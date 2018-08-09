Сотрудники «Почты России» вынуждены работать в нечеловеческих условиях

В январе отделение «Почты России», расположенное по улице Ленина, 123, закрылось на капитальный ремонт. Весь штат переехал в небольшое помещение в здании «Ростелекома». С приходом жарких летних дней комнатушка превратилась в душегубку, где невозможно выдержать больше 10 минут...

ФИЛИАЛ АДА

Представьте себе помещение размером с большую комнату. Уместите туда сотню-другую коробок, несколько стеллажей, посадите пятерых человек за столы, запустите еще десяток людей, выстройте их в очередь и наблюдайте, как народ начинает медленно сходить с ума от жары и духоты.

Жестокий эксперимент, правда?

К сожалению, это суровая реалия обнинской жизни. Именно в таких условиях вынуждены трудиться сотрудники «Почты России», пока в основном отделении идет ремонт.

Нам посчастливилось оказаться на почте в час пик, когда внутри было много народу. Не прошло и 10 минут, как одна из женщин начала скандалить.

- Почему у вас нет кондиционера?! Это же издевательство над людьми! Дышать нечем, стоять невозможно, так и до обморока недалеко! - возмутилась посетительница.

В маленьком непроветриваемом помещении, никак не рассчитанном на большой поток людей, работают три несчастных вентилятора. Это, конечно, слабая помощь, так как по факту гоняется горячий воздух.

- Вы пришли и ушли, а мы тут вынуждены с самого утра и до вечера сидеть, - парировал оператор. - Одна из наших коллег действительно упала в обморок. Ушла на больничный, теперь у нас меньше сотрудников, а объем работы вырос. Тем более, сейчас период, когда поступают налоговые письма - работы валом, людей всегда много.

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

Сколько еще и операторы, и обнинцы вынуждены будут мириться с такими условиями - неизвестно. Конкретных дат, когда будет закончен ремонт, нет. Все, что смог сказать руководитель обнинского филиала «Почты России» Дмитрий ХАРЧЕНКО по этому поводу, так это «ближайшее время».

- Ждем поставку электроники. Все зависит от того, когда она придет. Как только получим оборудование, отделение на Ленина, 123, будет открыто, - рассказал Дмитрий Вячеславович.

То, что сотрудники вынуждены ютиться в крохотной каморке без кондиционера и нормальных условий, Харченко объяснил просто - в связи с производственной необходимостью.

- Есть определенные производственные процессы, которые связаны с этим отделением, и мы не могли разместить его в другом помещении, - пояснил руководитель филиала.

Удивительно, но Харченко в то же самое время настаивал, что условия труда у операторов нормальные, мол, жаловаться им не на что.

Правда, потом сменил мнение, заявив, что изначально подыскал хорошее временное помещение, но переехать туда не удалось по вышеуказанным причинам.

Да и вообще, по мнению, Дмитрия Харченко, обращать внимание стоит на позитивные изменения в работе «Почты России».

- Почта меняется в лучшую сторону. Внедряются электронная очередь и так называемая система сокращенного вручения. Это значит, что, один раз придя на почту, клиент заполняет бланк, и в следующие разы, если человеку нужно получить посылку, ему на телефон приходит смс, и достаточно прийти просто с телефоном. Необходимость заполнять дополнительные бумаги отпадает, - резюмировал Харченко.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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