговаривать с бездетной женщиной в принципе не о чем.

- У вас дети есть? Нет! Вот этим все и объясняется. Если бы у вас был опыт посещения детских садов, у вас бы вопроса «почему укусили» не возникло. Люди, которые работают в этих учреждениях, говорят, что таких укусов в среднем 3-4 в день, - бодро бравировал Савинов.

Тут мы спорить не будем, иногда игры детей включают в себя и такие моменты. Но в данном случае речь идет не о рядовом безобидном укусе, например в руку. Девочка покусала Злате лицо, у ребенка несколько серьезных ран: прокушена щека и бровь, зубы едва не впились в глаз, в крови был и подбородок! И это, по-вашему, Григорий Васильевич, норма? А вот нам так не кажется. Воспитатель, работай он хоть в муниципальном, хоть в частном детском саду, должен следить за детьми. Потому что именно он несет за них ответственность на период их нахождения в дошкольном учреждении. И если не уследил - это проблема его и руководителей.

Более того, Савинов утверждает, что мать ни копейки не заплатила «Элису», а значит, сама виновата в том, что ее ребенка покусали!

- Мелихова нам не платила 23 тысячи в месяц! Она посещала наш детский сад на бесплатной основе, и в этот период именно она должна была смотреть за ребенком, обеспечить присмотр и уход, а не мы! Да, мама сама виновата, что ее ребенка покусали!

- То есть вы хотите сказать, что обеспечиваете безопасность только тех детей, чьи родители платят вам 23 тысячи?

- Да, конечно! - ответил Савинов.

Дальше он пустился в пространные рассуждения о том, какая плохая Светлана, она - друг детства его дочери, ей доверяли, бесплатно пустили в сад, за нее хлопотали, дескать, мать-одиночка, малоимущая, а она отплатила им такой монетой!

- В ноябре у нас была массовая замена договоров с постоянными клиентами, я выдавал в рабочем помещении сотрудникам бланки, подписанные с нашей стороны, так она один бланк договора на оказание возмездных услуг умыкнула! - продолжил Савин. - И когда случилось это событие, она стала требовать с нас 200 тысяч компенсации, говоря, что у нее есть договор и что она оплатила услуги! Я, естественно, недоумевал, я же знаю, что она на бесплатной основе посещала. И даже если бы были платные посещения, 200 тысяч - неразумные требования.

ВСЕ ЧУДЕСАТЕЕ И ЧУДЕСАТЕЕ

- И вообще, Мелиховой, когда произошел укус ребенка, тут же было сообщено об этом, потому что она находилась в помещении яслей, но она не подошла к ребенку, чтобы оказать ему помощь, причем признала это на суде, - заявил Савин.

Сама же Светлана уверяет, что ее и близко не было в детском саду в момент инцидента. Но в то же самое время подтвердила, что руководство придерживается именно той позиции, что она находилась в помещении, да не где-нибудь, а в столовой, принимая пищу. Суд в итоге был на стороне Светланы, так как Савинов не смог доказать, что она присутствовала в «Элисе» в тот день.

Выяснилась еще одна интересная деталь. Подобный случай в «Элис» - не первый! Об этом нам рассказал сам руководитель.

- Садик на Шацкого запустился в 2014-м году, проблем масштабного характера, с судами и прокуратурой, несмотря на еще два аналогичных инцидента, у нас не было. Когда был предыдущий случай, буйный папаша обещался нас прикрыть, писал заявления и так далее. Прокуратура переадресовала его жалобу в Министерство образования Калужской области, я ездил, давал объяснения. Когда я пояснил им, как часто у нас происходят подобные случаи, проверяющий из Минобразования сказал, что это очень немного, и у нас все хорошо, - с некой гордостью в голосе сказал Савин. - В итоге, два инцидента для нас закончились ничем с точки зрения финансовых и репутационных потерь. В данной ситуации Мелихова отсудила сумму, которая нас не убьет и работу нашу не остановит, но выводы мы сделаем. Но, если обратиться к статистике, то, как часто у нас кусают детей, - это ничтожно малое количество по сравнению с другими.

