Несколько районов Калужской области находятся на грани экологической катастрофы?

В середине прошлой недели жители Обнинска, Боровского и Малоярославецкого районов начали жаловаться на неприятный запах. Люди разделились на два лагеря: одним пахло фекалиями, другие говорили о трупном амбре. Всех объединило одно: дышать невозможно.

ЗАДЕРЖИТЕ ДЫХАНИЕ

Первыми тревогу забили жители деревни Потресово, Малоярославецкого района. Они прислали письмо в редакцию «Недели» с просьбой помочь им разобраться в ситуации.

«Уже который день люди из деревни Потресово и соседних деревень сходят с ума от невыносимого запаха! Пахнет, простите, фекалиями! Просим обратить на это внимание!» - говорилось в письме.

Народ подозревал, что причина кроется в Обнинских очистных, а конкретно в иле - осадках с очистных сооружений.

В конце недели стабильный «аромат» фекалий накрыл и наукоград.

Обнинцы подняли панику в социальных сетях. В Facebook и в «ВКонтакте» попеременно стали появляться сообщения от обеспокоенных людей.

Жалобы на невыносимую вонь поступали от жителей улиц Ленина, Аксенова, Белкинской, Гагарина, Энгельса. Из-за жаркой погоды запах прочно прописался в наукограде. Складывалось ощущение, что в Обнинске перевернулась ассенизаторская машина.

Более того, запах дошел и до Боровского района. Жители наукограда так же, как и потресовцы, грешили на очистные сооружения.

- Ил вывозится на заброшенные поля вокруг Обнинска, крупнейшее место - за карьером в Потресово, - говорит житель города Сергей ЛЕДНЕВ.

- У нас тоже в ОПХ Ермолино, на месте старой фермы, в силосные ямы привезли какие-то отходы. Инициативная группа, куда только не писала, пока результатов нет. Говорят, что куриные отходы, - заявляет жительница Ермолино Тамара КИРИЕНКОВА.

«МЫ СВОЙ ЗАПАХ ЗНАЕМ!»

Однако руководитель МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ утверждает: очистные ни при чём!

Ил, как уверил Александр Леонтьевич, последний раз вывозился 2 июня. Никаких внештатных ситуаций в работе очистных не было.

- Это не наш запах! Мы наш запах знаем! - утвердительно заявил Круглов.

Что же касается вывоза отходов на иловые карты, то тут руководитель МП «Водоканал» развел руками и добавил, что пахнуть, к сожалению, будет всегда.

Площадь полей, куда вывозятся отходы (которые, кстати, впоследствии превращаются в удобрения) составляет 4,5 гектара.

- Закрыть крышей такое пространство невозможно, - добавил Круглов.

СМЕРТЕЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

К чести обнинских служб скажем, что сотрудники управления по делам ГО и ЧС отреагировали на жалобы горожан максимально оперативно.

- Были совершены выезды на территорию мусорного полигона, в Старый город к очистным, к заводу «Сигнал», на улицу Аксенова и другие адреса, откуда поступали жалобы. Все предприятия работают в штатном режиме, в городе никаких экстренных ситуаций не было, - сказал начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО.

Следующей точкой на карте, куда отправились спасатели, стала деревня Потресово. Здесь-то и обнаружилась причина зловония - порядка 500 кубометров куриного помета лежали на поле, источая жуткий, а самое главное опасный аромат.

Для справки: куриный помет - отличное удобрение для почвы, но только в том случае, если знать, как правильно им пользоваться. В большинстве случаев это яд, способный убить растение и отравить человека. Всё из-за содержащегося в составе аммиака и других опасных веществ.

Сейчас 500 кубометров помета лежат на поле, пропитывая почву и грунтовые воды ядом. И если Обнинску и Боровскому району не «повезло» из-за розы ветров, то Потресово и соседние деревни находятся под прямой угрозой.

- Необходимо разобраться, кто является собственником поля, кто вывез на него куриный помет для недопущения подобных случаев в будущем, - заявил мэр Обнинска Владислав ШАПША.

«ПОТРЕСОВО - НЕСЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС»

Также Владислав Валерьевич добавил, что власти Обнинска направили обращения в адрес администрации Малоярославецкого района, в Роспотребнадзор и прокуратуру. Разбираться с причинами и искать виновных, по мнению Шапши, должны все.

Однако власти Малоярославецкого района особо не торопятся.

- К нам поступили жалобы два дня назад (разговор состоялся 14 августа, то есть 12.08.2018 были обращения - прим. авт.), специалист занимается данным вопросом. На место мы пока еще не выезжали, так как у нас только один человек, который работает над подобными обращениями, а их сейчас очень много. Потресово - не настолько серьезный вопрос, у нас есть и более серьезные, - заявила заведующая отделом строительства, архитектуры, экологии и благоустройства администрации Светлана ТАРЧЕНКО.

Если сотни задыхающихся от зловония человек и реальная угроза экологии - мелочь в глазах малоярославецких властей, то, что же творится у них в районе?

Заместитель главы администрации Малоярославецкого района Михаил КРЫЛОВ, впрочем, был уверен, что комиссия на место выезжала, и даже уже направила обращение в Роспотребнадзор, и крайне удивился, когда узнал, что Светлана Викторовна слишком занята для подобных пустяков.

- Светлана Викторовна должна была присутствовать в комиссии, потому что данное обращение я ей лично отписывал, уже должны были отработать. Дальше мы рассмотрим, в чьей собственности находится земельный участок, - сказал Михаил Александрович.

РАБОТА ДЛЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Утром следующего дня, 15-го августа, от отдела, возглавляемого Тарченко, поступила справка, в которой говорилось, что жалобы на вонь с полей стали поступать с 4 июня по 14 августа от жителей деревень Потресово, Анисимово, Ратманово.

В начале июля комиссия действительно выезжала на место - в Потресово и произвела визуальный осмотр. Были обнаружены, предположительно, иловые навалы на поле сельхозназначения, принадлежащем ООО «Квазар». То есть, собственник уже давно известен, поэтому непонятно что там собрался выяснять Михаил Александрович.

Через месяц состоялся повторный выезд на это же поле совместно с сотрудниками Россельхознадзора Калужской области, представителями прокуратуры и другими ответственными лицами. Были взяты пробы загрязняющих веществ. Результат будет готов через 20 дней.

Редакция в свою очередь также отправила запрос в адрес управления Россельхознадзора с целью выяснить, действительно ли совершался выезд или он был только на бумаге, а также узнать результаты экспертизы.

Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что пока эксперты будут пытаться установить причины зловония, люди будут вынуждены ежедневно травиться и дышать смрадом.

Мы будем следить за развитием событий.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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