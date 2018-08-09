Обнинские власти заинтересованы в привлечении бизнеса к реализации различных проектов

Любой муниципальный проект: будь то ремонт школы, закупка оборудования, реконструкция дорожного полотна и так далее, финансируется за счет средств местного бюджета. Контроль над правильным планированием и организацией расходов ложится на Бюджетный кодекс. Правила, как тратить бюджетные средства, прописаны в 44-ФЗ. Именно им сегодня руководствуются власти при поиске подрядчика для реализации того или иного проекта.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ



Согласно 44-ФЗ так называемый поиск исполнителя проводится путем организации торгов. То есть заказчик размещает свой заказ на специальной электронной площадке с максимальной стартовой суммой. По итогам собранных предложений участников на электронной площадке проходит аукцион. Побеждает на аукционе в итоге тот подрядчик, который предложит наименьшую сумму.

После того, как определяется исполнитель, заказчик проводит проверку его состоятельности и соответствия ТЗ. Нужно выяснить, не внесен ли потенциальный подрядчик в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует ли нормативам вся документация. По итогу собирается некое досье, куда вложены все необходимые бумаги и информация о подрядчике.

Следующий этап - рассмотрение документа на единой комиссии по муниципальному заказу под председательством Владимира НАВОЛОКИНА.

Комиссия, к слову, была создана больше десяти лет назад, и в разное время в нее входили до пятнадцати человек, сегодня - десять. Заседания проходят дважды в неделю. Место и время всегда известны заранее, здесь с этим все строго.

- Также в комиссию с правом голоса входит представитель заказчика, который, изучив предложения, аргументированно поясняет, соответствуют ли заявки требованиям и так далее, - рассказывает начальник управления муниципального заказа Администрации города Обнинска Ирина Дёмина. - Бывают ситуации, когда с подрядчиком по итогам торгов уже заключен договор, а через неделю выясняется, что он сообщил о себе недостоверную информацию. В таком случае Заказчик обязан контракт с ним немедленно разорвать. Народные деньги должны расходоваться на благо народа и чистыми руками.

ВСЕ УЧТЕНО



Так, в первом полугодии 2018-го на торги за счет бюджетных средств выставлялись товары и услуги на сумму 286 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого года было потрачено 687 миллионов рублей. Такая огромная разница объясняется легко - 400 миллионов были потрачены на строительство продолжения проспекта Ленина.

- Среднее количество участников в конкурентных процедурах - четыре, что является одним из самых высоких показателей в Калужской области, - подчеркнула Ирина Николаевна.

Сэкономить за первое полугодие удалось почти 56 миллионов рублей (20%). Это денежные средства, которые фактически возвращены в оборот бюджета. В прошлом году экономия составила около 20 миллионов. Экономия происходит как раз за счет снижения стартовой цены в процессе аукциона.

Надо сказать, что в конце года обычно появляется информационная таблица, сколько и что именно было выполнено на сэкономленные денежные средства. Например, в прошлом году Горэлектросети смогли сделать несколько объектов на сэкономленные деньги, точно так же МПКХ отремонтировали несколько объектов.

Большое внимание члены комиссии уделяют привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в аукционах.

- Мы приветствуем предпринимателей, которые хотят принимать участие в аукционах. Здесь нам огромную помощь оказывает также Торгово-Промышленная палата города Обнинска. Наши заказчики имеют возможность обращаться к специалистам ТПП, чтобы получить, когда это необходимо, услугу по внешней экспертизе, - продолжила Ирина Дёмина.

Существует обязательная доля участия бизнеса в муниципальных закупках - 15%. В этом году 44% закупок были объявлены для субъектов малого предпринимательства. В прошлом году доля составила 30%.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ



Как рассказал депутат обнинского Городского собрания и президент Торгово-Промышленной палаты Вячеслав НАРУКОВ, с заказчиками на постоянной основе организовываются обучающие семинары, на которых последним разъясняются все тонкости заполнения бумаг.

- Одна из целей комиссии - помочь заказчику максимально эффективно подготовиться к закупке и, в общем-то, сделать этот процесс для него максимально легким и понятным, - сказал Вячеслав Владимирович. - Обучающие семинары играют важную функцию, так как регулярно что-то меняется, появляются новые тенденции в сфере закупок и надо держать наших заказчиков - распорядителей бюджетных средств в курсе происходящего.

Более того, как добавил Вячеслав Владимирович, на каждом заседании, если члены комиссии понимают, что где-то заказчик не доработал, ему сразу выдаются методические рекомендации по устранению недоработок или по улучшению работы.

- Я как президент Торгово-промышленной палаты города Обнинска хотел бы отметить вовлеченность малого и среднего бизнеса. Наша комиссия работает на отлично, ее эффективность высокая, закупки происходят достаточно быстро, настолько, насколько это возможно. Все работает, как часы. Это выгодно всем сторонам, потому что субъекты малого и среднего предпринимательства получают работу, а бюджет, в свою очередь, экономит денежные средства, - подчеркнул депутат.

В итоге получается, что благодаря активной работе комиссии малый и средний бизнес в Обнинске может работать, непосредственно выполняя муниципальные заказы, что всегда будет гарантом наличия занятости и дохода у предпринимателей и экономии средств для бюджета.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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