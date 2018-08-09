Жители СНТ готовы распродавать дачные участки из-за невыносимой вони с очистных

Когда в Обнинске были построены новые очистные сооружения, горожане думали, что смогут забыть о неприятных запахах, доносимых с территории предприятия.

Но повезло не всем. Собственники земельных участков в СНТ «Протва» вынуждены дышать, извините, фекалиями, пока находятся на своих огородах. В таких условиях, конечно, ни о каком отдыхе речи идти не может.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

Жительница Обнинска Людмила КУЛИКОВА получила участок в СНТ «Протва» в 80-е годы. В наукоград Людмила Павловна вместе с мужем приехали из Москвы, как она выразилась: «Поближе к чистому воздуху и подальше от столичной суеты».

- Раньше мы нарадоваться не могли. Уезжали на дачу подышать свежим воздухом, но в последние несколько лет отдых перестал приносить радость, - сетует женщина.

Проблема в том, что от очистных стабильно доносится не самое приятное «амбре». Обнинчанка вспоминает, что три-четыре года назад запах вообще редко беспокоил, но сейчас все изменилось.

- Хоть участок продавай! - говорит Людмила Куликова. - В Москве у меня живет дочь, есть внуки, так я даже не хочу их на дачу звать, чтобы не портить им впечатления об Обнинске. Мы живем в цивилизованном городе, а он не должен пахнуть отходами!

СНТ «Протва» - одно из старейших и крупных в Обнинске. Здесь порядка 800 собственников. Появилось товарищество в начале 60-х, практически в одно время со стартом строительства старых очистных.

Причем Людмила Павловна - не единственная, кто обратился к журналистам с жалобами на «грязный» воздух.

- Обещали же, что запаха никакого не будет! Где это все? - возмущаются обнинцы.

ЗАПАХ БУДЕТ ВСЕГДА

Руководитель МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ обещания чистого воздуха без примесей отрицает, речь шла только об улучшении качества очистки воды.

- При строительстве новой линии удвоилось количество гидротехнических сооружений, которые имеют открытый контакт с воздухом. Это естественный процесс, когда выделяются аммиак и его соединения. Поэтому при неблагоприятном направлении ветра запах иногда может распространяться в границах охранной зоны, иногда чуть дальше, - пояснил Александр Леонтьевич. - Нами проводились лабораторные анализы. Понимаете, обонятельный порог человека значительно ниже, чем предел содержания вредных компонентов в воздухе, и поэтому говорить, что стало хуже после строительства новой линии, я бы не стал. Стоит смениться атмосферному давлению, как все запахи ощущаются резче. Любые очистные сооружения будут пахнуть, как бы это ни было грустно.

Далее Круглов добавил, что если построить крытые сооружения, то запах не будет распространяться, однако стоит это удовольствие недешево.

- На очистных сооружениях Обнинска купол может появиться лишь в отдаленной перспективе, так как его стоимость оценивается в миллиарды рублей, - развел руками Александр Леонтьевич.

НЕ МОГЛИ ВЧЕРА - ТАК СМОЖЕМ ЗАВТРА

Помимо дачников, от неприятных запахов периодически страдают жители 51-го микрорайона, а также улиц Ленина и Блохинцева.

Градоначальник Владислав ШАПША наличие «дурнопахнущего» вопроса не отрицает, но считает, что все нужно решать в порядке приоритетности.

- Сейчас у нас есть более животрепещущая тема - перекладка магистрального коллектора. Цена вопроса - 1,5 миллиарда рублей. Когда мы приступим к реализации и поймем, в какой срок это сделаем, тогда точно будем видеть картину дальнейшего развития очистных, - сказал Владислав Валерьевич. - Технологии совершенствуются, то, что вчера еще было неподъемно, завтра станет доступным. Возможно, в перспективе проект по организации крытого помещения на очистных будет недорогим. Надо рассматривать все возможности.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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