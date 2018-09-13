Строительство новых школ решит проблему с загруженностью учебных заведений на ближайшие десять лет

Обнинск - быстрорастущий и развивающийся город. Если сравнить наукоград с тем, как он выглядел пять лет назад, перемены будут видны невооруженным глазом.

Строятся новые микрорайоны, расширяются границы города, растет численность населения. Все это накладывает на власти Обнинска определенные обязательства, особенно это касается наличия социальных объектов: школ и детских сады.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

На данный момент в Обнинске ведется строительство новой школы в 55 микрорайоне. Она рассчитана на 1100 мест. Напомним, что, изначально вместительность учебного заведения составляла 850 человек. Позже власти наукограда совместно с застройщиком, группой компаний «ПИК», пришли к соглашению, что проект необходимо изменить.

- На согласование ушло довольно много времени, - сказал мэр Обнинска Владислав ШАПША. - В итоге застройщик приступил к работам несколько позже намеченного плана - в январе этого года. Но уже сегодня мы видим, что строительство ведется довольно высокими темпами.

Как сообщил вице-президент по региональному развитию ПАО «Группа Компаний «ПИК» Александр ЛЕФЕЛЬ, в настоящее время на объекте работают порядка ста человек.

- Скорость стройки не влияет на ее качество. Школа - социальный объект, к которому предъявляются самые высокие требования, - уверил Александр Олегович.

В зимнее время, как подчеркнул Лефель, работы будут продолжены, строители займутся отделкой внутренних помещений.

- Вы знаете, дома строить проще, чем школы, - иронизирует Александр Олегович. - Как я уже говорил, при строительстве объектов подобного типа от застройщика требуют качества и строгого соответствия проекту. Нужно учитывать множество факторов, в том числе и световую сторону, то есть учебное заведение не должно находиться в низине, где постоянная тень, например.

Напомним, что в сентябре 2019 года школа откроет двери для учеников. И, как считает Владислав Шапша, переживать по поводу того, что объект может быть не сдан в срок, не стоит.

- С «ПИКом» нас связывают долгие отношения, в застройщике мы уверены, - резюмировал градоначальник.

НЕ ТОЛЬКО «ДЛЯ СВОИХ»

Учиться в новой школе будут дети, проживающие в 55 микрорайоне, именно для них, как подчеркнул Владислав Валерьевич, сейчас возводится учебное заведение.

Однако с учетом того, что границы Обнинска к концу года имеют все шансы расшириться - в него войдет деревня Белкино, то градоначальник заявил о том, что школьники, проживающие в деревне, вероятнее всего, также будут прикреплены к учебному заведению.

Кроме этого, существует вероятность, что дети из других микрорайонов смогут обучаться в школе, но этот вопрос родителям необходимо будет решить через управление общего образования.

Что касается руководящего состава и педагогического коллектива, то он уже практически сформирован. Также определена кандидатура на пост директора образовательного учреждения.

- Имя говорить рано, но могу сказать, что этот человек из Обнинска, хотя многие специалисты из области изъявляют желание работать в наукограде, - сказал Владислав Шапша.

ПОД КЛЮЧ

Когда застройщик только «зашел» на объект, одним из первых сделанных им заявлений было, что стройка будет вестись «под ключ». Здесь имеется в виду то, что все учебные классы будут оборудованы мебелью, спортзал - необходимыми спортивными снаряжениями.

Однако сейчас между группой компаний «ПИК» и администрацией Обнинска ведутся переговоры о том, какое именно техническое оснащение обеспечит застройщик, какое - власти.

То есть, например, покупка компьютеров может быть осуществлена за счет бюджета.

Чего точно не будет в новой школе, так это парковки. И дело не в принципиальной позиции застройщика, а в том, что социальные объекты в принципе не предполагают ее наличия.

- Школа специально строится таким образом, чтобы она находилась в шаговой доступности для учеников, и родителям не приходилось привозить ребенка, - заявил мэр Обнинска.

ДЕКАДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В следующем году начнутся работы по строительству еще одной школы в микрорайоне Заовражье. Важный момент: до этого учебные заведения в Обнинске возводились последний раз еще в советское время.

- Это позволит закрыть проблему с переполненностью учебных заведений на ближайшие десять лет, - сказал Владислав Шапша. - То же самое касается и детских садов. Например, через пару недель откроется новый современный детский сад в «Экодолье».

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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