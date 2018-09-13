Нелюбовь и голуби

90- летний дедушка обругал женщину за просьбу не кормить птиц во дворе.



Жительница дома №17 на улице Звездной рассказала историю о ее противостоянии с 89-летним соседом. Дело в том, что мужчина повадился кормить голубей во дворе, где отдыхают бабушки на лавках. Последних такая ситуация возмущает.

ОБОЗВАЛ ПРОСТИТУТКОЙ И УБЕЖАЛ

Пожелавшая не называть своего имени 70-летняя женщина рассказала нам настоящий блокбастер. По ее словам, в один из августовских дней она вышла во двор подышать свежим воздухом. Присела на лавочке, но тут пришел 89-летний дед Ваня и начал кормить птиц.

- Я достала себе печенье, а один из голубей взял и сел мне на руку! - возмущается женщина. - Я его гоню, а он нагло садится обратно. И пока я отмахивалась, другой взял и клюнул мою печенюшку.

Пенсионерка после такой беспардонности попросила дедушку кормить птиц где-нибудь подальше, например у мусорки, но понимания с его стороны не дождалась.

- Вы бы слышали, как он меня послал, как он на меня плевался, - рассказывает читательница. - Я же ему в дочери гожусь - мне 70, а ему 89. Вот его и возмутило, что я ему замечания делаю. На следующий день я возвращалась с работы, а он на весь двор стал кричать: «Проститутка!»

На этом конфликт не закончился. Дед продолжал кормить голубей в центре двора, поэтому женщина решила заснять это безобразие на телефон. Однако пронырливый мужичок так просто не сдался и, увидев, что его снимают, попросту отобрал мобильник и вместе с ним убежал.

По словам женщины, отдавать телефон по-хорошему старичок не захотел, поэтому даме пришлось звонить в службу 112.

- Не могу же я за ним по всему 40-му кварталу бегать, вы бы видели, как он резво ходит - живее всех живых, живой, как Ленин! - говорит героиня.

«ЗДЕСЬ ДОЛЖНЫ ПОРАБОТАТЬ УК!»

В общем, вернул мобильник дедушка только в присутствии полиции. Кормит ли он до сих пор этих злосчастных птиц, женщина не знает, так как после всех этих приключений у нее «поднялся сахар», и она уже несколько дней не выходит из дома.

Что же касается болезней, которые можно подцепить от пернатых «беспредельщиков», то здесь ситуацию прокомментировал главный ветеринарный врач Обнинска Анатолий РЕВВО.

По его словам, в Обнинске от голубей никто еще никакой заразы не цеплял, однако подкармливать их все равно не надо. По его мнению, птицы должны искать пропитание сами, а не становиться иждивенцами.

- Нельзя кормить на подоконнике, так как птицы могут оставить помет, в котором могут содержаться болезнетворные организмы, - объясняется Анатолий Николаевич. - Голуби могут быть переносчиками орнитоза (для человека это - хламидиоз), хотя сами им не болеют.

По мнению Ревво, сердобольные жители Обнинска любят прикармливать птиц возле храмов и на площадях, однако делать этого нельзя. Что же касается разбрасывания хлеба и зерна во дворах, то на эту ситуацию может повлиять управляющая компания - ей необходимо повесить объявления о том, что кормить птиц на детской площадке нельзя. В данном случае, в объявлении заодно можно указать, что и женщин обзывать тоже не стоит.

Римма СУББОТИНА

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