Официальные СМИ и паблики в интернете: конкуренты или союзники?

Лет 15 назад, когда домашний интернет подключался через телефонный провод, мы искали одноклассников в одноименной социальной сети, более продвинутые пользователи обменивались фотографиями и сообщениями в «Фэйсбуке», а «ВКонтакте» «добавил в друзья» представителей молодежи.

Народ общался между собой, смеялся над демотиваторами и читал незамысловатые развлекательные статейки в группах по интересу.

Однако со временем социальные сети перестали быть площадкой только лишь для развлечения. Сейчас это серьезный общественный механизм, где публикуются и обсуждаются актуальные события в стране и городах. Более того, многие группы и каналы в мессенджерах пытаются превратиться в самостоятельными СМИ и вполне могут конкурировать с печатной прессой.

Обнинские популярные паблики также собрали внушительное число подписчиков, и иногда им удается узнавать о происшествиях оперативнее журналистов. Но могут ли они заменить полноценное СМИ, и ставят ли вообще такую задачу? Редакторы самых популярных групп города рассказали о том, как раскручивались их паблики, конкурируют ли они между собой, и какой контент нужно создавать в Обнинске, чтобы не потерять своего читателя.

ФЭЙК ВО БЛАГО

«Типичный Обнинск» - пожалуй, самая популярная в наукограде группа, на которую подписано более 55 тысяч человек. Это тот случай, когда паблик изначально создавался в качестве развлечения, но в последствие превратился в одну из самых крупных площадок для дискуссий.

Ежедневно здесь публикуются истории, заметки, и фотографии о городе и его жителях. Редактор паблика Олег ВОРОНЦОВ еще будучи студентом-историком понял, что нужно найти занятие, которое в будущем будет более востребованным, чем профессия историка.

- Я подумал, что весьма перспективное направление - это соцсети. Сначала не заморачивался насчет постов, старался просто каждый день выкладывать хотя бы по одному, - вспоминает молодой человек. - Ездил по городу на велосипеде, что-то фотографировал. Однажды проезжал мимо Белкинского парка, там работники делали дорогу. А у меня с собой были две старые серебряные монеты, я дал им их подержать, сфотографировал и выложил новость о том, что в Белкино нашли клад. Людям это понравилось, и я понял, что можно публиковать такие штуки и легко набирать подписчиков.

Позже молодой человек начал писать обзорные статьи о том, как попасть на обнинскую вышку, или придумывал истории о том, что если сходить в туалет в бассейн «Олимпа», вода окрасится в красный и вас накажут. Людям такие посты нравились, их живо обсуждали, а число подписчиков росло с каждым днем.

Факт подобных вбросов Олега нисколько не смущал - новости хоть и фэйковые, но зато несут положительный социальный эффект - люди не будут делать в бассейнах, того, чего не надо. По словам молодого человека, паблик и не задумывался как серьезный проект, где будут появляться аналитические и политические материалы.

- Людям нужны развлекательные, яркие материалы и эмоции, - уверен Воронцов.

Сейчас, по его словам, чтобы держать трафик в 6 тысяч посетителей в день (а это запредельные для Обнинска показатели) нужно выпускать по 12-15 постов в сутки, и желательно, чтобы хотя бы один из них был просто бомбический и интересный.

А для серьезных профессиональных новостей, по мнению Олега, в наукограде есть другие площадки, в частности группа vk.com/obninsk новостного портала Obninsk.Name, где публикуется оперативная информация c комментариями чиновников и лидеров общественного мнения не только города, но и региона.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПЕРВУЮ НОВОСТЬ

По признанию администраторов популярных групп, обнинские паблики не конкурируют ни друг с другом, ни с местными СМИ, так как у всех разные задачи и своя целевая аудитория.

Но, по словам обнинских админов, единственное, что иногда заставляет нервничать - это конкуренция за то, кто даст первую новость. Если кто-то успел раньше тебя выложить фотку, например, с крупного ЧП, то можно просто выехать на то же месте, сделать свои кадры и выложить чуть позже первоисточника.

