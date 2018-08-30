Власти задумались о развитии туристического направления в Обнинске

Первый наукоград России, Обнинск всегда славился своей научной деятельностью. Здесь находится множество инновационных предприятий, начиная от фармацевтических, заканчивая научными производствами такими как, например, ОННП «Технология».

Город науки, достижений, развития. Скоро Обнинск станет привлекателен не только для стартаперов, ученых и жаждущих знаний людей, но и для туристов.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Недавно в мэрии состоялось первое совещание, на котором был поднят вопрос развития туристического направления в городе Обнинске. В нем приняли участие туристический консультант центра «Активные люди» из города Москвы Ольга ВАТАМАН, руководитель компании «Чайка-тур» Лариса ЕРШОВА, генеральный директор агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна КАЛЕДИНА, вице-мэр по экономическим вопросам Геннадий АНАНЬЕВ.

На сегодняшний день у властей наукограда есть понимание того, как и в какую сторону должен развиваться Обнинск, не только в экономическом, территориальном и научном плане, но и туристическом.

Что касается последнего пункта, то до недавнего времени четкой программы, равно как и концепции развития туризма в городе не было.

Согласитесь, что Обнинск проигрывает тому же Боровску, Малоярославцу и даже Калуге в количестве исторических и культурных объектов.

Это значит, что туриста сюда нужно чем-то привлечь. Но в то же самое время и наукограду есть, что предложить современному и искушенному жителю любого города.

- Не стоит сбрасывать со счетов, что здесь находится первая в мире атомная электростанция - это весьма привлекательно для туристов, также Федоровская вышка, различные предприятия, - говорит Ольга Ватаман.

Поддерживает Ольгу Александровну и Геннадий Ананьев.

- В Обнинске может получить отличное развитие научный туризм. Также город имеет все шансы стать неким хабом для туристов. Мы находимся в очень выгодном месте - равноудаленном от Москвы и Калуги, значит, можем рассчитывать, что сюда будут съезжаться гости из столицы в том числе, - считает Геннадий Евгеньевич.

По мнению Ларисы Ершовой, туризм в Обнинске стал развиваться довольно давно, в частности ее агентство уже некоторое время организовывает автобусные и прочие туры. Сейчас настало время выйти на новый уровень.

- Есть множество идей о развитии туризма. Каждая из которых может быть воплощена. Главное сейчас - грамотно проработать концепцию, - говорит Лариса Юрьевна.

В общем и целом все стороны на данный момент сошлись в одном: есть понимание, куда двигаться, и разработка документа начата уже сегодня. Планируется прописать туристическое будущее Обнинска до 2025-го года.

НАУЧНЫЙ И ПЕШИЙ ТУРИЗМ В ПРИОРИТЕТЕ

Ставка делается также и на научный туризм. Как уже говорилось выше - в Обнинске работают множество предприятий, которые могут быть интересны для посещения и экскурсий внутри них. Что важно, руководители ряда предприятий достаточно открыты для диалога и контакта и охотно пускают группы на территории своих заводов.

Налажено сотрудничество и с ИАТЭ НИЯУ МИФИ - современным и развивающимся институтом, признанным лидером на образовательном поприще в Калужской области.

Но если отойти от научного кластера, то в Обнинске найдется и масса других, интересных для посещения мест.

Навскидку приходят в голову Старый город, парк Белкино, Морозовская дача, Гурьяновский лес.

Проще говоря, развивать туризм в Обнинске можно и нужно. Причем не только научный, но и пеший.

Планируют наши власти работать в связке с соседями - городом Боровском, например.

В ближайший месяц будет готов первый документ - видение концепции развития туризма в Обнинске.

Далее его будут обсуждать, дорабатывать. К реализации приступят, скорее всего, уже в следующем году. Позже вопросы по развитию туризма будут решать в Агентстве городского развития.

БЮДЖЕТ+ИНВЕСТИЦИИ

Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что развитие туризма невозможно без развития инфраструктуры. Какой толк от огромного количества интересных объектов, если подобраться к ним невозможно? Смысл приезжать в город, если в городе, развивающем туризм, негде остановиться, если нет ни одной приличной гостиницы или хостела? В Обнинске инфраструктура туризма пока далека от совершенства.

Власти это также прекрасно понимают. Администрация Обнинска ежегодно вкладывает огромные деньги в благоустройство города: появляются новые пешеходные дорожки, интересные для посещения объекты, реконструируются старые.

И если с благоустройством в Обнинске все более или менее нормально, так же как и с местами, где можно недорого и вкусно перекусить, то вот отелей и хостелов пока по пальцам пересчитать.

Поэтому, как пояснил, Геннадий Ананьев, власти обязательно будут привлекать инвесторов к сотрудничеству.

Как, каких и откуда - говорить пока рано. На данный момент все находится на самой начальной стадии.

Важно другое. Город развивается. По всем направлениям. И это не может не радовать.



Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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