Пляски на костях

Скорбящие друзья устроили дискотеку на поминках трагически погибших обнинцев.

Первого сентября в Обнинске случилась страшная трагедия - три человека рухнули с балкона четвертого этажа и погибли. После этого случая в городе началась масштабная проверка жилфонда. Но всегда ли коммунальщики виноваты в том, что дома и лоджии находятся в плачевном состоянии и могут быть причиной гибели людей?..

«ЗДЕСЬ ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО!»

Каждый этаж дома №19 на улице Победы представляет собой одну большую коммунальную квартиру. Правда, контингент здесь, мягко говоря, своеобразный, в этом могли убедиться все, кто на этой неделе посещал здание после трагедии, - чиновники, журналисты, общественники, коммунальщики и просто неравнодушные жители города.

В левом крыле здания находятся общие кухни. Именно здесь, на четвертом этаже субботним вечером и произошла трагедия.

Компания - мужчина, его подруга и еще одна жительница этого дома Татьяна - решили выйти на балкон. Тот факт, что бетонные плиты ходят ходуном, а ограждение держится на честном слове, никого не смутил. По официальной информации - железное ограждение не выдержало нагрузки и вместе с людьми полетело вниз. Мужчина скончался на месте. На следующие сутки умерла Татьяна. Еще спустя день скончалась последняя пострадавшая.

- Погибли четверо! - сквозь слезы уверяют жители дома.

По их словам, последняя погибшая была беременна. Однако, как сообщили в прокуратуре, этот факт можно будет точно установить только после вскрытия.

«ЕЩЕ ОДИН ГРОБ НАМ НЕ НУЖЕН»

Тем временем уже несколько дней в доме продолжаются поминки. Жители отмечают их по-своему - с дискотекой и бесконечной пьянкой. Найти здесь хотя бы одного, кто смог бы более-менее внятно что-то рассказать о погибших, нам не удалось. Единственный человек с заплаканным лицом и искренне осознающий и переживающий трагедию - сестра покойной Татьяны Марина. Она проживает в Брянске, приехала в Обнинск, как только узнала о трагедии.

Тело 48-летней сестры-погодки она заберет на родную землю и похоронит рядом с отцом.

- Нас в семье пятеро: два брата и три сестры, - рассказывает Марина. - Таня - самая младшая. Она у меня очень хорошая была, все ее уважали, любили. Она работала в кондитерке в ЦИПКе, хотя сама по профессии маляр-штукатур и плиточник-облицовщик. Ей когда-то за эту работу и дали комнату в общаге.

По словам Марины, семья, в том числе сын и внуки Татьяны, тяжело переживают утрату, но хуже всего то, что трагедию приходится скрывать от парализованной 76-летней матери - она уже 8 лет прикована к кровати, и никто не смеет сообщить ей новость о гибели дочери.

- Второй гроб нам не нужен, - говорит Марина.

Хриплым от слез голосом женщина клянется - она подаст иск и засудит всех, кто причастен к этой трагедии. Правда, кому предъявлять претензии за плохое состояние балконов и дома в целом, Марина пока не знает.

ОГРОМНЫЕ ДОЛГИ

Дом №19 на улице Победы был построен в 1963 году. До 1 октября 2016 года он находился под управлением УК «Металлоконструкции». Однако потом по инициативе собственников на общем собрании была выбрана самостоятельная форма управления. А в качестве обслуживающей организации была выбрана УК «МКД».

Как сообщил вице-мэр по коммунальным вопросам Вячеслав ЛЕЖНИН, администрация города была не согласна с такой формой управления и обратилась в суд о признании решения общего собирания собственников квартир недействительным, чтобы передать дом под контроль УК. Однако суд в удовлетворении требований отказал.

Как сообщил нам заместитель директора обслуживающей организации «МКД» Геннадий ТОРОПЕНКО, за два года у дома скопился долг в 80 тысяч рублей. Есть, конечно, люди, которые платят исправно, но большая часть не может оплатить даже 300 рублей в месяц за поддержку чистоты на лестничных клетках. И это не беря в расчет плату за воду, свет, газ и отопление. Сколько должны жители ресурсоснабжающим организациям - посчитать сложно.

Что же касается аварийных балконов, то, по словам Торопенко, они находятся в непосредственной собственности хозяев квартир. То есть озаботиться починкой балкона на общей кухне должны были сами собственники. Но за два года ни одного обращения по поводу балконов от жителей не поступало.

Тем не менее после трагического случая глава администрации города Владислав ШАПША поручил провести проверку жилого фонда, который находится в управлении муниципальной управляющей компании, а также обязать остальные УК провести внеплановую проверку состояния балконов, чтобы убедиться, что люди находятся в безопасности.

В первые часы после происшествия дверь на балкон, от которого осталась одна лишь шаткая полуразрушенная плита, забили гвоздями и оградили лентой, однако позже сотрудники МЧС для верности заколотили окно со старой рамой и дверь досками.



Диана КОРШИКОВА

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