«Мы экономим на еде, но вы об этом не пишите»

На прошлой неделе у нас вышла заметка о том, что жительницу Обнинска «развел» на 100 рублей сантехник - он заменил шланг от бачка унитаза и, не предоставив ни прайса, ни чека, взял с женщины деньги в обход УК. Сумма, конечно, смешная, но именно эта новость получила неожиданное продолжение.

В редакцию поступил звонок от 87-летней пенсионерки-инвалида, которая сообщила, что у нее произошла подобная ситуация, только с нее сантехники взяли не 100 рублей, а 10 тысяч!

ТЕПЕРЬ ВЫ САМИ ПО СЕБЕ

Алевтина Михайловна (имя изменено - прим. ред.) живет вместе с мужем в одном из домов на Красных Зорь ровно 55 лет. При ней сменились десятки соседей, но лишь они с дедом были верны своей небольшой, но уютной квартирке.

Всю свою жизнь супруги проработали в ФЭИ, и, как вспоминает женщина, когда они были молодыми востребованными специалистами, их уважали и чтили, а вот сейчас старики остались со своими бытовыми проблемами один на один.

Алевтина Михайловна из дома если и выходит, то только чтобы добраться до поликлиники - болят ноги. По дому пенсионерка передвигается на ходунках. А дедуля, по ее словам, совсем плох. В общем, радостей в этой жизни у пожилых людей немного - свежие городские газеты, да любимая кошка.

В середине июля в их квартире произошла неприятность, которая в итоге обернулась страшным кошмаром. Что-то случилось с трубами - вода в раковине и в туалете перестала уходить. Бабушка позвонила в аварийку, но, так как это были выходные, специалисты лишь перекрыли воду, а ремонтировать ничего не стали. В начале недели женщина позвонила в свою УК - ООО «Управляющая компания» и вызвала ремонтников.

Приехали двое мужчин, которые, осмотревшись, вынесли свой вердикт - чугунный допотопный унитаз нужно убирать и устанавливать новый. Старые чугунные трубы тоже нужно менять, так как варить их никто не будет. Бабушка согласилась. Сантехники принесли новый унитаз и комплектующие.

2 ЧАСА РАБОТЫ ПО ЦЕНЕ ПЕНСИИ

Спустя два часа работы были завершены, Алевтина Михайловна вошла в совмещенный санузел и ахнула - вместо ее старенького компактного унитаза, некогда установленного у стены, чуть ли не посреди ванной расположился новый и слишком большой.

- Я же на ходунках! А мне на них теперь даже к ванной не подобраться, - плачет женщина.

Современный сантехнический объект перегородил всю дорогу, и теперь, чтобы удовлетворить простые человеческие потребности женщина-инвалид каждый раз должна двигать огромную «стиралку», которую даже взрослому мужчине непросто сдвинуть с места.

Но Алевтине Михайловне предстояло ахнуть в тот день еще раз - когда сантехники озвучили цену за свою работу - 10 тысяч рублей.

- Пришлось нам с дедулей отдать одну нашу пенсию, - переживает женщина. - Зачем же они все это меняли? Работу сделали небрежно, все разбили, я сама потом убирала.

Сомнения насчет честности сантехников у бабушки закрались, когда ей передали чеки. По ним, унитаз стоил 3,5 тысячи, а прочие манжеты и трубы вышли еще на полторы. Соответственно, за двухчасовую работу с нее взяли 5 000, при этом, непонятно по какому прайсу были сделаны такие расчеты.

«ЭТО МЫ ЕЩЕ СКИДКУ СДЕЛАЛИ!»

Сами же мастера, когда мы с ними связались, сильно обиделись, что бабушка заподозрила их в нечестности.

- Понимаете, коммуникации там старые, унитаз мы ей поставили стандартный, потому что старых, таких как был у нее, уже не выпускают, - объясняют ремонтники.

По их словам, они заменили не только унитаз, но и обновили трубы (замена метра трубы по прайсу УК стоит 1 700 рублей, кстати), также они поменяли сифоны. Грубо говоря, если бы бабушке насчитали все эти услуги по прейскуранту, то вышло бы еще больше, а так, по словам сантехников, ей даже сделали скидку.

К слову, прайс на платные услуги у «Управляющей компании» не дешевый, например, у того же ЗАО «Быт-Сервис», ценник на аналогичные позиции намного ниже. Заменить сифон под раковиной у Вадима КАЦА стоит 300 рублей, у «ПИК-Комфорта» - 500, а у «Управляющей компании» - 804! И это лишь стоимость услуги, без самого сифона.

Получается, что если бы дом на Красных Зорь, где проживает бабушка, обслуживала другая УК, то те же самые работы ей провели намного дешевле.

«ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ - ЖАЛКО, КОНЕЧНО...»

Начальник управления городского хозяйства администрации Анна ЕРЕМИНА призналась, что по-человечески сочувствует бабушке, однако повлиять на стоимость платных услуг частных УК не может никто. Также как нельзя заставить их делать скидки пенсионерам или инвалидам.

В таком случае, может, скидки предусмотрены у муниципалов?

Руководитель МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ заявил, что скидки, конечно, предоставляются, но только если у человека действительно тяжелая ситуация. А давать всем пенсионерам и инвалидам города льготы - у УК возможности нет.

- Мы - не самая успешная в этом городе компания, и наше финансовое положение оставляет желать лучшего, - объясняет Сергей Васильевич. - Предоставлять какие-то услуги ни кем не оплачиваемые, это, получается, делать их за свой счет...

По его словам, многие жители, если расценки УК их не устраивают, нанимают частников. Только тут есть проблема - у «мужа на час», например, в отличие от сотрудника УК, нет доступа к коммуникациям дома, то есть в подвал он просто так не попадет.

И вообще, у чиновников для таких историй всегда есть универсальный и железобетонный аргумент - пусть дети и внуки бабушке помогают, где же они все?

У Алевтины Михайловны внучка в Москве. На днях позвонила, попросила денег - ребенка в школу собрать надо.

- Мы с дедулей отдали последнее - 3 тысячи внучке, 10 - на унитаз, - сказала пенсионерка на ходунках.

О том, что сейчас они с мужем экономят на еде, Алевтина Михайловна попросила не писать - все-таки бывшие работники ФЭИ, неловко как-то.

Диана КОРШИКОВА

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