О том, что обнинские интернетчики живут в мире и согласии рассказал и создатель информационно-справочного ресурса «АЙК Обнинск» Артём МАЙНАС. Он же занял свою нишу - его сайт посвящен исключительно истории города. Также у «АЙКа» есть и своя страница в «ВКонтакте», однако число подписчиков в ней значительно меньше - 12 тысяч.

- Это неудивительно, потому что у меня пост выходит раз в три дня, а не как в «Типичном Обнинске» или vk.com/obninsk - раз в час, - объясняет Артём.

Впрочем, в его случае, группа в соцсети - это побочный продукт, а ставка делается непосредственно на сам сайт.

- У «АЙКа» своя специфика, мой портал для вдумчивых людей, которым нужно найти определенную информацию о городе, - говорит Артём. - А группу в «ВК» или свою личную страницу в «Фэйсбук» я использую для того, чтобы сообщить подписчикам о том, что на портале появился новый раздел, или статья.

При этом Артём признаёт, что даже самые крутые и раскрученные сайты сейчас начинают вымирать, так как на смену им пришли группы в соцсетях и каналы в мессенджерах. Практически у каждой компании, располагающей своим порталом, есть его аналог в «ВКонтакте», «Фэйсбуке» или «Инстаграм», который пользуется большей «проходимостью».

«БУДУЩЕЕ - ЗА ВИДЕО-КОНТЕНТОМ»

Современный человек не перестал любить печатную прессу, для некоторых подержать газету, почувствовать запах краски - это удовольствие. Но для многих это не так удобно, как пролистать дайджест на экране мобильника, поэтому, печатные СМИ также представлены и в интернет. Но, как считают обнинские блогеры, даже в соцсетях есть риск потерять своего подписчика, если не подстроиться под его нынешние требования. Например, уже сейчас паблики, которые продолжают постить длинные истории, начинают терять свои позиции.

- Люди стали занятые, или ленивые. Им некогда читать большие тексты, порой даже два абзаца - это уже много для тех, кто, например, едет на работу и хочет быстренько узнать последние новости, - считает один из обнинских блогеров. - Необходимо вводить видео-контент. За видео - будущее. Людям интереснее посмотреть 30-секундный ролик, чем читать статью.

О подобных тенденциях, говорит и Майнас.

- Я постоянно читаю всевозможные исследования на эту тему, и сейчас всё идет в сторону визуального контента. И даже те, кто сидели в «ВК», сейчас уходят в «Инстаграм». Ты видишь картинку, ты ставишь ей лайк, и тебе не надо ни о чем думать. Потому что любой пост, если он длинный, с мобильника читать неудобно, а многие пользуются интернетом именно с телефона, - говорит Артем.

КТО ПОПУЛЯРНЕЕ?

В разных регионах популярность определенных сетей и мессенджеров значительно отличается. На Дальнем Востоке, например, популярен «Инстаграм». А в Московской области и в столице чиновники чаще всего используют «Телеграм». Помимо обычной раздачи поручений и пересылки документов, там создают рабочие группы по определенной проблеме, включают в нее активных жителей и представителей профильных структур. Это позволяет максимально оперативно получать информацию и следить за ходом решения вопроса.

По мнению обнинских блогеров, в наукограде «Телеграм» не прижился по той причине, что на местном уровне не нашлось источника, который бы распространял свой контент с помощью «Телеграма». То есть, если бы популярный новостной ресурс создал канал в этом мессенджере, то и читатели бы автоматически туда подтянулись. Но в Обнинске никто из СМИ к этому виду коммуникаций пока не прикипел.

Что же касается связи с властью, то в наукограде для этих целей используется «Фэйсбук». Именно в нем можно найти всю элиту города, представителей администрации, депутатов и прочих деятелей. Не говоря о том, что свою страницу здесь ведет и мэр города Владислав ШАПША.

