Телефонного террориста, заминировавшего «Плазу», поймали в тот же день

Волна атак телефонных хулиганов, которые заявляли о бомбах, заложенных в торговых центрах и госучреждениях, поутихла несколько месяцев назад. Однако неожиданный звонок от обнинского одиночки на этой неделе всколыхнул весь город.

Днем 14 августа в службе-112 раздался звонок. Неизвестный сообщил о том, что в торгово-развлекательном центре «Триумф-Плаза» заложена бомба. Все экстренные службы города: МЧС, полиция, скорая прибыли на место буквально через две минуты, а через пять - все посетители ТЦ (а это порядка 1400 человек) были эвакуированы. Надо отметить, что в этой чрезвычайной ситуации не растерялись охранники ТЦ, которые активно помогали выводить людей из здания.

Территория была оцеплена. По словам начальника восьмого отряда ФПС Ивана ДЬЯЧЕНКО, спасателям некоторое время пришлось ожидать кинологов из Калуги. Спустя два часа, после проведения проверки здания, выяснилось, что сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции в тот же день удалось вычислить хулигана, который моментально был доставлен в отдел и допрошен. Мужчина не стал отрицать свою причастность и дал признательные показания.

По словам главного полицейского города Сергея ВОРОНЕЖСКОГО, «шутником» оказался житель города, состоящий на учете в психиатрическом диспансере. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Кстати

ПОЧЕМУ ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ КИНОЛОГОВ ИЗ КАЛУГИ?

По словам Воронежского, ждать кинологов из областного центра пришлось потому, что обнинские полицейские собаки имеют, так сказать, другой профиль деятельности.

- У нас есть следовая собака, которая работает на месте происшествия и идет по следам преступников, - говорит Воронежский. - Вторая собака конвойная - работает при конвоировании преступника, чтобы он не совершил побег. Собаки, которые занимаются взрывотехникой, есть только в управлении в Калуге. Мы, к сожалению, не можем в каждом отделе держать собаку по разным линиям работы, для этого существует центр кинологической службы.

Также полицейский добавил, что иногда к работе привлекают и хвостатых помощников из воинской части.

СЦЕНАРИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ

В октябре прошлого года еще один неудачливый шутник тоже пытался напугать жителей наукограда и сообщил о заложенной в «Плазе» бомбе. Тогда операция по поиску взрывчатого вещества длилась до двух часов ночи, в результате оказалось, что сообщение также было ложным.

По словам Воронежского, в июле, после того, как были собраны все материалы и характеристики, дело было передано в суд. Рассмотреть его могут уже в ближайшее время. Телефонному террористу может грозить солидный штраф в 400 тысяч рублей.

Какое наказание «светит» нынешнему хулигану будет решено после того, как установят все детали этого дела.

Римма СУББОТИНА

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