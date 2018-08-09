В Обнинске появятся удобные пешеходные переходы

Обнинские «лежачие полицейские» уже давно стали предметом для шуток и мемов, мол, первый наукоград страны превратился в город искусственных неровностей.

Особенно водителей раздражает ситуация на улице Курчатова, где препятствия установлены чуть ли не каждые 100 метров. А теперь народ тревожится и за проспект Ленина, где недавно положили новый асфальт - неужели и эту дорогу облепят «лежачими полицейскими»?..

СПАСЕНИЕ ОТ ДУРАКОВ ИЛИ ПОЕЗДКА В АД?

Отношение к искусственным препятствиям в Обнинске неоднозначное. В этом мы убедились, опросив наших подписчиков в группе издательского дома «ВКонтакте». Кто-то категорически заявил, что устанавливать их не надо, мол, от дураков они не спасают, а поездки превращают в ад. Вторые напротив утверждали, что чем больше «лежачих», тем безопаснее. Третьи предлагали свои варианты - например, делать их не во всю ширину дороги, а лишь по ходу движения, чтобы не приходилось тормозить перед пешеходным переходом, а потом еще и после него. Другие парировали - если положить «полицейского» на полдороги, то его будут объезжать по встречке и «пролетать зигзагом», и тогда ситуация станет еще опаснее.

Одним из вариантов, получившим больше всего лайков, стало предложение устанавливать широкие приподнятые препятствия, которые являлись бы пешеходными переходами. И что самое приятное - это предложение поддерживают не только жители, но и власти города.

МУЧИТЕЛЬНО, НО БЕЗОПАСНО

Как оказалось, обнинская комиссия по безопасности дорожного движения утвердила на проспекте Ленина (от улицы Цветкова, Комарова до Маркса, где закончился ремонт), а также от Маркса до Белкинской, установку пешеходных переходов в виде искусственных дорожных неровностей. Наподобие широкой «зебры» на Энгельса.

По словам государственного инспектора дорожного надзора и организации движения ОГИБДД по Обнинску Константина БОЧИНИНА, такие переходы позволят проезжать автомобилю более плавно.

- Обычные искусственные неровности некоторые умудряются пролетать и на скорости, а здесь так не получится - нужно будет в любом случае снижать скорость, - уверен Бочинин.

Предварительно утвердили три таких перехода, один из которых расположится около Дома связи. Всего же планируют установить порядка 5-6 штук. К слову, такая конструкция будет более долговечна, нежели существующие резиновые неровности, которые на Маркса в пух и прах разбивают большегрузы.

При этом Константин Юрьевич признаёт, что в Обнинске действительно слишком много «лежачих полицейских», однако только благодаря им удалось свести к минимуму число ДТП на «зебрах».

«ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» СТАНУТ «ЗЕБРАМИ»

Солидарен с ним и глава города Владислав ШАПША.

- Спорить о «полицейских» можно ровно до тех пор, пока не попадешь под колеса, - считает Владислав Валерьевич. - Я тоже автовладелец, и езжу на машине за рулем. Конечно, возникают неудобства - приходится притормаживать, иногда страдает подвеска, но это ничто по сравнению с травмами, которые может получить пешеход, если не будет скоростных ограничений.

По словам градоначальника, никто бы никогда и думать не стал об установке в Обнинске «лежачих полицейских», если бы не сами водители, которые нарушали скоростей режим. В связи с этим в самых аварийных участках и установили препятствия.

- Я уверен, что если бы скорость соблюдалась, то никто бы такие дополнительные меры не вводил и не тратил на это бюджетные деньги, - уверен Шапша. - Сейчас сделали дорогу на Ленина, и там уже устроили ралли и дрифт...

По его мнению, «лежачие полицейские» в виде трапеции над уровнем дороги (они же пешеходные переходы), имеют массу преимуществ. Во-первых, на «зебре» не будет луж, во-вторых, переход будет вровень с тротуаром, и для него не нужно будет делать съездов.

Остается только один вопрос: будут ли по такому же подобию переделывать «лежачих полицейских» на Курчатова?

- Сейчас попробуем новый вариант на Ленина, если он себя проявит хорошо, будем использовать его в дальнейшем на других улицах, - заверил сити-менеджер.

Диана КОРШИКОВА

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