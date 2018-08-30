В центре Обнинска жестоко избили подростков

На этой неделе в наукограде произошел чудовищный и вопиющий случай, после которого родители будут внимательнее следить за тем, куда их дети устраиваются на работу.



ВСЁ ОЧЕНЬ ПЛОХО

Если вы думаете, что времена беспредельщиков, позволяющих себе безнаказанно терроризировать людей, вымогать у них деньги, избивать их и угрожать уже прошли, то вы ошибаетесь. Но самое страшное то, что эти люди смогли поднять руку на детей!

Мы не будем раскрывать имена и фамилии пострадавших, так как они все еще боятся за свою жизнь, им страшно выходить на улицу. Но ребята набрались смелости обратиться к журналистам, потому что если ситуацию «спустят на тормозах», то виновные просто уйдут от ответственности, а значит, будут мстить. В историю, которую нам рассказали подростки, трудно поверить, но аудиозаписи избиений, крики, мат, угрозы, а также синяки, ссадины, разбитые и перепуганные лица не оставляют сомнений в ее правдивости.

В редакцию «Недели Обнинска» обратились сотрудники центра «Моряк» - это точка по прокату гироскутеров и велосипедов, которая находится в самом центре Обнинска возле детской площадки - место, мимо которого проходил каждый житель города.

По словам ребят, арендуют эту точку молодые люди - Иван М., Владислав Д., и Дмитрий Г., которые, согласно их версии, и причастны к избиениям. Студенты подрабатывали у них в прокате, коллектив состоял из 12 человек (возраста от 16 до 20 лет), трудились в свободное от занятий время, по несколько часов. Официально они никак оформлены не были, зарплату получали наличкой, никаких договоров с «Моряком» не имели.

ВЫЗЫВАЛИ ПО ОДНОМУ

Согласно версии пострадавших, во вторник вечером Иван и Дмитрий крепко выпили и решили, что сотрудники воруют у них деньги. Выбивать признание они решили кулаками. Несмотря на то, что на улице было уже около 11 часов вечера, подчиненных они отпускать домой не стали и велели оставаться на рабочем месте. Одного из сотрудников попросили подойти к железному ангару, где хранились велосипеды и гироскутеры. Парнишка не успел опомниться, как его затолкали вовнутрь и начали бить.

Оставшиеся на улице ребята слышали шум, но они и представить себе не могли, что внутри избивают их товарища. Когда спустя время он не вернулся и начальники подозвали второго молодого человека, тот включил диктофон. Аудиозапись ребята предоставили журналистам, и скажем вам честно - это не для слабонервных. На аудио совершенно четко слышны удары, стоны парней от боли, а также многочисленные угрозы и требования вернуть, якобы, украденные деньги. Парней избивали руками и ногами. Запись продолжается около часа. Процитировать что-то из нее невозможно, так как цензурных слов там практически нет, мучители излагаю свои мысли исключительно на блатном матерном языке.

«Я твое ... в пол втопчу! Подвешу тебя за...!» - говорит один из них.

Разбираясь так с каждым из четырех парней, начальники решили, что и девчонки, работающие у них, тоже должны быть подвергнуты допросам.

Одна из девушек, которая закончила в этот день раньше других, вечером, как раз в то, время когда, избивали ее коллег, прогуливалась с подругой на площади у «Плазы», и решила подойти к своим, спросить - почему они работают так поздно.

- Парни мне сказали - пожалуйста, уходи отсюда, - рассказывает девушка. - Из будки, где находились остальные ребята, доносились страшные звуки. Было слышно, как их бьют. Но мы с подружкой не ушли, ходили по площади, хотели посмотреть, когда они оттуда выйдут, потому что их не выпускали. В итоге, уже практически ночью, когда я была дома, мне позвонил другой начальник - Владислав, которого в тот вечер не было. Я не стала брать трубку, но он позвонил снова и сказал, что ему надо со мной поговорить. Я сказала: «Нет, Владислав, я тебя боюсь, я не пойду». Он ответил, что все будет хорошо. Сказал, что подъедет к моему дому и будет один.

