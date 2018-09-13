Жительница Обнинска заплатила 20 тысяч несуществующей управляющей компании

Считается, что самые добросовестные плательщики за коммунальные услуги - это пожилые люди. Несмотря на скромные пенсии, они всегда вовремя и в полном объеме оплачивают свои квитанции. А вот молодежь в этом плане не такая ответственная, поэтому порой случаются такие истории, как с нашей сегодняшней героиней.

УК НОВАЯ, ДОЛГИ СТАРЫЕ

Жительница Обнинска Татьяна снимает квартиру в одном из домов на проспекте Ленина, аренду хозяйке жилья девушка платила регулярно, а вот счета за коммуналку она оплачивала довольно своеобразно. Девушка живет активной жизнью, часто улетает в командировки, поэтому регулярно - ежемесячно - оплачивать квитки за воду и свет ей было просто некогда.

Поэтому девушка решила - когда будет время, она пойдет и оплатит все сразу. Но проблема в том, что Татьяна так была занята, что не заметила, как еще в 2017 году в ее доме сменилась управляющая компания. На смену «Комфорту» пришел «ЧИП».

Пару месяцев назад у Татьяны нашлась свободная минутка, и она, достав из ящика последнюю квитанцию, на которой числился долг в 20 тысяч, пошла в «Сбербанк» и все оплатила. С чистой совестью девушка жила ровно месяц, пока не пришла очередная платежка, и, судя по ней, долг стал еще выше!

- Я очень удивилась и пошла разбираться в «ЧИП», - рассказывает девушка. - Как мне объяснили, я заплатила вовсе не им, а своей бывшей управляющей компании «Комфорт», которая уже давно обанкротилась. Я не понимаю - почему, если дом передали «ЧИПу», жителям все еще приходят квитанции от «Комфорта»? И главное, как я узнала в банке, счет у «Комфорта» не закрыт, то есть компания не ликвидирована и спокойно получает деньги от таких невнимательных собственников, как я.



НИКАКОЙ ОШИБКИ НЕТ?

Связаться с «Комфортом» и потребовать вернуть деньги назад уже невозможно - хотя сайт этой обнинской УК все еще работает, ни один из телефонов не отвечает. Как нам сообщили в «ЧИПе», есть информация, что теперь эта организация обслуживает дома в Санкт-Петербурге, но под каким названием и как с ней связаться - никто не знает.

Тем не менее долг «ЧИПу» никуда не делся, поэтому девушка заплатила еще 20 тысяч своей нынешней УК.

- Но я бы хотела вернуть деньги, которые направила в «Комфорт», раз она не обслуживает мой дом, - говорит Татьяна. - Получается, любая контора может напечатать квитанции со своими личными реквизитами, засунуть их в почтовые ящики, и потом люди так же, не глядя, оплатят? Поверьте, не я одна такая, которая спешит и не смотрит, что написано в этих бумажках. На эту удочку может попасться каждый.

Как нас заверили в Обнинском Едином информационно-расчётном центре, где и печатают счета, никакой «удочки» нет.

По словам главного инженера ЕИРЦ Михаила МЕШКОВА, девушка должна обеим организациям. То есть ее долги, которые скопились перед «Комфортом», никто «ЧИПу» не передавал. Соответственно, возвращать ей 20 тысяч «Комфорт» тоже не будет. Кроме того, как оказалось, девушка задолжала еще 15 тысяч за капремонт, эту сумму тоже нужно будет погасить.

Если человек не платит годами, то не стоит удивляться, что возникают не только долги, но и путаница. Поэтому хорошо бы иногда брать пример со старшего поколения и вести учет оплаченных квитанций.

Римма СУББОТИНА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»