МЕРТВАЯ ЗОНА

Казалось бы, наличие Мелиховой в детском саду легко можно было бы проверить, будь в «Элисе» видеонаблюдение. Так же просто можно было бы доказать или опровергнуть подозрения Григория Васильевича, что Светлана украла бланк договора.

Но вот незадача: камер здесь нет, и никогда не будет. Это жесткая позиция руководства.

В это же время хочется привести в пример другие частные детские сады и центры, где видеонаблюдение считается нормой. Родители могут в онлайн-режиме посмотреть, чем занимается их ребенок. На фоне растущего количества историй про неадекватных нянек наличие камеры больше не считается чем-то абсурдным или неудобным.

Но у Григория Васильевича свой взгляд на это.

- Мы в первую очередь заботимся о том, чтобы моральное и психологическое состояние наших воспитателей было спокойным. Если нам не доверяют, не надо приводить к нам детей. Камеры на самом деле проблему не решают. Есть такая вещь - «мертвая зона» - место, не попадающее в объектив. И если воспитатель захочет что-то сделать, он сделает, - со знанием дела парировал директор центра.

Очень интересно, чем же таким занимаются воспитатели и нянечки, что им неудобно, что камера их снимает?

КВАЛИФИКАЦИЯ ПОД ВОПРОСОМ

Надо сказать, что и о наличии профильного педагогического и медицинского образования у сотрудников центра ничего неизвестно. Савинов утверждает, что оно есть, однако показать хотя бы один диплом не решился. Мотивировал тем, что так быстро он сделать это не может.

- Нас неоднократно проверяла прокуратура, и по результатам каких-либо постановлений, которые выявляли бы нарушения в нашей деятельности, вынесено не было. Поэтому мы вполне соответствуем. Я могу, конечно, показать вам документы. Предоставлю в течение недели или двух, - заявил Григорий Васильевич.

Если в учреждении все в порядке, то зачем ждать? Почему нельзя честно и открыто доказать, что с детьми работают квалифицированные медики, а также педагоги-психологи? Но у Савинова и тут нашлось свое мнение. Как заявил Григорий Васильевич, всяким «сбоку бантикам» он в кратчайшие сроки ничего предоставлять не будет.

- Сотрудники имеют необходимый уровень образования и квалификации. Если я не могу предоставить соответствующие бумаги, не имея их под рукой, это не значит, что эти люди несостоятельны, - подчеркнул Савин.

На сомнения журналистов и очередную просьбу показать дипломы сотрудников Григорий Васильевич отреагировал истерикой.

- Я нахожусь дома с двумя детьми, и из-за вас они лишены моего присмотра и общества! Если бы у вас были свои дети, вы бы все поняли по-человечески и прекратили заниматься глупостями! Но у вас их нет, зато, к сожалению, есть искаженное восприятие действительности. Может быть, какая-то притупленность или инфантильность! Вы не понимаете тех реалий, в которых работают люди!

ДО КОНЦА

Сейчас Светлана собирается идти дальше. Вообще решительности девушки можно только позавидовать. К сожалению, наши власти помочь ей ничем не могут.

Как пояснила начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, из-за того, что учреждение не лицензировано как детский сад, контролировать и влиять на его деятельность чиновники не вправе. Нет полномочий. Однако Татьяна Валерьевна обещала подключиться к решению вопроса и направить письмо в Обрнадзор по Калужской области, а также посоветовала обратиться в Потребнадзор.

Вице-мэр по социалке Татьяна ПОПОВА солидарна с Волнистовой и со вздохом констатировала факт, что подобными учреждениями могут заниматься только надзорные органы.

Готова подключиться и прокуратура города Обнинска. Прокурор Павел ГУЛЬЧАК пообещал лично проконтролировать проверку.

А вопросов у надзорных органов к руководству «Элиса» может возникнуть много. Например, почему родителям не выдают чеки на оплату? Та же Светлана Мелихова, заплатив наличными 23 тысячи, никакого подтверждающего оплату документа не получила. А это очень удобно для руководства учреждения, ведь доказать, что оплата произведена, - невозможно.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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