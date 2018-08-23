Обнинские депутаты считают, что получают «смешную» пенсию

На этой неделе члены партии «Единая Россия» в Государственной думе предложили избавиться от пенсионных надбавок для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Все текущие выплаты для людей старшего поколения парламентарии намерены сохранить.

Поддерживают ли местные представители партии решение своих коллег из Госдумы и готовы ли сами отказаться от льгот и надбавок?

«Я БЫ НЕКОТОРЫМ ДЕПУТАТАМ ВООБЩЕ НЕ ПЛАТИЛ»

Депутат Обнинского Горсобрания Анатолий ШАТУХИН:

- Мое отношение к этой инициативе двоякое. Я считаю, что социальные выплаты и льготы депутатам Госдумы, возможно, надо оставить. Но уровень зарплаты действующих парламентариев должен быть соразмерен (сейчас она составляет от 220 до 360 тысяч рублей, плюс надбавки - прим. ред) - зарплата должна быть привязана к каким-то величинам - МРОТам, к средней по отрасли. Чтобы у людей было понимание - почему она так сформирована.

Я бы некоторым депутатам вообще ничего не платил, а платил только тем людям, которые отстаивают свою позицию и интересы народа, и неважно в какой фракции они находятся.

Что касается обнинского Горсобрания, то у нас на постоянной основе работает только Владимир НАВОЛОКИН - все остальные добровольцы, они не получают зарплату. Хотя у нас есть еще одна оплачиваемая ставка. Но наши депутаты посчитали, что раз у всех есть работа, то брать деньги из бюджета - это неэтично.

«Я В ПЕНСИОННЫЙ ОТЧИСЛЯЮ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛУЧАЮ»

Депутат Обнинского Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН:

- На муниципальном уровне такие пенсионные выплаты депутатам не предусмотрены. Что касается депутатов Госдумы, то ту пенсию, которую человек заработал, ту он и должен получать, никаких доплат у представителей власти быть не должно.

Я, когда работал главным врачом в КБ №8, в последние годы, после реформы по оплате труда медработникам, как руководитель получал очень приличную зарплату. Однако пенсию мне начислили исходя из зарплаты 2000-2001 года, когда она была минимальной. Я вам даже озвучивать ее не буду, чтоб вы не смеялись. Но у нас такой закон.

А сейчас я продолжаю работать и получать пенсию. И получается, что в пенсионный фонд я отчисляю денег больше, чем получаю в качестве пенсии.

Когда я в 2010 году вышел на пенсию, была хорошая индексация, каждый год мне добавляли более чем по 1 тысячи рублей. А вот с позапрошлого года ввели новую систему индексацию и сейчас мне ее увеличивают на 235 рублей в год. Как говорится - ни в чем себе не отказывайте.

«ОТКАЗ ОТ ПЕНСИОННЫХ НАДБАВОК ДАСТ ЛИШЬ КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»

Депутат Госдумы и бывший мэр Обнинска Александр АВДЕЕВ:

- Меня к счастью, или, к сожалению, не было на обсуждении пенсионной реформы. Но я думаю, что в качестве краткосрочного эффекта это, наверное, подействовало бы на общественность - депутаты Госдумы совершили такой широкий жест. Но в долгосрочной перспективе это бы уменьшило значимость и независимость такого демократического института как парламент.

У нас был период в 90-е годы, когда среди депутатов находились люди, которым не нужна была ни пенсия, ни зарплата - это олигархи, владельцы крупных компаний. Но тогда надо вспомнить и то, какие законы они принимали...

Римма СУББОТИНА

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