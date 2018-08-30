30.08.2018

Ложная тревога



Жители улицы Энгельса испугались, что спортплощадку снесут, а рядом с домами посторят еще одну «Пятерочку»!

Жители улицы Энгельса обеспокоены, что хоккейную коробку, стоящую во дворе уже много лет (именно ее заливают первую зимой) закатают в асфальт и вместо нее сделают парковку. А вместо закрытого сегодня продуктового магазина появится очередной сетевик, который начнет торговать здесь алкоголем и сигаретами.

Откуда взялись эти опасения - неизвестно, но проблема в том, что они прочно укрепились в головах обнинцев.

 

СЛУХАМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

Переубедить одного человека - сложно, группу - практически невозможно. Но представители администрации в лице вице-мэра по экономике Геннадия АНАНЬЕВА, директора МП «Дворец спорта» Михаила ЖУРАВЛЕВА и арендатора помещения (продуктового магазина) директора ООО «Банкет-Сервис» Игоря ЧАРИЧАНСКОГО попытались это сделать. Можно сказать, что у них это получилось.

Весь сыр-бор начался с вышедшего на одном из обнинских телеканалов сюжета, где говорилось, что корт на Энгельса снесут, сделают парковку, а вместо магазина «Продукты», где торговали хлебом и молоком, откроется еще одна «Пятерочка».

Реакция людей понятна. Хоккейная коробка на Энгельса - точка зимнего притяжения не только жителей окрестных домов, но и других районов.

- Нам не нужна здесь парковка! - возмущались обнинцы. - Мы вообще не понимаем, что сейчас происходит с магазином! Все закрыто, объявлений никаких нет, слышали, что сюда придет сетевик. И зачем, чтобы здесь водкой торговали прямо во дворе?

Начать успокаивать разбушевавшийся народ решили с самого главного: потенциального страха открытия неугодного магазина. Люди требовали, чтобы арендатор помещения сначала согласовал с ними, какой бизнес он собирается здесь вести, а они скажут, согласны они на это или нет.

Но, вернемся к сути. Геннадий Ананьев несколько раз повторил собравшимся, что никакой табачной, а тем более алкогольной продукции, здесь продаваться не может.

- Законом запрещено заниматься реализацией подобных товаров в непосредственной близости от спортивных объектов и учреждений школьного и дошкольного типа, - сказал вице-мэр.

 

НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ

Если включить логику, то становится понятно, что такой сетевик как «Пятерочка» не будет рисковать клиентами и открывать магазин без возможности реализовывать алкоголь и сигареты.

- Сейчас в магазине идут ремонтные работы, - пояснил Игорь Валентинович. - После их окончания, да, скорее всего там будет открыт магазин, какой именно - сказать сейчас не готов. Ближе к концу года это станет известно.

Стоит напомнить, что Игорь Чаричанский в течение всех трех лет оказывал МП «Дворец спорта» поддержку, предоставлял помещение для размещения инвентаря, организовал раздевалку для спортсменов и всячески помогал дворцу спорта.

Хоккейную коробку, как выяснилось,  никто сносить не собирается и никогда не собирался.

- Как видите, сегодня проводятся ремонтные работы, - говорит Михаил Журавлев. - С кортом ничего не случится, это я могу гарантировать. Наоборот, мы развиваемся сейчас у команды по хоккею с мячом есть желание здесь тренироваться. Мы всегда выступаем за развитие спорта в Обнинске, поэтому данные заявления - беспочвенны.

Кроме того, как пообещал Михаил Викторович, руководство муниципального предприятия сделает все возможное, чтобы спортсменам было комфортно и удобно.

В итоге жильцы успокоились и единственное о чем попросили - держать их в курсе всех возможных изменений, чтобы таких ситуаций впредь не повторялось.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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