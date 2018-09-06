«Психолог, которому нужен психолог»

В частной школе вспыхнул скандал из-за аккаунта педагога в соцсети!



Принято думать, что учитель - образец правильного воспитания, умный, интеллигентный и справедливый человек, на которого должны равняться дети. У некоторых обнинских педагогов есть свои странички в соцсетях, где они делятся событиями повседневной жизни, рассказывают о школьных мероприятиях, публикуют новости из мира образования.

Сейчас составить представление о человеке, с которым ты не знаком лично, можно, просто взглянув на его аккаунт. А какие выводы делать, если ваш педагог в социальных сетях делится откровенными фото, интимными рисунками и депрессивными постами?

СМОТРИ, КТО ХОЧЕТ

В нашу редакцию обратились жители города, чьи дети и знакомые учатся в коммерческой обнинской школе «ЧаШа», люди были шокированы страницей в «Фэйсбуке» психолога и соучредителя школы Евгении ТАРАНЕНКО. Впрочем, обеспокоенные граждане долго сомневались - сообщать об этом журналистам или нет?

- Жалко девочку, но и учеников жалко тоже, - признались люди. - Нам кажется, этому психологу самому нужен психолог...

Конечно, можно сказать, что каждый имеет право на личную жизнь, и закрыть эту тему, ведь ничто человеческое не чуждо даже учителям. Но если все свои негативные мысли, неприличные фото ты выкладываешь на обозрение коллег, учеников и их родителей, то это дело уже перестаёт быть личным. В этом становятся замешаны подписчики ее аккаунта, в частности дети, которые, по идее, должны брать пример со своего наставника.

Скажем сразу, что страницы 37-летней Евгении Владимировны и на «Фэйсбуке», и в «ВКонтакте» - открыты. Все фотографии доступны для любого пользователя, который даже не является подписчиком или другом.

В «Фэйсбуке» у педагога в основном репосты с «Инстаграма» - эротические рисунки с изображением сексуальных действий. Во «ВКонтакте» у женщины картинок с откровенными сценами нет, но много репостов с депрессивными демотиваторами вроде «Многим не понять, как ночью рассыпаются те люди, которые днем смеются», или «Все шутим-шутим, а тоска все растет», или же более позитивное, но не особо педагогическое - «Уйдут, уйдут ведь безвозвратно года, пригодные к разврату».

«Я ХОЧУ СДОХНУТЬ»

Закрепленная же запись, которую в первую очередь видят люди, зашедшие на страницу педагога-психолога, гласит: «Fuuuuuck! Я устала от нестабильности этой жизни, от вечных бытовых неурядиц, которые не дают подумать о вечном, от пустоты взаимодействия с людьми. Я хочу сдохнуть. Мне надоело считаться психически нездоровой, потому что я просто не такая как все...»

Печальные записи сопровождаются соответствующими черно-белыми фотографиями самого педагога. Также в открытых альбомах можно найти фотографии занятий с малышами, которые соседствуют с полуголыми фотографиями психолога - то женщина застыла в откровенной позе, то задумчиво курит на балконе, то выпивает с любимым мужем.

По большому счету - то, как проводит учитель свое свободное время, - это его личное дело. Никому бы и в голову не пришло осуждать человека, если бы он всю эту информацию оставлял при себе. Или хотя бы закрывал страницу от посторонних, или создал отдельный аккаунт для контента «18+».

Но зачем выносить все свои пороки напоказ и ученикам, и родителям? Например, среди друзей Евгении Владимировны мы нашли несовершеннолетних, которые учатся в самой «ЧаШе», некоторые из девочек лайкают депрессивные посты о неудавшихся взаимоотношениях.

«ЕСЛИ У ПЕДАГОГА ЕСТЬ ГРЕШКИ - ЭТО НЕ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ДЕТИ»

Начальник Управления образования г. Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, когда мы показали ей несколько фото, призналась, что в такой ситуации даже не может подобрать слов.

- Я в шоке, - сказала Татьяна Валерьевна. - Для меня странна потребность опубличивать свою личную жизнь, тем более столь откровенно. Кроме того, речь идет об учителе, психологе. Мы все люди, у нас есть личная жизнь. Но учитель не должен выкладывать фото, где он курит, и прочее. Это очень личное. Даже если у него есть какие-то грешки, дети этого видеть не должны.

По словам Волнистовой, администрация города не является учредителем частных школ, а потому не может принимать решения по данному педагогу - здесь на проблему должен обратить внимание сам руководитель «ЧаШи».

- У нас в этом году августовская конференция как раз была посвящена росту потенциала педработников, и мы обсуждали то, что даже своим внешним видом мы воспитываем детей, - отметила Волнистова. - На каждом совещании мы говорим о том, чтобы руководство школы воспитывало коллектив, чтобы учителя были сдержанны, вели себя прилично, в том числе педагоги должны быть достойно представлены и в соцсетях.

К слову, во многих организациях при приеме на работу специалист по кадрам просматривает не только резюме соискателя, но и его аккаунты в социальных сетях, смотрит, на какие группы он подписан.

«ОНА ЗАКОНЧИЛА МГИМО»

В связи с этим возникает вопрос - контролирует ли «ЧаШа» своих педагогов, а тем более детских психологов?