Владислав Валерьевич ведет ее сам, читает комментарии жителей и следит за некоторыми интересными ему людьми.

- Если говорить об информации в прессе и соцсетях, то с оперативностью последних, конечно, трудно спорить, - считает Шапша. - Другой вопрос - если СМИ отвечают за достоверность того, что они публикуют, журналисты глубоко разбираются в проблеме и берут комментарии у компетентных людей, то соцсети за достоверность не отвечают. В пабликах люди вообще могут скрываться за никами и давать много непроверенной информации и слухов.

«ВАША ВИРТУАЛЬНАЯ ДУША СТОИТ 2 ТЫСЯЧИ»

Что касается слухов, ботов и прочего мусора, который можно встретить в группах, то другой обнинец - депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН - был первым, кто еще в 2012 году предложил персонализировать пользователей интернета. По его словам, когда он озвучил идею регистрации в соцсетях по паспорту, его «песочили» целый год. Однако за шесть лет ситуация изменилась - фэйки, вбросы и оскорбления от пользователей без настоящих имен и аватарок, так всех достали, что сейчас в Госдуме инициативу Деньгина находят очень разумной и обсуждают уже серьезно.

Сам же народный избранник свой аккаунт в «Контакте» удалил уже давно, и тому есть причина.

- Я удалился, потому что придерживаюсь информационной безопасности, - говорит Деньгин. - Нужно понимать, что вашими данными могут завладеть. На черном рынке стоимость вашей личности в интернете составляет 2 тысячи рублей. Мы давно находимся под присмотром, и всегда найдутся профессионалы, которые вскроют вашу виртуальную душу за определенную сумму.

ЗА СЛОВА НАДО ОТВЕЧАТЬ?

Кстати, не так давно в Обнинск приезжал известный блогер Илья ВАРЛАМОВ, который собирал материал для своего проекта «Прогулка с мэром». В течение нескольких часов они вместе с Владиславом Шапшой гуляли по улицам города и общались с жителями.

Несмотря на то, что данный фильм о наукограде еще не вышел, и не понятно в каком свете Варламов представит Обнинск, градоначальник уверен, что блогеры стране в любом случае нужны.

- Есть люди, которых я читаю внимательно, потому что я их знаю, - говорит Шапша. - Если они указывают на какие-то недостатки то это нормально и даже полезно, вопрос только в том, в какой форме они это преподносят.

Вадим Деньги также уверен, что блогеры в современном мире необходимы:

- Это еще один пласт представителей информационного сообщества, которые дают свою критическую оценку. Но каждому нужно отвечать за свои слова, как депутату, так и блогеру, как обычному человеку, так и мэру, - подытожил Деньгин.

К слову, как нам сообщили в Роскомнадзоре Калужской области, в регионе пока не было ни одного случая привлечения блогера к ответственности за размещение информации в интернете.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У НОВЕНЬКИХ?

Как вспоминает председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, были времена, когда в Обнинске он лично насчитывал 14 действующих изданий. Сейчас же, после кризисов, санкций и других экономических проблем, на плаву остались шесть газет, три глянцевых журнала, три телевидения и ряд радиостанций. Соответственно, у каждого из СМИ есть и свой прототип в интернете. Не говоря уже о том, что самостоятельно существуют и всевозможные паблики, из которых люди также черпают информацию.

Много это или мало для стотысячного города - сказать трудно. По мнению Ильницкого, все определяет рынок.

- Все газеты у нас частные, они либо выживают в условиях конкуренции, либо нет. Есть медиа-холдинги, которые уверенно стоят на ногах и спокойно чувствуют себя в рыночных условиях, - считает Ильницкий.