«ТЫ БУДЕШЬ БИТЬ МЕНЯ ЛОПАТОЙ?»

Зная об избиениях, девушка включила диктофон, однако Влад потребовал вообще отключить телефон.

- Он повел меня тропинке подальше от дома, и в этот момент из-за дерева вышел Ваня, который бил ребят, - рассказывает девушка. - Я стала плакать, спрашиваю: «Ваня, ты что меня бить приехал?». Он сказал, что всегда ко мне хорошо относился, но я поступила как м...ь и должна сдохнуть как м...ь потому что, якобы, украла у них деньги. Они повели меня дальше. Там стоит лопата. Я спрашиваю: «Вы меня лопатой будете бить?». Ваня ответил: «Нет, я просто тебя заживо закопаю». Я стала ему объяснять, что я никогда не брала у него никаких денег. Тогда он мне сказал: «Ладно, если ты не хочешь подыхать, то я предлагаю тебе выбор - или ты работаешь весь сезон бесплатно, или в течение нескольких дней кладешь мне на стол 100 тысяч».

Аналогичные финансовые требования беспредельщики предъявили и остальным ребятам, которые попали под раздачу.

Впрочем, одному из работников проката в тот день повезло, у него был отгул. Но руководство все же вызвало его на работу следующим утром. К тому моменту парень уже знал об избиениях, поэтому, взял с собой родителей, которые под видом клиентов сели за столик в соседнем с «Моряком» семейном кафе. Когда же парня завели в амбар, и он закричал, прибежали родственники, оттащили сына и вызвали полицию.

Однако, со слов ребят, полицейские приняли только два заявления - от тех, кто уже достиг совершеннолетия. Девочка, которую обещали закопать заживо, приходила в ПДН, написала заявление, однако ей сказали, что такое обращение может обернуться тем, что ее родителей лишат прав за то, что они не досмотрели за ребенком. Всем остальным, у которых не было аудиозаписей, сказали, что кроме слов, у них доказательств нет, и суд они проиграют. Одним словом, убедили заявление не подавать.

В полиции города сообщили следующее: заявлений от подростков по поводу избиений в ангаре не поступало, однако действительно были заявления от двух взрослых. В полиции не уточнили, сколько им лет, но мы вам скажем - одному 18, а другому 20.

«НИКТО НИКОГО НЕ ИЗБИВАЛ»

По словам ребят, в полицию их начальство явилось вместе с адвокатом, они заявили, что подростки у них не работали, голос на диктофоне им не принадлежит, и дети вообще все придумали.

Мы связались с людьми, которых обвинили покалеченные студенты. Иван и Влад пришли в редакцию тоже с адвокатом и были не многословны, за них в основном говорила их представитель. Позиция защиты проста: Иван и Влад не руководят центром «Моряк», не знают пострадавших, они никого не избивали, и в тот вечер находились дома со своими семьями.

Более того, Влада и самого избили на следующий день - буквально средь бела дня на него накинулись взрослые люди. Он уже снял побои (в их наличии мы убедились, когда он был в редакции) и написал заявление в полицию.

И мы бы обязательно посочувствовали мужчине, если бы сама адвокат несколько раз в течение нашей беседы не выдала несколько странных фраз вроде «их там не было», хотя мы и не говорили где именно «там», и уж совсем странной выглядела фраза что «эти подростки курят и ругаются», учитывая, что минутой ранее адвокат твердила, что ее подопечные вообще не понимают о ком идет речь.

В любом случае, в этом деле предстоит разобраться правоохранительным органам, которые, мы надеемся, уже приступили к расследованию этого вопиющего случая.

А вот как жить сейчас пострадавшим - непонятно. И парни, и девчонки серьёзно напуганы, ребята опасаются за свою жизнь и не знают, вернутся ли они с прогулки в следующий раз. Единственное их желание - чтобы виновных наказали, и никто из детей больше не пострадал.

Диана КОРШИКОВА

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