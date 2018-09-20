Петиция о проблемах в КБ №8 набрала 2500 подписей меньше чем за неделю

Жители города Обнинска, доведенные до точки ситуацией в КБ №8, создали петицию на популярном ресурсе change.org в надежде, что это поможет хоть как-то исправить положение. В больнице наблюдается острая нехватка медицинского персонала, и с каждым днем дела становятся все хуже.

ТОНУЩИЙ КОРАБЛЬ

- Люди бегут отсюда, как крысы с тонущего корабля, простите за сравнение, - рассказывает одна из медсестер. - Почти каждый день мы узнаем, что кто-то увольняется. До конца года больница опустеет. Работать уже некому.

Проблема с кадрами в КБ №8 существовала всегда. И если в начале года худо-бедно, но можно было записаться и даже попасть на прием к врачу, сегодня - лучше сразу отказаться от этой идеи и идти в платную клинику.

- Мы два часа простояли в очереди к педиатру с ребенком. Вокруг толпа людей! Кто-то приходит по записи, кто-то пролазит вне очереди под предлогом «только спросить». Не понимаю, почему такой бардак? Хочется развернуться и уйти домой, только потом нас в школу не примут без справки от врача, - рассказывает жительница Обнинска Евгения.

Что особенно обидно, стены КБ №8 покидают настоящие светила науки, медики, как говорят, от Бога, люди, которые годами верно и преданно служили на благо общества.

Сначала опустела практически вся хирургия. В начале сентября решение об уходе приняла руководитель гинекологического отделения Елена ФИЛИНА. Имя этого доктора в первом наукограде знают многие - настоящий профессионал своего дела, который выполнял самые различные операции по гинекологическому профилю, в том числе и требующие высокой квалификации.

Первого октября КБ №8 лишится еще одного специалиста - уходит ведущий эндоскопист города, заведующий эндоскопическим отделением больницы более 20 лет Алексей ШИТОВ.

Большинство медиков переходят на работу в частные клиники. Например, Алексей Гельевич открыто сказал, что идет работать в «НиарМедик».

- Вы знаете, руководство ни при чем. Проблема гораздо глубже - она во всей нашей системе здравоохранения. А о главном враче Игоре БОНДАРЕНКО я не могу ничего плохого сказать, просто я устал бороться с ветряными мельницами. Я сыт бюрократией по горло! Вы только представьте: мне нужна, например, лампочка для эндоскопического аппарата, так, чтобы ее получить, я должен написать с десяток писем и еще ждать три месяца, пока ее привезут! А как обследования проводить? - возмущается Алексей Гельевич.

«Я ЛАБОРАНТ, А НЕ ХИРУРГ»

Из-за острого дефицита кадров оставшиеся сотрудники поликлиники в добровольно-принудительном порядке вынуждены замещать своих коллег. Даже если специализация другая.

- Я лаборант в рентген-кабинете, - рассказывает Ирина. - Когда у нас уволилась почти вся хирургия, меня пытались заставить работать там, с их диагностическими аппаратами. Извините, но я лаборант, а не хирург! Я даже названия этих «монстров» не знаю, какие кнопки нажимать - тем более! Зачем мне такая ответственность?

До начала массового «побега» из КБ №8 Обнинск посетил руководитель ФМБА России Владимир УЙБА. Это было в июле. Сотрудникам были обещаны «сладкая жизнь», повышение заработной платы, обеспечение материально-технической базой, новые машины скорой помощи, стабильное финансирование.

Надо сказать, что часть обещаний Уйба сдержал. Получены деньги на закупку аппаратуры, в Обнинск приехали три новеньких автомобиля «скорой», вот только работать некому.

- Когда звонишь в «скорую», сразу говорят, что ждать придется очень долго, - говорит житель Обнинска Игорь. - Лучше или самим добираться на такси, или ждать врачей и молиться, чтобы не стало хуже. Полгода назад у бабушки был инсульт, за ней приехали через час.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

Сегодняшняя ситуация в КБ №8 дошла до критической отметки. Хуже просто некуда. Пока власти решают вопрос по-своему: проводят встречи, жители тоже не остаются в стороне и пытаются всеми способами повлиять на ситуацию. Например, создали петицию, которая отправится в адрес Президента РФ, Минздрав РФ и другие организации. Ее текст больше напоминает крик о помощи.

«Мы, коренные жители Обнинска, обеспокоены проблемой, связанной с нехваткой работников медицинской службы и требуем разрешить сложившуюся ситуацию в городской поликлинике КБ №8, расположенной по адресу: Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, д. 85.

Отсутствие необходимого количества медицинских работников в поликлинике КБ №8 приводит к некачественному оказанию медицинской помощи населению.

Врачи, которые остались работать в поликлинике, физически не могут обеспечить качественную медицинскую помощь для всех нуждающихся людей. Молодые специалисты и опытные медики не хотят работать в существующих условиях и за низкую зарплату. Все катится к тому, что КБ № 8 покинут все врачи. В первую очередь, это скажется на здоровье и смертности жителей нашего города.

Город с таким населением должен быть полностью обеспечен работниками медицинской службы, в том числе бригадами скорой помощи, коих осталось всего 3 (три) на сегодняшний день. Не соблюдаются сроки оказания скорой медицинской помощи! Скорая помощь приезжает на вызов более чем через 20 минут, если вообще приезжает. При вызове «скорой» оператор по телефону сообщает, что бригад на город не хватает и придется ждать долго. К сожалению, уже много граждан погибли из-за отсутствия своевременной скорой медицинской помощи», - говорится в обращении.

- Если существует хотя бы небольшой шанс, что нас услышат, его надо использовать, - считает жительница города Ирина МИРОНОВА. - Все люди просто устали. Складывается ощущение, что больницу намеренно разваливают, чтобы у людей не было выбора, и они пользовались платными услугами. Мы бы не против, но зарплаты не позволяют. Я подписала петицию, потому что люблю свой город и хочу, чтобы в нем все было хорошо.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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