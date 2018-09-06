В Обнинске стартует проект по раздельному сбору мусора

Пока Калужская область тянет со стартом проекта по раздельному сбору мусора, в Московской уже воспитывают поколение будущих экологов. В школах повсеместно проводятся уроки, в рамках которых детям рассказывают о важности сортировки бытовых отходов.

В городских и сельских поселениях Подмосковья появляются мусорные контейнеры разных цветов: серого и синего для пластика и ТБО.

С 1 января 2019 года, согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», раздельный сбор станет обязательным на всей территории России.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Пробное «тестирование» раздельного сбора мусора начнется не с областного центра, а с Обнинска. С этой инициативой выступили власти городского округа.

На этой неделе в администрации состоялось совместное совещание с министерством природных ресурсов и экологии Калужской области, также на встрече присутствовал руководитель одного из предприятий, расположенных в технопарке Ворсино, которое занимается переработкой стекла.

- Мы договорились проработать вопрос и, возможно, уже в середине сентября приступим к реализации проекта на территории города Обнинска, - сказал мэр наукограда Владислав ШАПША. - Речь идет о раздельном сборе стекла.

Как это будет выглядеть? На контейнерных площадках во дворах появятся специально предназначенные для сбора стекла емкости. Забирать урны будут отдельные машины, которые отвезут собранные бутылки на переработку - в Ворсино. Какое предприятие конкретно займется этим - пока не афишируется.

В то же время Владислав Валерьевич уверен, что установить контейнеры - меньшая из бед. Самое главное - убедить людей, что раздельный сбор мусора необходим в первую очередь им самим.

- На словах все звучит легко, но когда доходит до дела начинаются проблемы. Грамотность населения мы планируем повышать начиная с экологических уроков в школах. Подрастающее поколение может оказать нам огромную поддержку. Также информировать жителей Обнинска будем через СМИ, планируем распространять листовки и другие агитационные материалы. Люди должны понимать, что раздельный сбор мусора поможет городу, - уверен Шапша.

А В ГОНКОНГЕ КАК?

Для обнинцев реализация подобного проекта, помимо помощи экологии, также будет значить, что теперь сортировать отходы дома придется в несколько пакетов. И градоначальник в этом проблемы не видит.

В пример Владислав Валерьевич привел Гонконг, где местные жители имеют квартиры, метраж которых равен кухням в советских «хрущевках», но тем не менее, сортируют отходы в три пакета.

- В будущем мы придем к переработке пластика и картона. Сегодня начинаем со стекла, - заявил Шапша.

Скептически настроены некоторые руководители управляющих компаний города Обнинска. Так, директор ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ заявил, что идея по раздельному сбору мусора прекрасная, только вот реализация может хромать.

- Надо понимать, во-первых, куда устанавливать контейнеры, - сказал Вадим Львович. - То есть нужно организовывать дополнительные площадки. Во-вторых, нужно постоянно отслеживать, в какую именно из урн и что бросают жители домов, а это нереально. Обнинск пока не готов к раздельному сбору мусора, хотя идея очень хорошая.

Насчет расширения контейнерных площадок, впрочем, можно не переживать. Градоначальник гарантировал, что это забота муниципалитета.

«ДА Я ХОТЬ С ТРАНСПАРАНТОМ ПРОЙДУ!»

О том, что жители Обнинска не готовы к нововведениям, говорит и генеральный директор УК «Обнинск» Михаил ВИЛКОВ. Со своей стороны, Михаил Валерьевич будет даже рад организовать массовый ликбез, расклеить листовки и сделать многое для информирования населения.

- Да я хоть с транспарантом пройду, - шутит Вилков. - Только какой смысл от этого? Сегодня мало кто в городе готов к таким новшествам. Если начать воспитывать поколение и прививать ему культуру раздельного сбора мусора, то лет через 20-30 вполне можно начинать реализацию проекта. А сегодня пока еще рано. Хотя я руками и ногами «за».

В противовес скептически настроенным руководителям управляющих компаний можно поставить опыт другой организации - УК «ЧИП». Несколько месяцев назад коммунальщики уже запустили проект по раздельному сбору мусора, конкретно, пластика. В сотрудничестве со спецавтохозяйством Обнинска на нескольких контейнерных площадках были установлены дополнительные урны. И, несмотря на все опасения, население довольно грамотно сортирует отходы.

Второй пример - жилой комплекс «Солнечная долина», где управляющая компания одной из первых запустила проект по раздельному сбору, который по-прежнему успешно реализуется без каких-либо сложностей.

Кстати



ТИМАШОВСКАЯ СВАЛКА БУДЕТ ЗАКРЫТА

Сегодня мусор из Обнинска вывозится в на свалку в деревне Тимашово. Там сортируют картон и «закапывают» ТБО. На сегодняшний день полигон практически исчерпал свой ресурс.

Что же касается судьбы полигона, то вопрос о его расширении не стоит. Наоборот, есть идеи о закрытии и последующей рекультивации. В общем и целом по всей Калужской области планируют сократить количество свалок с 17 до трех как раз за счет того, что половина мусора будет отправлена на вторичную переработку, вторая половина - на компостирование или переработку в электрическую и тепловую энергию.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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