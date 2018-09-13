Жители дома по Энгельса, 19А, задыхаются от сырости и плесени

Пенсионерка Лидия ХОХЛАЧЕВА уже больше года пытается найти управу на своего соседа. Лидия Алексеевна проживает на втором этаже в доме по адресу Энгельса, 19а. Ее сосед сверху - Алексей В. отличается крайней нелюдимостью. На порог не пускает ни соседей, ни сотрудников управляющей компании, ни участкового. Между тем именно из-за него сейчас страдают несколько квартир. Но обо всем по порядку.

КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

В доме у Лидии Алексеевны - полный порядок. Приличный ремонт, хорошая мебель, уют. Везде, кроме туалета. Там сырость, вздувшаяся плитка, плесень. Все потому, что протекает стояк. Поменять его Лидия Алексеевна не может, так как «корень всех бед» как раз заключен в соседе сверху.

- У него течет стояк, - рассказывает Лидия Алексеевна. - Если делать ремонт, то начинать нужно с третьего этажа. А к себе в квартиру он никого не впускает, договориться невозможно.

Последствия протечки видны невооруженным глазом. Стены в подъезде на первом и втором этажах пожелтели от сырости, штукатурка облупилась, уродливые ржавые пятна с каждым днем становятся все больше.

- Нет управы, - вздыхает Лилия Алексеевна.

Женщина пыталась обращаться во множество инстанций: начиная от управляющей компании, заканчивая участковым, толку никакого. Без согласия собственника - Алексей является владельцем квартиры, она досталась ему по наследству, - попасть внутрь никто не может.

Есть и вторая проблема, которая беспокоит Лидию Хохлачеву, - она подозревает, что Алексей у себя дома занимается противозаконной деятельностью - изготовлением наркотических средств.

В один прекрасный день в квартире у Лидии Алексеевны стал появляться неприятный, едкий химический запах.

- У меня начались проблемы со здоровьем, стало трудно дышать, даже приходилось вызывать скорую, - сетует пенсионерка.

Сейчас Лидия Алексеевна мучается со слизистой - горло постоянно пересыхает, поэтому говорить долго не может, носит с собой постоянно бутылочку с водой.

- Я писала заявления в полицию и прокуратуру, получала только отписки, - рассказывает обнинчанка.

Неприятный запах чувствуют и другие соседи. Как нам рассказала жительница этого же дома, порой по подъезду разносятся странные ароматы.

- Как будто самогонку варит, - сделала вывод женщина.

НЕ СПОРТСМЕН, НЕ КОМСОМОЛЕЦ

Помимо того, что Алексей В. является не самым дружелюбным соседом, он, помимо прочего, находится в списке злостных неплательщиков.

Ресурсоснабжающие организации города Обнинска обращались в суд с просьбой взыскать долги с Алексея, которых накопилось порядка 60 тысяч.

Суд, в свою очередь, направил решение службе судебных приставов.

- Да, действительно, этот гражданин нам знаком, - рассказал начальник судебных приставов города Обнинска Вадим ТИМОФЕЕВ. - Работа в его отношении была проведена.

В списке должников Алексей также числится и у управляющей компании «ЧИП». Им обнинец задолжал больше 30 тысяч рублей.

То, что в доме есть проблема с протекающими трубами, коммунальщики, естественно, знают. Сотрудники компании «ЧИП» неоднократно приходили к Алексею домой, пытались выйти на контакт, но все без толку. Также коммунальщики обращались за помощью к полиции и к старшим по дому, но безрезультатно. Закон позволяет собственнику не пускать никого на порог.

Единственный вариант оказаться внутри жилого помещения - получить судебное разрешение. Чтобы можно было прийти с полицией и даже выломать дверь, если понадобится. В конце августа на Алексея подала в суд управляющая компания. Сейчас все находятся в режиме ожидания. Другого варианта нет.

«НАРКОТИКОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО»

В конце прошлой недели в гости к Алексею наведались и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Им двери он, кстати, открыл.

Как рассказали стражи правопорядка, с мужчиной была проведена профилактическая беседа, в квартире был произведен обыск.

- Никаких следов изготовления наркотических средств и наркотиков обнаружено не было, - отрапортовали полицейские.

В итоге по-прежнему открытым остается вопрос: что за химический запах травит Лидию Алексеевну и что чувствуют соседи? Возможно, Алексей дома открыл кружок химиков-любителей и проводит безобидные эксперименты, а, возможно, и варит «дурь». Пока, как говорится, за руку не поймали, - все вертится вокруг доводов и подозрений.

В то же самое время полицейские советуют жителям вызывать наряд сразу же, как только те чувствуют странный запах. Дескать, так будет проще что-то доказать.

Отметим, что после обращения журналистов, участковый пообещал держать квартиру на особом контроле.

Но как бы там ни было, единственная надежда, которая сейчас есть у Лидии Алексеевны, - решение суда. Потому что жить в квартире, которую медленно, но верно сжирает плесень, - невозможно.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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