Основатель и учредитель школы Валентина СОКОЛОВА, узнав, по какому поводу мы к ней обратились, буквально зарыдала. Оказалось, что Евгения - ее родная внучка, и Валентина Кузьминична понятия не имела, что она выкладывает нечто подобное. При этом директор не удивилась депрессивным наклонностям детского психолога и признала, что у Евгении действительно есть проблемы.

Как оказалось, в семье несколько лет назад произошла трагедия - у Валентины Соколовой умерла дочь - мама Евгении, которая также когда-то работала в «ЧаШе». Евгения, а также ее сестра и брат до сих пор с трудом переживают это событие. Евгения наблюдается у психотерапевта и порой, со слов бабушки, находится в тяжелом нестабильном состоянии. Доходило до того, что она просто не появлялась на работе, и несколько месяцев назад уже стоял вопрос о ее увольнении - Евгения собиралась уйти, так как больше не хотела ссориться с бабушкой-директором, которая, разумеется, ругала ее за прогулы.

Почему же Валентина Соколова (которая и сама, по собственному признанию, находится на антидепрессантах), зная о таких серьезных проблемах своего сотрудника, допускала его к работе с детьми?

- Понимаете, она очень хороший психолог, - уверяет Валентина Кузьминична. - У нее высшее образование - социолог, она закончила МГИМО, недавно прошла курсы детского психолога. Дети ее очень любят, они постоянно проводят тренинги, им нравится с ней общаться.

Что же касается информации в ее аккаунтах, то Валентина Соколова, не скрывая слез, признается, что для нее как для бабушки и директора - это настоящий ужас.

- Кошмар! Просто кошмар! Это позор, за который мне придется теперь отвечать, - плачет женщина. - Реагировать я буду очень строго, буду отстранять от работы.

Понять горе и страдания семьи по-человечески, безусловно, можно. Но в данном случае - это совершенно рабочий момент, ведь речь идет не только о личных переживаниях директора и педагога, но и о людях, о детях, которые зависят от их настроения и взглядов на жизнь. Не говоря о том что «Чаша» - это частная школа, обучение в которой обходится родителям около 12 000 рублей в месяц. Думается, за эти деньги люди должны быть уверены в том, кому они доверяют своих детей.

Мнение специалистов

Юлия КОНОНОВА, детский психолог:

«ДЕТИ МОГУТ ПРИНЯТЬ ЕЕ ЗА СВОЮ»

- У каждого человека есть свои проблемы и «тараканы». Многие идут в психологию, чтобы их решить. Что касается публикаций на страницах в соцсетях, то такая возможность появилась не так давно, и поэтому у нас еще не выработались нормы общения в них. Каждый человек может писать все, что хочет, кроме экстремистских постов, и ответственность за это несет сам. Если ты публикуешь подобные материалы, то должен понимать, что можешь оттолкнуть от себя учеников

Однако в данном случае, я думаю, что дети скорее протянут руку и поймут своего педагога, потому что в подростковой среде курение и пьянство считаются крутыми и модными. Она же подает пример того, что так делать можно, что это нормально, и скорее, они будут ее слушать и принимать за свою.

Валентина Морозова, психотерапевт:

«РОДИТЕЛЯМ ТРУДНО ДОВЕРЯТЬ ТАКОМУ ПЕДАГОГУ»

- На мой взгляд, специалист должен осознавать - если его страница открыта для всех, то ее могут просматривать дети, клиенты или друзья. Если хочешь иметь личную страницу, то зови туда только узкий круг друзей, иначе это странно. Для профессионала иметь подобную страницу - это плохо, так как родителям трудно будет доверять такому специалисту, да и детям не полезно.

Меня больше смущает не то, что психолог интересуется сексом, а его неосознанность в позиционировании себя для широкого круга. И эта неосознанность может по-разному проявляться и в работе. Поэтому я точно не «за» такого специалиста.

Александр, психолог:



«ЧИКАТИЛО ТОЖЕ БЫЛ ПРЕКРАСНЫМ УЧИТЕЛЕМ»

- Я считаю, что это не проблема. И частная жизнь психолога никак не влияет на его профессионализм. Если же там вообще какая-то патология, то это индивидуальный случай.

На секундочку - Чикатило был прекрасным учителем и именно как преподаватель в школе вопросов не вызывал.

Ольга САВЕЛЬЕВА, блогер:

«ВЫГУЛИВАТЬ ЗВЕРЯ» НАДО НА ЗАКРЫТЫХ СТРАНИЦАХ!»

- Я однажды на своей странице отрекламировала психолога, она же - преподаватель английского. Мне нравилась ее страничка - все было мило и интересно. После того, как я о ней рассказала, на нее подписались тысячи людей. Но в какой-то момент ее просто «переклинило», что ни пост - мат-перемат, причем не где-то между слов случайно проскользнет, а отборная матерщина. Я как-то встретила ее на мероприятии, говорю, мол, так нельзя, на твою страницу заходят люди, которые хотят увидеть интересные публикации от психолога, а видят это, у них происходит разрыв шаблонов. На что девушка мне отвечает «Я - психолог, я знаю свои проблемы, и я таким образом выгуливаю своего зверя». По мне, так если хочешь выгуливать своего зверя, - заведи для этого отдельную закрытую страницу. Потому что в рабочем аккаунте ты создаешь свой определенный образ. Мы все, как на ладони, все всё видят и читают. Поэтому, конечно, такие истории просто недопустимы.

Диана КОРШИКОВА

Фотографии взяты с общедоступного информационного ресурса: https://www.facebook.com/jane.taranenkha, https://vk.com/id322201817.

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