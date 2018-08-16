Добраться от ИАТЭ в «цивилизацию» по-прежнему сложно!

На страницах нашего издания неоднократно поднимался вопрос отвратительной работы маршрутного такси №6. Перевозчик ИП Арутюнян с завидной регулярностью вызывался «на ковер» в администрацию города Обнинска, с ним проводились беседы, даже выписывались штрафы. Хватало такой профилактики максимум на неделю-две.

ПОЛЧАСА ПУСТОГО ОЖИДАНИЯ

В летнее время, пока студенты находятся на каникулах, поток желающих доехать до ИАТЭ снизился. Но сейчас, со стартом работы приемной комиссии и возвращением из отпусков преподавательского состава, в стенах вуза снова стало шумно, а на остановке - людно.

Согласно правилам, время ожидания маршрутки не превышает пятнадцати минут. Однако пассажирам приходится стоять на остановке чуть ли не в два раза дольше!

- Мы такси вызываем всегда, - рассказывают студенты. - Скинемся несколько человек и едем в город. Так быстрее. Ни автобуса, ни маршрутки дождаться невозможно.

На минуточку, стоимость такси до города - порядка 150 рублей, средний чек в обнинских службах. Маршрутка стоит 20, автобус и того дешевле - 16.

- Автобусы приезжают даже чаще, чем маршрутки, - говорит жительница Обнинска Светлана КЛИМОВА. - Я лично ездить на них не могу, потому что меня укачивает. Но приходится, так как «шестерки» ходят очень редко.

В то же самое время ООО «ГК «Тенсилон» разрабатывает новую маршрутную сеть города Обнинска, которая должна быть готова уже в сентябре. Месяц назад в городе состоялся ряд совещаний, на котором ответственные лица обсудили, как должна эта сеть выглядеть с учетом потребностей наукограда и его жителей.

Тогда же и поступили несколько предложений об увеличении количества транспортных средств, курсирующих в ИАТЭ, чтобы максимально сократить временной разрыв.

Как сообщила начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА работа ведется в штатном режиме и все пожелания были услышаны. Однако поделиться информацией сможет только в сентябре, когда будет готов новый план. Шестой маршрут со счетов не сброшен и вполне вероятно, что в следующем году обнинцев ждут положительные изменения.

ХОЧУ ХАЛВУ ЕМ, ХОЧУ РАСПИСАНИЕ МЕНЯЮ

Что же касается нынешней ситуации, то, как выяснилось, ИП «Арутюнян» в лице предпринимателя Ирины АРУТЮНЯН в самовольном порядке, без согласования с властями, не поставив известность ни руководство ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ни администрацию, изменила расписание!

Маршрутки теперь ездят с периодичностью раз в 20 минут, последняя отъезжает от ИАТЭ в 19:45.

И никто бы этого не знал, все было бы шито-крыто, не поступи в редакцию «Недели» жалоба на перевозчика.

Важно отметить, что начиная с весны, проводилось несколько трехсторонних совещаний, где управление потребительского рынка, транспорта и связи неоднократно предлагало Ирине Гарегиновне изменить расписание на летний период. Предприниматель ответила молчанием.

- С ИП «Арутюнян» мы проработаем вопрос, перевозчик будет привлечен к ответственности за самовольное изменение расписания, - резюмировал начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анатолий ПЛЕХАНОВ.

Но, как показывает практика, Арутюнян все выговоры и штрафы - как с гуся вода. И самое лучшее, что могут сделать для студентов и преподавателей ИАТЭ наши власти - разорвать с ней договорные отношения и найти более ответственного перевозчика.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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