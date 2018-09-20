Жительница Обнинска «застряла» в Нью-Йорке и нисколько не жалеет об этом

Побывать в Нью-Йорке хотел бы каждый, а о жизни в Штатах мечтает, наверное, любой. Но что делать, если ты оказался «в заложниках» в городе мечты с видом на статую Свободы? Как быть, если у тебя нет документов, и ты не можешь вернуться домой?

ЗАЛОЖНИК СИТУАЦИИ

Именно в такую противоречивую ситуацию попала жительница Обнинска Евгения Т. Историю женщины рассказала ее мать - 83-летняя Анна Васильевна (имя изменено. - Прим. ред.), которая вот уже несколько лет пытается вызволить дочь из США.

Два года назад Евгения Т. отправилась в Нью-Йорк навестить своего брата. Но пока она гостила у родственника, выяснилось, что женщина больна - у нее обнаружили рак. При первом же обследовании, когда подтвердилась онкология, американские врачи сразу же дали ей инвалидность и оформили соответствующее пособие. Кроме того, женщина попала в специальную программу, в рамках которой ей бесплатно (!) провели сложную операцию.

Однако, пока длилось лечение, срок действия заграничного паспорта у Евгении истек. Соответственно, выехать из Штатов она не могла. Как только женщина пошла на поправку, сразу же обратилась в Генконсульство России в Нью-Йорке, где объяснила ситуацию и попросила помощи. Там ей ответили, что паспорт можно продлить, однако для этого нужно сделать несколько запросов в Россию, чтобы подтвердить ее гражданство и собрать необходимую информацию. В итоге женщине сказали прийти через три месяца.

Спустя указанное время обнинчанка вновь пришла на прием, однако ей сообщили, что документы еще не готовы. Собственно, так продолжается уже два года.

ПИШИТЕ ПИСЬМА

К вызволению дочери подключилась и Анна Васильевна, с которой они регулярно держат связь по скайпу. Она направила письма о помощи абсолютно во все инстанции, которые могут помочь в этом деле, - областному МВД, Министерству иностранных дел РФ, уполномоченным по правам человека, но отовсюду приходили отписки. Причем, порой довольно «экзотические».

Например, есть такой ответ: «Генконсульством получен промежуточный ответ УМВД по Калужской области, в котором сообщается, что в настоящее время проводится проверка наличия у вас (у Евгении Т. - ред.) российского гражданства, в связи с чем УМВД направлен запрос в Магаданскую область».

- Какая еще Магаданская область? - негодует мать Евгении. - Она там сроду не была. Они б еще на Марс запрос отправили.

Но и это не всё. От того же областного УМВД Анне Васильевне пришел ещё один странный ответ, дескать, Евгения когда-то была зарегистрирована в Мурманской области, и запрос по данным ее паспорта направлен именно в этот регион, однако никаких ответов пока не приходило.

- Разумеется, оттуда не придет никаких ответов, потому что там моя дочь тоже никогда не жила, - говорит Анна Васильевна. - Я не понимаю, откуда они берут эти данные! Сколько можно нас футболить! Понимаете, это уже даже не смешно. Мне - 83 года. Со мной в любой день может что-то случиться, а дочь даже не сможет ко мне приехать!

«ПУСТЬ ОНА ЛУЧШЕ ТАМ ЖИВЕТ»

Проблемой семьи занялась и правозащитница Татьяна КОТЛЯР, которая также направила ряд претензий и жалоб в соответствующие структуры, только вот вызволять россиянку из Штатов никто не спешит.

Пока же на родине гражданку России и жительницу Обнинска признавать не хотят, на чужбине женщина получает потрясающий уход и чувствует себя великолепно.

За два года она выучила английский язык, сняла на пособие квартиру, причем половину из ее аренды ей оплачивают как инвалиду. Несмотря на то что Анна Васильевна очень хочет увидеть дочь, сама она признает - там ей намного лучше.

- Знаете, я вам так скажу, - пусть она лучше там остается, - признается Анна Васильевна. - Она там на свое пособие по инвалидности жить может очень хорошо, у нее каждый день есть фрукты. А если сюда вернется, разве будет у нее такая же жизнь? Женя уже предпенсионного возраста, и, если вернется в Обнинск, будет получить копейки. Там она оформила грин-карту и спокойно с ней живет, разве что за пределы штата выезжать не может. Плюс, у нее онкология, ей нужны медикаменты, в Обнинске с этим беда - в аптеках вечно ничего нет. А там она приходит и, как инвалид, может купить все необходимые лекарства - даже те, которые стоят около тысячи долларов, по программе ей продают всего лишь за доллар!

НА РОДИНЕ НИКТО НЕ ЖДЕТ?

По словам Анны Васильевны, медицина в Америке на самом высоком уровне. После того, как Евгении сделали операцию, она каждые полгода проходит обследование и всегда находится под наблюдением врачей, поэтому даже с онкологией чувствует себя совершенно полноценным и счастливым человеком.

Но при этом обе женщины признают, одно дело - не хотеть вернуться на родину, и совсем другое - не иметь такой возможности.

- Я бы и сама поехала к дочке, но 10 часов полета, боюсь, не выдержу, - говорит пенсионерка.

Очередные письма в МИД Анна Васильевна отправила на этой неделе, но она уверена, что никакого толка от них не будет. В последнем разговоре с дочкой они пришли к тому, что если родина так и не захочет вернуть себе своего гражданина, то, видимо, придется делать американское гражданство, чтобы хотя бы с их паспортом можно было приехать в Россию.

- Получается, чужим людям в Нью-Йорке русские нужны больше, чем своей стране? - не перестает удивляться Анна Васильевна.

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «История»