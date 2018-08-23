«Господи, кого я родила...»

Обнинскую пенсионерку вышвырнули на улицу собственные дети.

Говорят, в старости у каждого человека должен быть тот, кто подаст ему стакан воды. Но что, если дети и внуки не только не собираются помогать родным людям, а наоборот - выгоняют их без еды и денег на улицу?

У этой истории уже не будет хэппи-энда, но, возможно, вам захочется чем-то помочь нашей героине. Или хотя бы поднять трубку и позвонить своим родителям...

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СКИТАНИЙ

Историю о пожилой паре Алексее и Валентине СТРЕЛЬЧЕНКО в 2010 году в Обнинске обсуждал весь город - дочь Ирина выгнала пожилых отца и мать на улицу.

Семейный конфликт разгорелся в 2008 году, когда дочка решила продать дачу, которую построил своими руками ее отец Алексей Стрельченко. Собственно, тогда она и попросила родителей освободить жилплощадь. Попросила - это мягко говоря. По словам самих Стрельченко, когда отец достроил дом, дочка вышвырнула их вещи на улицу и вызвала полицейских, чтобы они разобрались с проходимцами, оккупировавшими ее участок. Тогда пожилую чету приютили соседи. Последующие годы они буквально скитались по городу и жили у незнакомых людей.

С тех пор изменилось только одно - после многолетних скитаний Алексей Алексеевич умер. Перед смертью он часто переживал, что пропадет без него его Валя. Но Валентина Никитична вот уже четыре года все-таки как-то выживает. На этой неделе мы наведались к ней в гости.

ДОМИК ИЗ СТАРЫХ КРОВАТЕЙ

В последний раз со Стрельченко мы виделись лет 6 назад. Тогда пенсионеры обитали в Жуковском районе. Там у них был участок, на котором глава семейства - бывший переводчик английского и испанского языков - построил домик из старых кроватей. Алексей Алексеевич тогда подрабатывал в одном из местных санаториев, и ему дали задание выбросить ненужные деревянные кровати. А он взял и смастерил из них дом. Крошечный, конечно, зато зимой от самопальной печки быстро обогревался.

Еще тогда Алексей Алексеевич сказал страшную фразу - дочка для них перестала существовать. И теперь даже при всем желании родители просто не знают, как ее простить. И ладно, если б просто выгнала, но ведь еще и житья потом не давала - звонила, ругалась, оскорбляла, настроила против родителей своего брата - еще одного ребёнка Стрельченко. В итоге из двоих детей и двоих внуков со стариками не общался никто.

Однако, как рассказала нам сейчас Валентина Никитична, неожиданное примирение все-таки состоялось. Дочка пришла сама, сказала, что купила в поселке «Восход» (Жуковский район. - Прим. авт.) квартиру - как раз рядом с участком, на котором стоит домик из кроватей, и родители могут там жить. Пару лет все было великолепно, пенсионеры наконец-то устроились в тепле. Но потом случилась трагедия. Алексей Алексеевич пошел на дачный участок поливать огурцы и пропал там до самого вечера.

- Я как чувствовала, говорю - не ходи, ты же таблетки не выпил, - вспоминает Валентина Никитична. - А он все равно пошел на огород, долго его не было, только вечером вернулся. Сел за стол, я ужин принесла. Он наклонился над газеткой и застыл, я смотрю - думаю, читает, увлекся. А у него сердце... приступ случился.

Приехавшая через полтора часа скорая отвезла Алексея Алексеевич в реанимацию. Через два дня его не стало.

- Умер, не сказав мне ни слова. Только руку сжал крепко, - рассказывает Валентина Никитична и почему-то даже не плачет.

- Слез уж давно нет - вытекли все, - сухо добавила старушка.

БЕЗ ЖИЛЬЯ И ДОКУМЕНТОВ

После похорон дочка забрала ее к себе в обнинскую квартиру. К тому времени она купила еще и новый земельный участок, на котором появился не только ее дом, но и дом брата Александра.

Первое время вроде бы все было нормально - бабушка проводила время то у родных в Обнинске, то в квартире в «Восходе». А потом к старушке начались придирки -внучку не устраивало, как она стоит, как ходит, раздражало абсолютно все. Рад бабушке был только правнук. Собственно, однажды, когда его мать стояла над ним с ремнем и угрожала разбить голову за непослушание, Валентина Никитична имела неосторожность сказать, что так детей нельзя заставить учить уроки. В итоге на следующее утро, когда внучка доложила обо всем своей маме (дочери Ирине), та отправила старушку обратно в «Восход». А еще через пару дней позвонила и сказала, что эту квартиру она продает, - завтра приедут покупатели, и чтоб ноги ее матери там не было.

- Я с вечера достала все свои документы, думаю, поеду к Жарскому (начальнику обнинской соцзащиты. - Прим. ред.) просить помощи, - рассказывает Валентина Никитична. - Наутро приехала дочка с покупателями, я, как она просила, заранее вышла во двор, сидела на лавочке, пока они квартиру смотрели. Вспомнила, что я, дура, документы на столе оставила. Когда вернулась, глянула - документов нет. Пропало все - паспорт, пенсионное, свидетельство о браке, даже «похоронку» моего Алексеевича забрала...

Так, без документов, в спешке, пенсионерка собрала свои пожитки и попросилась к другой одинокой старушке из соседнего дома. Документы дочка возвращать не стала, Валентине Никитичне пришлось все восстанавливать самой.

«СЕЙЧАС МЕНЯ НИКТО НЕ ОБЗЫВАЕТ»

После череды скитаний и проживания у незнакомых, но добрых людей, бабушка сняла малосемейку в Обнинске за 8 тысяч рублей. От пенсии у нее остается ровно 3 тысячи, на них она и живет. Благо, помогают люди - каждый понедельник одна обнинская семья привозит ей готовую еду и запас продуктов.

А небольшой участок, где ее супруг построил домик из кроватей, Валентина Никитична во времена перемирия отписала сыну Саше, мол, дочка так на нее насела, так заколдовала, что бабушка и поддалась.

- Алексей меня просил - Валя, когда я помру, «дачу» никому из них не отдавай, - вспоминает пенсионерка. - Говорил, чтоб я сама ее продала, и у меня были деньги хоть остаток лет нормально дожить. А я так не могу - дети просят, а я не хочу с ними ругаться, скандалить. Раз меня выгнали, значит, так кому-то угодно.

Сейчас Валентине Никитичне, по ее словам, живется одиноко, но спокойно - никто на нее не кричит, не обзывает, никому она не мешается. Квартиру в «Восходе» ее дочка Ирина так и не продала, но матери туда возвращаться она не велит.

- Господи, кого я родила, это же звери какие-то, - вздыхает старушка, и, кажется, впервые за время беседы у нее засверкала слеза.

Напоследок Валентина Никитична попросила журналистов узнать у Жарского - не полагается ли ей выплата за возраст, мол, раньше в Обнинске с 75 лет делали надбавку, потом, правда, возраст подняли, и стали платить на пять лет позже, а Валентине Никитичне в мае как раз исполнилось 80. Как сообщил Владимир Алексеевич, теперь юбилейная надбавка полагается с 90.

Из нажитого добра у Валентины Никитичны остались только воспоминания: как они с мужем - два добрых, простых человека - однажды встретили друг друга, как хотели дочку, как нянчили внучку. Да и они уже стираются потихоньку.

Диана КОРШИКОВА

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