Казалось бы, при таком солидном количестве прессы и пабликов, раскрутить какую-то новую группу в нашем городе просто невозможно, ведь для этого надо чем-то удивить, заинтересовать читателя, поймать какую-то новую волну. Оказалось, что это вполне возможно. В том же «Фэйсбуке» журналист Виктория СТАСЕВИЧ вполне успешно продвигает свой проект «Чистый Обнинск», где публикует фото и видео на тему благоустройства. Коллеги по цеху объясняют успех Вики её «идейностью».

- Конечно, рынок заполнен, но при должном уровне альтруизма и при финансовой поддержке, возможно все, - считает куратор «Типичного Обнинска» Олег Воронцов. - Но ты должен быть готов год работать бесплатно и посвятить себя раскрутке паблика. До 10 тысяч подписчиков набрать легко, но потом за каждого придется уже сражаться.

А, по мнению Артема Майнаса, успех придет к тому, кто предложит свой уникальный контент, а не будет воровать идеи у других.

- У того, кто сам общается с ньюсмейкерами и генерирует новости, позиции, конечно, лучше. Например, когда в «ВК» пришел новостной портал Obninsk.Name, позиции того же «Типичного Обнинска» пошатнулись, поскольку у Obninsk.Name свой контент, - говорит Артем. - Если придет новая компания, и у нее будет армия журналистов, которые будут делать что-то свое, уверен, они получат своих читателей.

ПОЧЕМУ МЕМЫ ПОПУЛЯРНЕЕ КАЧЕСТВЕННЫХ НОВОСТЕЙ?

А вот как считает сам администратор групп Obninsk.Name в соцсетях Виталий ЗУЕВ, раскручивать паблики даже со своим уникальным контентом - очень сложное дело.

- Раскрутка требует очень больших затрат, которые вряд ли когда-либо окупятся. Наглядный пример: в 2016 году медиа-бизнесмены - создатели крупной и известной группы «Лентач» - анонсировали открытие своих региональных филиалов - групп «Сейчас». Они заручились поддержкой администрации сайта (например, их группы всплывали в рекомендуемых) и заложили под раскрутку серьезный бюджет. Но эта затея не оправдалась - сегодня группы «Сейчас» нет комментариев и активности, так как не выдержали конкуренции со стороны групп-старичков, - говорит Виталий.

В такой ситуации, конечно, не мешает выяснить, что именно интересно читателям? Какие новости они будут читать, и какие события будут комментировать? По словам Зуева, который за несколько лет смог изучить онлайн-вкусы и пристрастия подписчиков, то, что людям «нравится» и то, что «пользуется популярностью» - это разные вещи.

- «Нравится» людям, например, когда кто-то делает какое-нибудь доброе дело - спасает, помогает животным, совершает для города что-то хорошее. Такие публикации не вызывают споров и сомнений. А, например, если красивый жест делает какое-нибудь молодежное движение, то тут у людей возникает вопрос - действительно ли оно помогает по доброте душевной, или все-таки занимается пиаром? - объясняет молодой человек. - А «пользоваться популярностью» может и то, что людям вовсе не нравится, но они все равно смотрят пост, оставляют комментарии и следят за ходом дискуссии.

По словам Виталия, из-за особенностей алгоритма ранжирования соцсетей, когда в топ попадают новости не самые классные, но самые обсуждаемые, пусть даже в негативном контакте, админы становятся заложниками ситуации. Им приходится давать то, что пользуется спросом - публикации, которые позволяют набрать множество просмотров и комментариев, но не принесут никакой полезной информации. Зато это позволит поддерживать популярность группы.

Тем не менее, несмотря ни на какие алгоритмы, паблики будут делать все, чтобы привлечь новых подписчиков. По словам обнинских кураторов, иногда для этого используются и интересные новости журналистов из СМИ. С другой стороны, корреспонденты тоже мониторят соцсети и довольно часто находят темы именно в группах. Поэтому в данном случае говорить следует скорее не о конкуренции и противостоянии, а о мирном сосуществовании и взаимовыручке. Но за первую новость все же придется побороться.

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Анализ»