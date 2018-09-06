06.09.2018

Дольщики «Зеленого острова» рискуют остаться без жилья, так как мешают застройщику работать



В 2013 году в Обнинске началось строительство нового жилого комплекса «Зеленый остров». Сейчас его шутливо называют «остров невезения». Ровно через год стройка остановилась из-за обанкротившегося застройщика. Дольщики, по горло сытые обещаниями, уже пять лет не могут дождаться своих квартир.

 

НОВЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Напомним, что ООО «Комфортный город» согласно подписанному в декабре прошлого года мировому соглашению между компанией и дольщиками, должно было достроить дом №1 к маю 2019. На данный момент гарантий, что застройщик успеет к указанному сроку - нет, так как случались задержки из-за недостаточного финансирования.

Но, как уверены некоторые специалисты, задержки эти были по объективным причинам. Дело в том, что долги «Комфортного города» перекупила другая компания - из Беларуси. Именно на них сейчас и лежит вся ответственность по строительству проблемных домов. Видя, что новый застройщик пришел на объект и начал проводить работы, некоторые люди - собственники квартир в домах, построенных ранее ООО «Комфортный город» стали обращаться в суд с требованиями по неустойкам. В итоге заключенное с дольщиками мировое соглашение было под угрозой срыва.

Справедливости ради скажем, что сейчас стройка идет, правда, не с той скоростью, с которой хотелось бы людям. Медленные темпы вызвали волну возмущения среди обманутых дольщиков и они, видимо, решили, что время «пряников» закончилось, настало время «кнута». Активист Валерий ОВЧИННИКОВ написал открытое обращение правительству РФ с просьбой взять на контроль ход строительства.

Странно другое. Пока до июня стройка действительно стояла, никаких жалоб не поступало. Как только в конце июня работы возобновились, сразу же появилась инициативная группа, которая написала множество жалоб и в адрес застройщика, и в органы исполнительной власти.

- Нам не совсем понятны такие действия со стороны некоторых дольщиков, - говорит представитель залогового кредитора Владимир СЫЧ. - Мы обходимся без каких-либо поддержек со стороны государства, финансируем все сами, работы  ведутся. Хочу отметить, что большинство людей, которые ждут свои квартиры, нам содействуют, но кое с кем общего языка найти не удалось.

 

РЕШАТЬ СООБЩА

- Решать вопрос нужно сообща, каждый не должен тянуть одеяло на себя, - уверена депутат Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. - В минувшую пятницу (так же как и в позапрошлую) мы собирались вместе с дольщиками, представителями застройщика и вице-мэром по вопросам градостроительства Андреем КОЗЛОВЫМ для обсуждения всех волнующих дольщиков вопросов. Ситуация по «Зеленому острову» находится под контролем моей рабочей группы, представителей администрации и министерства строительства и ЖКХ Калужской области Мы всегда открыты для дольщиков и предоставляем самую полную и достоверную информацию, помогали и будем дальше помогать людям.

Отметим, что Светлана Сергеевна об обманутых дольщиках знает не понаслышке. Она сама находится в их числе (речь идет о домах СУ-155), а в настоящее время возглавляет рабочую группу при региональном политическом совете по защите прав дольщиков в Калужской области, поэтому прекрасно понимает, как нужно действовать, чтобы добиться положительных результатов.

Как рассказала Лукьяненко, застройщик продемонстрировал запись с видеокамер за последние 2 недели, увеличив скорость показа, чтобы была видна динамика строительства. Динамика действительно видна.

- Мы в очередной раз предложили дольщикам создать инициативную группу и выбрать официального представителя для ведения переговоров - заявила народная избранница.  -  В настоящее время «Зеленый остров» - это единственный объект из всех проблемных в Калужской области, по которому дольщики, в соответствии с заключенным мировым соглашением получат достойную денежную компенсацию. Это отражено в заключенном мировом соглашении. Поэтому хочется, чтобы не создавал застройщику дополнительных сложностей. Тревожная ситуация может сложиться только в случае остановки строительства и ухода инвестора с объекта.

 

ПРОБЛЕМА НАЗРЕЛА НЕ ВЧЕРА

В то же самое время переживаниями обманутых дольщиков проникся депутат Госдумы РФ Вадим ДЕНЬГИН, к которому на прием приходил вышеупомянутый Валерий Овчинников.

- У застройщика действительно были проблемы с финансированием, - рассказал Вадим Евгеньевич. - Но сегодня работы возобновились и идут в соответствии с графиком. Со своей стороны я буду мониторить ход строительства, и оказывать необходимую помощь людям. Также ситуацию на контроле держит министерство строительства и ЖКХ Калужской области во главе с Егором ВИРКОВЫМ.

Можно также припомнить, что ранее губернатор Анатолий АРТАМОНОВ поставил задачу к концу 2019 года полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в регионе.

На данный момент 30 семей по-прежнему ожидают своих квартир.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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