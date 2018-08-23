Татьяна Котляр: «На меня могут завести очередное уголовное дело»

Правозащитница Татьяна КОТЛЯР, несмотря на то, что уже давно отошла от депутатских и политических дел, все еще находится в гуще событий и ведет активную общественную деятельность по защите прав мигрантов.

И сейчас, как она сама признается, ей «светит» новое уголовное дело.

СБИЛАСЬ СО СЧЕТА

Перспектива вновь оказаться на скамье подсудимых Татьяну Михайловну нисколько не смущает. Её больше интересует другое - на этот раз дело коснулось не иностранных граждан, а почему-то граждан России.

Напомним, Татьяна Котляр уже имеет судимость, правда, от наказания она была освобождена, так как, по ее словам, закончился срок привлечения к уголовной ответственности. Вопреки многим прогнозам, после того, как на правозащитницу завели первое уголовное дело о «резиновой квартире», она не прекратила регистрировать у себя иностранных граждан и продолжает делать это до сих пор. Если еще несколько лет назад в ее квартире на улице Лермонтова были прописаны около 800 человек, то теперь, по ее словам, эта цифра достигла «ой, понятия не имею».

На днях Татьяне Михайловне позвонили из городской прокуратуры и велели зайти.

- У меня взяли объяснение по поводу регистрации в моей квартире двух граждан России, - рассказывает Котляр. - Я думаю, хотят еще одно уголовное дело завести. И мне вот интересно - заводили ли уголовные дела по поводу регистрации именно граждан России? Мне непонятно, почему именно их выбрали.

По ее словам, речь идет о двух женщинах, - одной необходима была регистрация, чтобы ребенка приняли в школу, а второй - чтобы взяли на работу. Впрочем, судя по тому, что женщины до этого не были нигде прописаны, гражданками России они стали не так давно. В любом случае, Татьяна Михайловна, привыкшая отвечать перед законом в основном за помощь мигрантам, сейчас находится в замешательстве.

КОТЛЯР НЕ БОИТСЯ СНОВА ПОЙТИ ПОД СУД

Прокурор города Павел ГУЛЬЧАК официальных заявлений по поводу конкретной персоны Татьяны Михайловны пока делать не стал. Но процитировал статью 322.2 УК РФ, которая гласит, что «фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства наказывается штрафом». Грубо говоря, не имеет никакого значения, гражданина какого государства у себя фиктивно зарегистрировала Татьяна Котляр, - отвечать перед законом ей придется в любом случае. Штраф, кстати, составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

На вопрос - не боится ли она вновь пойти под суд, Татьяна Михайловна отвечает спокойно - нет, а чего бояться?

Вообще, учитывая с каким рвением и напором в последнее время работает Котляр, неудивительно, что ее деятельность привлекла внимание правоохранительных органов. Недавно, например, гражданин Украины - подопечный Татьяны Михайловны - подал иск в суд, потому что ему не дают разрешение на временное проживание. Мужчина просит признать недействительным городское положение о межведомственной комиссии при администрации Обнинска, которая рассматривает заявления иностранных граждан о выделении квоты для получения РВП.

Так как квота не резиновая, а беженцев с той же Украины достаточно много - комиссия рассматривает каждую кандидатуру и дает рекомендации - выдать человеку РВП сейчас или обратиться с заявлением о выделении квоты позднее. Казалось бы - все логично, но, по мнению Котляр, это противоречит федеральному закону, в котором таких ограничений нет.

«ЭТО ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ВОЗРАСТУ!»



Судятся подопечные правозащитницы не только с городскими властями, но и с областью.

Недавно прошло предварительное судебное заседание по поводу госпрограммы по переселению соотечественников. Котляр вступилась за 55-летнюю учительницу английского языка, которая приехала из соседнего государства. Женщина работает в одной из обнинских школ, но все еще не может получить российский паспорт. По словам Котляр, областная программа по переселению соотечественников ограничивает участие в ней людей старшее 55, а в федеральной программе подобных ограничений нет. В принципе, понять такую инициативу можно - региону интереснее принимать у себя людей молодых и активных, чем переселять сюда пенсионеров.

- Это дискриминация по возрасту, - возмущается правозащитница. - И вообще, пенсионный фонд - не проблема бюджета Калужской области. Если бы президент хотел такое ограничение ввести, то сказал бы, что у нас нет денег на пенсии, и прописал бы это в госпрограмме.

Учитывая, что в стране проводится пенсионная реформа, слышать такое довольно странно.

Но Татьяна Михайловна уверена, что перспективы у дела хорошие. И если областной суд эту противоречащую федеральной программе норму не отменит, то есть Верховный суд, который, по словам Котляр, «не будет оглядываться на губернатора».

А вот оглянутся ли правоохранительные органы на то, что в первом уголовном деле Татьяна Михайловна легко отделалась, да еще и до сих пор регистрирует мигрантов - пока неизвестно.

Но если интересует статистика, то в августе в Обнинске завели уже три уголовных дела по фиктивной регистрации граждан.

Диана КОРШИКОВА

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